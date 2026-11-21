El 21 de noviembre se abrió en la casa azul de NC Diseño, diagonal a las Torres del Parque, una muestra del artista José Antonio Suárez, organizada en colaboración con Bernal Espacio Galería (Madrid). Hace más de una década que el artista no muestra sus dibujos en Bogotá y es la primera gran exposición que realiza desde entonces en la capital del país. Estamos hablando de un acontecimiento que no debería pasar desapercibido para quienes hemos apreciado su trabajo desde aquellos tiempos en que sus obras aparecían publicadas en el Magazín…

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El 21 de noviembre se abrió en la casa azul de NC Diseño, diagonal a las Torres del Parque, una muestra del artista José Antonio Suárez, organizada en colaboración con Bernal Espacio Galería (Madrid). Hace más de una década que el artista no muestra sus dibujos en Bogotá y es la primera gran exposición que realiza desde entonces en la capital del país. Estamos hablando de un acontecimiento que no debería pasar desapercibido para quienes hemos apreciado su trabajo desde aquellos tiempos en que sus obras aparecían publicadas en el Magazín Cultural de El Espectador (1989-1995).

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¿Cuántas personas hemos coleccionado esos magazines o los hemos guardado en la memoria porque contenían una mirada cuestionadora e iniciadora hacia la cultura y el arte en Colombia? Justo en sus carátulas o a lo largo de la publicación nos topábamos con sus creaciones, siempre silenciosas pero agudas, a veces con repeticiones desajustadas y otras tantas con encuentros atemporales y angustiantes. En ese aspecto quisiera detenerme para introducir el trabajo que se puede apreciar en la galería y que, desde sus silencios, no ha dejado de irradiar su mirada hacia artistas más jóvenes que han encontrado un faro de reflexión sobre el quehacer del dibujo y los encuentros con la cotidianidad del artista.

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Son 300 dibujos realizados durante el año de la pandemia (2020) y 99 grabados de una serie que el artista ha titulado "Grabados de domingo", realizada entre 2018 y 2026, los que componen la exposición. Al entrar, hay un silencio provocado no solamente por el espacio, sino por el tamaño de sus obras. Sus dibujos siempre han sido de pequeño formato, lo cual obliga a inclinarse, a observar detenidamente, a detallar pequeños trazos que conducen a la configuración de un rostro, de una silueta humana, de un conejo, de un vestido de niña.

Los dibujos de pequeño formato, las referencias a grandes maestros y las variaciones sobre imágenes cotidianas componen una exposición que plantea preguntas sobre la originalidad y el sentido de la copia.

Y en la medida en que vamos caminando, inclinándonos y observando los detalles, entramos en un mundo de introspección que nos devuelve la mirada para sobrecogernos, para capturarnos en silencio, para enmarcarnos en una atmósfera extraña donde no pasa absolutamente nada y todo al mismo tiempo. Es decir, solamente pasa lo que cada quien está pensando en su silencio consigo mismo.

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Claro que imaginamos al artista haciendo sus dibujos, pero estos ya no son suyos en el momento en que los inserto dentro de mi mente y me los apropio. Por este instante de reflexión íntima y silenciosa vale la pena ir a la exposición. Para vernos reflejados en esos mundos que son tan de Suárez Londoño como nuestros. La magia de ellos consiste en que logran abrir esas puertas, acaso kafkianas, hacia unos mundos donde el espectador se siente retratado, inmerso en su propio retrato.

¿Cómo hizo el artista para que sus dibujos quedaran tan finos, tan perfectos, tan sublimes y realistas? Es una pregunta obligada, pero no es la que queremos proponer, porque ya no se trata de la intención de Suárez Londoño. Posiblemente, el asunto que nos ocupa es el que en un momento dado nos proponía Jean Baudrillard con la fotocopiadora. Aquella máquina que copia exactamente lo que se le pide, hasta llegar al punto en que no podríamos descifrar la diferencia entre el original y la copia.

En una entrevista, Suárez Londoño dice que le gusta ir a sus exposiciones para copiarse a sí mismo. Llega a su taller y comienza a copiar lo que vio. Por supuesto que siempre saldrá distinto, pero sus dibujos terminan siendo una respuesta al caos que representa lo idéntico, la uniformidad.

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Desesperan sus dibujos porque parecen ser repeticiones de repeticiones infinitas sobre lo mismo, asemejándose a un trauma mal solucionado en el que nos podemos quedar amarrados durante toda la vida, repitiendo los mismos errores o procedimientos sin lograr superar el mito de Sísifo que nos tiene viviendo y reviviendo.

¿Podríamos decir que sus dibujos han mejorado? De pronto no. Se mantienen iguales a pesar de sus pequeñas transformaciones: las espirales, los puntos infinitos, la inclinación a la copia de grandes maestros. Y, mientras tanto, el espectador sale de su casa para ver una exposición, con el fin de escapar de su repetitiva cotidianidad, y se encuentra con un artista que nunca sale de su rutina y siempre hace lo mismo…

La respuesta puede estar en entender cómo cada quien se apropia de sus ciclos y los copia, haciendo pequeños ajustes, a sabiendas de que los está copiando. La magia de la exposición consistiría en ver cómo cada dibujo, cada detalle, cada copia de la copia son gestos existenciales y conscientes de nuestras repeticiones cotidianas. La repetición en sus dibujos, como él mismo lo dice, "es hacerla distinta". No hay un original; por ende, no hay originalidad. Extrañamente, su mundo sigue siendo tan Suárez Londoño como ningún otro.

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Por supuesto que su mundo sigue siendo muy propio, y en esta muestra agradecemos que podamos encontrarnos en sus imágenes. Insistiré en la copia desde otro aspecto: el de la búsqueda moderna del original.

Suárez Londoño, a pesar de que copia a Degas por un lado, un fragmento de La coronación de Napoleón, de J. L. David, o Salto al vacío, de Yves Klein, por otros, nos deja esa rara idea de quién copia a quién y si este dibujo que tenemos enfrente es una copia o qué es. Como si esto le restara valor por ser dibujo y por ser copia. Problemas sin fundamento que nos deja la Modernidad y con los que tenemos que lidiar permanentemente ante la obra de Suárez Londoño.

Porque el arte siempre se ha acercado a revisar los límites de la realidad, ora copiándola, ora representándola, ora metaforizándola. Vemos, entonces, hojas de eucalipto dobladas, lombrices con cuerpos de personas, estudios de anatomía, transcripciones a mano alzada de textos de canciones de amor…

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En resumen: vemos la copia de una cotidianidad tan abrumadora que Beckett y Sartre juntos podrían incluirse fácilmente en sus retratos de los viernes, como suele hacerlo todos los viernes con un grupo de "estudiantes" amantes del dibujo.

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En sus imágenes veremos espejos inacabados, tal como sucede en el diario íntimo de cualquier persona en el mundo que, emulando el título de la exposición, con insistencia transitará por nuestra memoria y por los oficios que decidimos replicar día a día para darles sentido a nuestras vidas.

Volvemos, finalmente, al silencio. Al gusto extraño y enriquecedor de recorrer esta exposición, que estará abierta hasta el 19 de diciembre.