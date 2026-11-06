El poder de la censura y el significado de las obras ausentes (Opinión)

Si pudiéramos imaginar el mundo de las ideas y de la política poblado de seres vivos, tendríamos que decir que hemos regresado al tiempo de los dinosaurios. La censura que acabamos de ver traída al escenario de la vida social colombiana, manifiesta en actos como la ocultación de obras en el Museo Nacional, parece tomada de tiempos premodernos. Eso no quiere decir que instituciones como el Museo Nacional, bajo el amparo del “wokismo” cancelador que lo animaba, no estuvieran haciendo bastante por su propia cuenta en materia de autocensura y…

Si pudiéramos imaginar el mundo de las ideas y de la política poblado de seres vivos, tendríamos que decir que hemos regresado al tiempo de los dinosaurios. La censura que acabamos de ver traída al escenario de la vida social colombiana, manifiesta en actos como la ocultación de obras en el Museo Nacional, parece tomada de tiempos premodernos. Eso no quiere decir que instituciones como el Museo Nacional, bajo el amparo del “wokismo” cancelador que lo animaba, no estuvieran haciendo bastante por su propia cuenta en materia de autocensura y alejamiento de los intereses del público. Suele suceder que, cuando dos visiones del mundo que llevan años en contienda chocan, en este caso el wokismo y la extrema derecha, sus métodos y argumentos han llegado a asemejarse más de lo que sospecharíamos.

En 1859, el filósofo inglés J. S. Mill escribió una defensa radical de la libertad de expresión, uno de los tratados más completos contra la censura en la historia del pensamiento occidental. Su idea central, según el mismo autor, es este planteamiento radical: "El único motivo que autoriza a los hombres a turbar la libertad de acción de los demás es la propia defensa; el único motivo para ejercer fuerza es el de impedirle a una persona perjudicar a otra. Nunca por su propio bien. La censura o la imposición de ideas, doctrinas, credos o caminos de acción nunca se justifican por el bien de la persona a la cual van dirigidas nuestras palabras".

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Podemos discutir las restricciones a este principio en el caso de quienes no están en capacidad de llevar sus propios asuntos, bien sea por incapacidad o por edad. Pero el principio se sostiene: ocultaremos estas obras de arte por el bien de los niños, del espectador en general; prohibiremos tal tendencia política porque ustedes no saben lo que hacen; limitaremos lo que se puede decir, hacer, pensar, comer, etc., y lo haremos por su bien… Luego me lo agradecerán. Son motivos superfluos para ejercer la censura.

En Colombia, dicha concepción de la libertad estuvo viva en la despenalización del porte de la dosis personal, bajo la idea de que no estamos obligados a curarnos de una enfermedad de la cual no nos queremos curar, en este caso, la drogadicción. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser obligados a “curarnos” de nuestro excesivo amor al alcohol o al sexo? La libertad ha de llegar al punto de permitirnos hacernos daño a nosotros mismos; de lo contrario, es paternalismo disfrazado de permisividad.

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De hecho, piensa Mill, bajo el amparo de un argumento poderosísimo llamado el dilema constructivo, que siempre que se limita la expresión de una opinión cometemos un robo contra la humanidad: pierde el presente y pierde el futuro. Si la opinión es verdadera, nos privamos de la oportunidad de cambiar el error por la verdad; si es falsa, nos perdemos la oportunidad igualmente valiosa de liberarnos del desacierto. Mírese como se mire, censurar es un error.

Si acaso alegamos que las ideas que se ocultan (en este caso, manifiestas en obras de arte) son de tal peligrosidad que deben ser retiradas del conocimiento del público por parte del magistrado, entonces, dice Mill, de alguna manera se ha desplazado el tema de la peligrosidad de la idea hacia uno de utilidad: es importante, se alega, que no haya ideas que puedan incitar a la violencia o a la inseguridad. Pero la respuesta de Mill acá es asombrosa. Con este movimiento no hemos hecho más que trasladar el debate de la pertinencia de estas ideas a uno más resbaladizo: el de su utilidad.

