Museos e investigadores piden garantías tras el retiro de piezas del Museo Nacional

El retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional de Colombia, relacionadas con las memorias de la violencia política, los movimientos feministas, las luchas por los derechos de las personas LGBTIQ+, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016, continúa generando pronunciamientos de distintas instituciones culturales. A las manifestaciones de preocupación de investigadores e historiadores se sumaron seis museos de arte moderno del país y el Comité Colombiano del Consejo Internacional de Museos (ICOM Colombia), que cuestionaron las…

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El retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional de Colombia, relacionadas con las memorias de la violencia política, los movimientos feministas, las luchas por los derechos de las personas LGBTIQ+, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016, continúa generando pronunciamientos de distintas instituciones culturales. A las manifestaciones de preocupación de investigadores e historiadores se sumaron seis museos de arte moderno del país y el Comité Colombiano del Consejo Internacional de Museos (ICOM Colombia), que cuestionaron las decisiones adoptadas y pidieron garantías para la autonomía de los museos y la protección del patrimonio cultural.

Los pronunciamientos coinciden en la importancia de preservar la pluralidad de las narraciones históricas y garantizar que las decisiones sobre las exposiciones respondan a criterios profesionales y curatoriales. Mientras los museos de arte moderno solicitaron a la ministra de Cultura una revisión pública de lo ocurrido, ICOM Colombia advirtió sobre posibles incumplimientos de su Código de Ética y la Red Latinoamericana de Historia Pública exigió explicaciones sobre los procedimientos utilizados y el destino de los objetos. A estas reacciones se suma una convocatoria a clases a la calle, programadas entre el 19 y el 24 de octubre frente al Museo Nacional.

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El pronunciamiento de seis museos de arte moderno

El Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), el Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB), el Museo de Arte Moderno de Cartagena, el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), el Museo Rayo de Roldanillo y el Museo de Arte Moderno del Tolima suscribieron una declaración conjunta dirigida a la ciudadanía colombiana y a la ministra de Cultura.

En el documento expresaron su preocupación por el retiro de obras y objetos del Museo Nacional por razones que consideran ideológicas. También defendieron la responsabilidad de estas instituciones de permitir que los ciudadanos conozcan distintas experiencias y versiones de la historia.

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“Un museo tiene la responsabilidad de permitirnos conocer la complejidad de nuestra historia, incluso aquello que nos incomoda, nos enfrenta o nos cuesta reconocer”, señalaron.

Los museos reconocieron que las exposiciones y sus interpretaciones pueden revisarse y transformarse, pero insistieron en que estos procesos deben desarrollarse mediante investigaciones, argumentos curatoriales y diálogo público, con participación de las comunidades representadas.

“Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas, ni imponer una versión que suprima las demás”, afirmaron en su declaración.

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Las instituciones también advirtieron que imponer discursos únicos mediante el silenciamiento de obras, experiencias o comunidades constituye una forma de violencia. En contraste, defendieron el papel de los museos como espacios de encuentro entre diferentes perspectivas y de construcción de paz.

Por ello, solicitaron a la ministra de Cultura que garantice la autonomía de los museos y promueva una revisión pública y sustentada de las decisiones adoptadas, con participación de los equipos curatoriales y de las comunidades y personas representadas en las piezas retiradas.

ICOM Colombia advierte sobre el Código de Ética de los museos

En un comunicado fechado el 17 de octubre de 2026, ICOM Colombia, entidad que representa en el país al Consejo Internacional de Museos, expresó su preocupación por las decisiones del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes relacionadas con el retiro de objetos de la exposición permanente del Museo Nacional, realizado el 15 de octubre.

La organización informó que visitó las instalaciones del museo y confirmó que, pese a las circunstancias que calificó de inusuales, sus directivas y el personal de apoyo cumplieron con los procesos, procedimientos y cuidados de la colección establecidos en el sistema de gestión de la entidad y en el Código de Ética del ICOM.

