Sentados en un café en Bogotá, después de una conversación que tomó miles de caminos, Dipacho, ilustrador, escritor y diseñador gráfico, me invitó a jugar. Ese día iba a encontrarse con amigos para poner a prueba uno de esos juegos de mesa (también es diseñador de juegos) en el que lleva meses trabajando. Habíamos conversado, en ese rato largo, sobre las imágenes que…

Sentados en un café en Bogotá, después de una conversación que tomó miles de caminos, Dipacho, ilustrador, escritor y diseñador gráfico, me invitó a jugar. Ese día iba a encontrarse con amigos para poner a prueba uno de esos juegos de mesa (también es diseñador de juegos) en el que lleva meses trabajando. Habíamos conversado, en ese rato largo, sobre las imágenes que habitan su cabeza, las palabras, las ganas de hacer libros y su relación con los lectores. Entonces, su invitación llegó como una continuación natural de la entrevista que yo le estaba haciendo. Ese día no pude, pero prometí que en alguna otra ocasión me sumaría feliz a una tarde de juegos.

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La palabra juego apareció tantas veces a lo largo de nuestra conversación que, por supuesto, resultaba lógico pensar que ese era el paso a seguir. Hablamos del juego por el simple ejercicio de jugar, pero también del juego que aparece como la herramienta de su oficio de creador de imágenes y textos. Apareció cuando hablamos sobre las relaciones que Dipacho construye entre la palabra escrita y la imagen, en las pistas que deja en sus libros para que un lector vuelva unas páginas atrás a buscar un personaje. También en su curiosidad por la música y en los frascos de especias con los que improvisa cuando cocina. Cambian los materiales; persiste el gusto por combinar, dejarse llevar, probar y ver qué va a pasar.

Hablar con Dipacho es entregarse a la dinámica de un juego y esa dinámica a mí me gusta: aparecen sorpresas y desvíos al final de cada frase. Bifurcaciones tentadoras del camino por donde es fácil dejarse llevar. Entonces, en ese ir y venir que propone el ritmo del juego, yo empecé por hacerle una pregunta sobre el tiempo: cómo ve sus propios libros que hoy ya cumplen 18 años, si quisiera volver a repetir o rehacer "El animal más feroz" (el libro por donde entré en su universo) y le pregunto esto porque esa inquietud siempre me da curiosidad: ¿Qué tanto hemos cambiado y cómo ese cambio sería una nueva huella en los libros que van quedando?

"Algo que trato de hacer es no hacer el mismo libro siempre y eso me lleva a probar con formatos, con personajes, con colores: hacer un libro es un juego de pruebas. Creo que si yo hiciera ‘El animal más feroz hoy’, el juego me llevaría por otra parte, seguramente sería otro libro. Pero lo quiero cómo es, los niños lo disfrutan mucho y yo disfruto mucho leerlo, es mi caballito de batalla", dijo.

Hay una pregunta a la que también vuelvo: ¿cómo se transita el ejercicio creativo, cómo se pasa de la idea al papel? En el caso de Dipacho, ambas cosas suceden paralelamente; no es sino en el ejercicio del hacer donde la idea comienza a tomar forma y los personajes empiezan a asomar la cabeza. Me recuerda a la manera en la que se ejecuta el juego: juguemos, empecemos y vamos viendo cómo avanza la historia, el camino. En ese ejercicio de juego, sus intereses se van traslapando y le permiten navegar la creación de un lado hacia el otro. Mientras me cuenta sobre eso, Dipacho golpetea la mesa con los dedos, al ritmo de una percusión:

"Me gusta mucho jugar con las estructuras, a veces escucho una canción que suena “pam, pam, pum”, y ese “pum” puede ser un cambio de página en un libro", afirmó.

Pienso en esto y veo en mi cabeza las páginas de "Popa y Papo" cambiando de dirección y dando vueltas al cambio de cada página, escucho también cuando el Monstruo Comepalmeras se estira y se contrae al ritmo de no sé qué percusiones. Y hablamos entonces del Comepalmeras, ese monstruo que está viendo la luz del mundo desde la última FILBo. Este monstruo me abre el camino para nuevas preguntas y me lanzó entonces a un tema que me revuelca las emociones: hablar de cosas importantes que muchos han creído irrelevantes para los niños.

Hablo con Dipacho sobre la idea de abrazar temas difíciles e incómodos en libros que están pensados para jóvenes lectores. En sus libros habitan preocupaciones por el territorio, la violencia o el desplazamiento. Son asuntos que lo atraviesan y que encuentran formas de aparecer en los animales, las metáforas y el humor.

