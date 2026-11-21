La investigación se relaciona con la filmación de Thalasso, una película en la que Depardieu y Houellebecq se interpretan a sí mismos en un centro de talasoterapia. Según la denuncia,…

El actor Gérard Depardieu y el escritor Michel Houellebecq, dos figuras reconocidas del cine y la literatura francesa, están involucrados en una investigación judicial por presuntos hechos de violencia sexual ocurridos durante el rodaje de una película en 2018. La denuncia, presentada por una actriz en mayo de 2025, también señala al director Guillaume Nicloux.

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Una denuncia por violación grupal involucra a Gérard Depardieu y a Michel Houellebecq

La investigación se relaciona con la filmación de Thalasso, una película en la que Depardieu y Houellebecq se interpretan a sí mismos en un centro de talasoterapia. Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido el 11 de diciembre de 2018, durante el rodaje de una escena en Cabourg, Normandía, en el norte de Francia.

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El caso fue revelado por el medio de investigación Mediapart y confirmado el viernes a la agencia AFP por fuentes cercanas al proceso. La Fiscalía de París también confirmó la existencia de las pesquisas.

"Se ha abierto una investigación judicial por denuncia con constitución de parte civil por hechos de naturaleza sexual y continúa", señaló la Fiscalía a AFP.

Las investigaciones están a cargo de la policía judicial de París.

Los señalamientos contra Depardieu, Houellebecq y Nicloux

La denunciante, identificada por Mediapart con el nombre modificado de Alexandra, es una actriz y bailarina de origen eslavo que tenía 32 años cuando ocurrieron los presuntos hechos.

Según los elementos de la denuncia publicados por Mediapart y confirmados a AFP por una fuente cercana al caso, la mujer acusa a Depardieu de violación y agresiones sexuales en grupo, mientras que a Houellebecq lo señala por agresiones sexuales y complicidad en violación grupal.

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La actriz sostiene que Depardieu la penetró con sus dedos "por la fuerza" y "por sorpresa", mientras Houellebecq le "bloqueaba el cuerpo". Afirma que intentó apartar al actor en dos ocasiones, rechazándolo "violentamente" con una pierna, pero que este habría insistido, "introduciendo de nuevo su dedo" y "efectuando movimientos".

La denunciante también acusa a Houellebecq de haberle practicado un cunnilingus sin su consentimiento.

Por su parte, el director Guillaume Nicloux está acusado de complicidad en violación y agresiones sexuales en grupo, así como de grabar imágenes de carácter sexual que atentan contra la intimidad.

Una de las abogadas de la denunciante, Carine Durrieu Diebolt, fue contactada por AFP, pero no quiso pronunciarse. Los abogados de Depardieu, Delphine Meillet y David-Olivier Kaminski, no respondieron a las solicitudes de la agencia. Houellebecq, contactado a través de su editorial, tampoco quiso responder.

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Los otros procesos judiciales contra Gérard Depardieu

La investigación se conoce en un momento en el que Depardieu, de 77 años, enfrenta otros procesos relacionados con denuncias de violencia sexual.

A principios de esta semana, el actor renunció a apelar una condena por agredir sexualmente a dos mujeres durante otro rodaje, con lo que aceptó la decisión judicial.

Además, está a la espera de conocer la próxima semana si será llevado a juicio por la presunta violación de otra actriz.

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Con una trayectoria de más de 200 películas y series de televisión, Depardieu es conocido internacionalmente por su interpretación en Cyrano de Bergerac. También es una de las figuras más reconocidas del cine francés señaladas por violencia sexual en el contexto de las denuncias y debates que han acompañado al movimiento #MeToo en la industria audiovisual de ese país.

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Michel Houellebecq, una figura de la literatura francesa

La investigación también involucra a uno de los escritores franceses de mayor reconocimiento internacional. Houellebecq, de 70 años, alcanzó notoriedad a finales de la década de 1990 con Las partículas elementales y recibió el Premio Goncourt en 2010 por El mapa y el territorio.

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El escritor, cuya trayectoria también ha estado marcada por la polémica, figura ahora en la investigación por presuntas agresiones sexuales y complicidad en violación grupal.

Por el momento, la Fiscalía de París ha confirmado que el procedimiento judicial continúa. Las acusaciones corresponden a la denuncia presentada por la actriz y no constituyen una declaración de culpabilidad de los investigados.

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