Sin embargo, manifestó preocupación por el precedente generado por las decisiones del Ministerio y consideró que la situación constituye un incumplimiento del apartado G.4 del Código de Ética, relacionado con la obligación de proteger la integridad y la autonomía de los museos frente a influencias que puedan comprometer su misión.

ICOM Colombia también señaló que, entre los objetos retirados, había algunos relacionados con los movimientos LGBTIQ+ y feministas. Por esta razón, consideró que las decisiones contravienen principios del Código de Ética relacionados con la participación inclusiva, la lucha contra la discriminación y el cumplimiento de la función educativa de los museos.

La organización expresó su apoyo a las directivas y al equipo de trabajo del Museo Nacional, así como a otras entidades museales y de patrimonio cultural del país, para que continúen desarrollando sus funciones con independencia institucional.

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Además, pidió al Estado garantizar la salvaguarda de las colecciones patrimoniales, los espacios museales, la vida y el derecho al trabajo de quienes laboran en estas instituciones. Para sustentar su posición, recordó las obligaciones estatales establecidas en los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política y en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.

Finalmente, invitó a revisar la manera en que se evalúan los procesos museológicos en Colombia y manifestó su disposición a trabajar con los museos y las entidades estatales para establecer canales de diálogo y fortalecer la gestión cultural y museal.

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“La memoria no se desmonta”: investigadores rechazan el retiro de piezas

La Red Latinoamericana de Historia Pública también se pronunció mediante un manifiesto titulado “La memoria no se desmonta, la historia no se censura”, en el que investigadores, historiadores públicos, antropólogos y museólogos expresaron su preocupación por el retiro de las piezas.

Los firmantes cuestionaron que, según las denuncias periodísticas, estas decisiones se hayan tomado por instrucciones políticas y sin los procedimientos curatoriales correspondientes.

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“Un Museo Nacional no es propiedad del gobierno de turno. Es una institución pública al servicio de toda la sociedad”, señalaron en el documento.

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Los investigadores defendieron la importancia de que los museos representen las memorias de las víctimas, las luchas sociales, los procesos de paz y las experiencias de comunidades históricamente excluidas de los relatos oficiales.

También plantearon que existe una diferencia entre revisar críticamente una exposición y retirar contenidos porque resultan incómodos para quienes ejercen el poder.

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“La revisión museológica amplía las posibilidades de interpretación; la censura las restringe”, afirmaron.

La red exigió explicaciones públicas sobre las razones del retiro de las piezas, los criterios utilizados, los procedimientos institucionales seguidos y el destino de los objetos. Asimismo, pidió garantizar la participación de los profesionales del Museo Nacional y el respeto por su autonomía curatorial.

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En el manifiesto, los investigadores expresaron su preocupación por la posibilidad de que acciones similares se extiendan a otras instituciones culturales, entre ellas el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional de Colombia y el Instituto Caro y Cuervo.

Entre las primeras personas firmantes aparecen investigadores y académicos vinculados a instituciones de Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Estados Unidos y Alemania, además de investigadores independientes. La red también habilitó un formulario para nuevas adhesiones.

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Convocan clases a la calle frente al Museo Nacional

A los pronunciamientos institucionales se suma una convocatoria a clases a la calle bajo el mensaje “¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional”.

Según la pieza de difusión, las actividades se realizarán frente al Museo Nacional de Colombia entre el 19 y el 24 de octubre, todos los días, de 10:00 a. m. a 12:00 m.

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La iniciativa propone desarrollar conversaciones abiertas y democráticas sobre la memoria y la historia del país. La convocatoria se difunde con la etiqueta #ClasealaCalle y lleva la identificación de Historias para lo que viene.

Las actividades se presentan como un espacio de conversación pública alrededor de las piezas retiradas y de las discusiones sobre la memoria histórica que han surgido a raíz de estas decisiones.

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