"Muchos de los libros que hago son parte de mi vida, de mis experiencias, de lo que me apasiona, de las cosas con las que peleo. Hay mucho de lo que soy en mis libros. Hay temas que parecen muy adultos, pero siempre busco la manera de que los personajes y su ilustración me permitan hablarles a los niños. El monstruo Comepalmeras es un ejemplo claro de cómo se puede hablar de un tema sin hablar del tema. Los niños me han dicho: “Es cómo la gente que viene a estos lugares a destrozar cosas”. Pero otros dicen: “Este monstruo es como Godzilla” y eso es lo que permiten los libros, poner de fondo las preguntas que nos hacemos y permitir que otros se las hagan", relató el autor.

Cada lector llega a los libros desde un lugar distinto. Los niños y niñas se reconocen en historias cercanas y ahí, en el papel, Dipacho ha encontrado un espacio de reconocimiento y encuentro con el otro.

En "Nos llaman invasores", el libro que hizo a cuatro manos junto a Carlos Díaz Consuegra, ese espacio se amplía gracias a la posibilidad de seguir a los personajes. Pasas las páginas del libro y de pronto te encuentras con una niña que carga una planta. Más adelante, la misma niña siembra, riega y lleva plantas a los vecinos. Podemos buscarla, perderla de vista, regresar para encontrarla. Con el paso del relato, la niña crece y termina trabajando en su propio vivero. Seguirla permite percibir el tiempo de otra manera: en las plantas que se multiplican, en los cambios del lugar y en la vida de alguien que va creciendo allí. Yo encuentro en ese recorrido una imagen de lo que significa echar raíces. La lectura nace de mirar, volver atrás y conectar detalles que el libro ha dejado disponibles.

"‘Nos llaman invasores’ es un libro que tengo en mente desde hace 20 años y esto tiene que ver con que son temas que me han atravesado históricamente, que siempre regresan a mí. Cuando yo tenía tres años, llegamos con mi familia a un barrio residencial al norte de Bogotá, un barrio que que estaba rodeado de potreros y ese barrio fue creciendo y creciendo, hacia la montaña, hacia todos lados, y fue muy chévere poder hacer parte, ser testigo, de la transformación física y lenta de un lugar geográfico", contó.

En cualquiera de los casos de los que hemos estado hablando: cuando se trata de hacer un libro, dibujar un personaje nuevo o llenar una agenda de ilustración, hay una constante en el trabajo creativo de Dipacho y que acompaña al juego y es la curiosidad, las ganas de abarcar el mundo que le rodea desde la experiencia, desde la mirada, desde la prueba y el error. Pero sostener esa curiosidad requiere de tiempo. Al cierre de este café con Dipacho, la conversación nos lleva a la necesidad de parar, de entender que no todo tiene la obligación de ir de manera veloz. Habla de la siesta, de los viajes largos entre Bogotá y su casa arriba en la montaña, habla de haber aprendido a bajar el ritmo.

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"La siesta es una forma de resistencia, de luchar con lo que está pasando en el mundo que te obliga a producir y producir. Ir lento hace que uno avance, que avance con lo que realmente quiere hacer, en su propio tiempo", dijo.

La libertad para crear lo que uno realmente quiere hacer tiene una dimensión cotidiana: gestionar encargos, descansar, leer, dejar sitio para una idea propia. Y hablando de ideas propias hablamos sobre sus libros más recientes que se lanzarán en la librería Le Tiende en este mes de noviembre: Patricio, un pato con forma de cacahuate que no quiere ser encasillado en una su forma física, y las aventuras de Popa y Papo en una colección de 6 tomos en donde una lora pequeña aprende a volar, con ayuda de un loro gruñón.

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La lectura de los libros de Dipacho es un disfrute constante y sus personajes son siempre una invitación para dejarse encantar. Agarrar de la mano al animal más feroz, al Comepalmeras, a Patricio, a Jacinto y a María José o al Bajo Alberti, irse detrás de ellos, perseguirlos entre las páginas, regalarle un rato de juego al día y dejar que ese rato dure lo que tenga que durar.

Pienso entonces en la invitación de Dipacho de esa tarde. Todavía sigo con la deuda de ir a jugar una o tres partidas de un juego de mesa, pero mientras tanto, me devuelvo a sus libros y me gusta pensar que, de alguna manera, el juego ya comenzó.

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* El evento de lanzamiento de los libros se realizara el 19 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. en la Casa Cultural Le Tiende, Cra. 24 #37-44, Parkway, Bogotá.

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