"Todo cambia. Trump perdió toda su popularidad en dos años. Eso puede pasarle al Partido Demócrata", afirmó la novelista chileno-estadounidense…

La escritora Isabel Allende considera que la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos no garantiza que el país haya superado el riesgo del autoritarismo. Aunque reconoce que los resultados demostraron una mayor conciencia democrática de la que esperaba, advierte que los cambios políticos pueden producirse rápidamente y que es necesario mantener la vigilancia.

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Isabel Allende: sus reflexiones sobre la democracia y la inteligencia artificial

"Todo cambia. Trump perdió toda su popularidad en dos años. Eso puede pasarle al Partido Demócrata", afirmó la novelista chileno-estadounidense en una entrevista desde California, donde reside desde hace casi cuatro décadas.

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La autora, de 84 años, se refirió al llamado "tsunami azul", con el que los demócratas conquistaron de manera abrumadora el Congreso estadounidense. Antes de las elecciones, Allende había expresado su preocupación porque consideraba que el país "iba deslizándose hacia el autoritarismo" y que sus ciudadanos no parecían reconocer lo fácil que resulta perder la democracia y lo difícil que es recuperarla.

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Los resultados, sin embargo, modificaron parcialmente esa percepción.

"La elección demostró que la mayor parte de la gente, una mayoría aplastante, incluso en los estados rojos (republicanos), tiene conciencia de la democracia y tiene el deseo de defenderla. Ha habido mucho más espíritu alerta del que yo creía", sostuvo.

Para Allende, esa reacción electoral no significa que quienes se oponen al autoritarismo tengan "todo ganado, ni mucho menos". Por eso, además de insistir en la defensa de las instituciones democráticas, pidió una renovación de los dirigentes del Partido Demócrata.

"Tiene una gerontocracia de gente que ya tendría que retirarse y darle tiraje a la gente joven, para renovar el partido, traer nuevas ideas y sangre nueva", señaló.

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El feminismo y las consecuencias del trumpismo

La preocupación de Allende por la situación política estadounidense también está relacionada con los derechos de las mujeres. La escritora, abiertamente feminista, considera que una de las consecuencias más graves del trumpismo es la normalización de comportamientos y discursos misóginos.

La autora se refirió a lo que denomina "la alegre aceptación de la misoginia", una actitud que, según explicó, permite tratar a las mujeres como objetos sexuales y privarlas de representación.

"Y eso es nuevo. Es una cosa que ha venido con el trumpismo y con esta exageración de la masculinidad tóxica", afirmó.

En ese contexto, hizo un llamado particular a las mujeres jóvenes para que permanezcan "más atentas y más vigilantes", pues considera que son quienes "primero pierden en cualquier situación".

Esa preocupación por la condición femenina también atraviesa su obra literaria. Allende, ganadora del Premio Planeta 2026 por La hora antes del alba, vuelve a situar a una mujer en el centro de su nueva novela, que estará disponible en tapa dura desde el 30 de noviembre en Estados Unidos.

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"Yo conté la historia de una mujer que ha pasado por lo peor que se puede pasar: ha sido arrestada, torturada, violada, mutilada y, encima, está embarazada y no sabe ni siquiera de quién. Además, ha perdido a toda su familia y está sola en un caserón viejo en un país con dictadura", relató.

La protagonista es Alba Trueba, un personaje con el que la escritora quiso abordar una realidad que conoce a través del trabajo de su fundación con mujeres y niños.

"Yo veo casos de mujeres que han pasado por todo, han perdido incluso hasta los hijos y siguen adelante. Se convierten en luchadoras, se ponen de pie y a veces son capaces de hacerlo con alegría, con generosidad. Esos son los personajes que me inspiran. No los tengo que inventar", explicó.

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Allende aclaró que La hora antes del alba no es una continuación de La casa de los espíritus, publicada en 1982, sino una historia independiente. Según dijo, no le interesa repetir las fórmulas de sus libros anteriores: "No me resulta. Cuando lo he hecho, me aburro"..

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La inteligencia artificial y la desigualdad

Después de 45 años de trayectoria como novelista, Allende también se pronunció sobre los cambios que la inteligencia artificial está introduciendo en la creación literaria.

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Aunque reconoce que en la industria editorial existe "un verdadero pánico" ante el uso de estas herramientas, no las considera una amenaza. Su reflexión parte de una pregunta sobre la originalidad y las múltiples influencias que intervienen en cualquier proceso creativo.

"Yo siento que todo lo que escribo está influenciado por los libros que he leído, por los grandes autores, por el cine, por la vida misma. Todo me influencia. ¿Cuánto es realmente mío? Yo creo que muy poco", señaló.

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Sin embargo, su preocupación se concentra en las consecuencias sociales y económicas que pueden acompañar estos avances tecnológicos. La escritora, nacida en Perú y criada en Chile, advirtió que la inteligencia artificial puede profundizar las diferencias entre quienes concentran grandes fortunas y quienes tienen dificultades para llegar a fin de mes.

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En ese contexto, mencionó al empresario Elon Musk como ejemplo de concentración de riqueza y relacionó la desigualdad con el descontento social.

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"Entonces eso produce rencor, violencia, agresividad. Las revoluciones no vienen por pobreza. La pobreza compartida es perfectamente soportable. Es la diferencia lo que hace que la gente se enoje tanto. Todas las revoluciones nacen de la desigualdad", afirmó.

La autora concluyó la entrevista con una reflexión sobre la disposición a asumir riesgos, la misma que, según explicó, la llevó a participar a los 84 años en un concurso literario pese a la posibilidad de perder.

"Yo creo que hay que atreverse en la vida", dijo.

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