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¿De verdad ver afiches de Jaramillo Ossa podrá despertar deseos reverdecidos de violencia? No hay prueba siquiera de que los videojuegos más violentos tengan tal efecto; o, mejor, si la hay, también la hay en contrario. ¿No podrá alegarse acaso que son estandartes que funcionan como advertencia de un pasado al que no queremos regresar? Esa violencia también es parte de nuestro pasado. Todos lo sabemos, y Mill advierte sobre ello: detrás de la prohibición de la expresión de ideas suele haber la creencia en la propia infalibilidad y el drama dogmático de quien realmente no puede creer que haya alguien que piense distinto a él. Dice Mill:

"Al interferir en la conducta personal, el público raramente piensa en otra cosa que en la atrocidad que supone actuar y sentir de modo diferente al suyo, y esta forma de juzgar, ligeramente disfrazada, es presentada ante la humanidad como el dictado de la religión y la filosofía por nueve de cada diez moralistas y escritores especulativos".

¿Qué diablos puede importar realmente lo que otros vean, de qué se alimenten, física o espiritualmente? Soy acá más bien de la opinión de Aldous Huxley: más preocupante es que no haya quien lea los libros o aprecie las obras.

La censura que vemos emerger hoy ante nuestros ojos tiene el sabor de la regeneración moral, esas grandes campañas para regresar al pasado que creen que, impartiendo una instrucción moralizadora, volveremos a ser como antes. Zygmunt Bauman lo llamó, en su libro de 2017, Retrotopía.

Lo que nos elude acá es la enorme complejidad de la sociedad contemporánea, la multitud de intereses, capas y visiones —legítimas o ilegítimas, morales o inmorales— que han pasado por debajo del puente luego de tantos años desde los tiempos de la “urbanidad”.

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Pensar que ocultar ideas logrará alguna suerte de “regeneración” denota una desconexión profunda con la realidad. Es creer que, haciendo obligatoria la lectura de la Urbanidad de Carreño —demos por caso, el estandarte de las regeneraciones morales—, una obra que entre sus muchos preceptos advierte que no debe uno volver a ingerir la comida que ha vomitado ni verse desnudo, ni siquiera cuando se empiyama, la ciudad eventualmente se verá libre de grafitis, los jóvenes sabrán hacer una visita de pierna cruzada y las niñas se embarazarán solo del varón que esté a su altura bajo las sagradas huestes del matrimonio.

Es una ilusión, lo vuelvo a decir, de personas que no se han tomado el trabajo de saber cómo vive la enorme porción del mundo que no son ellos.

A eso súmese que, cuando se interviene, cuando se ocultan ideas u obras, cuando se censura, por lo general se hace mal. Hasta para saber qué ocultar hay que tener olfato. En el caso del Museo Nacional, vaya uno a saber por qué parte del material alusivo a la Constitución del 91, la Séptima Papeleta, se consideró lo suficientemente peligroso para alejarlo de la vista del público. Dice Mill:

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"Pero el argumento más poderoso contra la interferencia del público en la conducta puramente personal es que, cuando interfiere, lo más probable es que interfiera de manera equivocada y en el lugar equivocado".

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El ejercicio del poder contemporáneo se despliega por medio de actos altamente simbólicos. Estaría uno tentado a pensar que es el juego con el símbolo mismo el que teje el entramado del poder. El acto simbólico en sí mismo carece de utilidad y poco le importa el bien público. Pero, a cambio de su practicidad —justamente por la falta de ella—, los símbolos suelen desplegar su significación en más de un sentido.

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En este caso, considérese la imagen de los espacios vacíos que antes ocupaban las obras retiradas. ¿No ha sucedido acaso que ese espacio sin ocupar ha despertado una curiosidad por lo exhibido que ni siquiera lo exhibido desperta?

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