Amputan pierna a Jamie Spears, padre de Britney Spears: ¿Qué le sucedió?

Este martes 5 de diciembre, el portal estadounidense TMZ reveló que Jamie Spears, padre de la “princesa del pop”, Britney Spears, se sometió a una cirugía para la amputación de una de sus piernas, debido a una grave infección.

De acuerdo con el medio, Spears, de 71 años, y quien fue el tutor legal de la artista por más de una década, estuvo varias semanas internado en un hospital por una infección bacteriana, que al parecer derivó de un reemplazo de rodilla, el cual tuvo que realizarse años atrás y que lo obligó a someterse a distintos tratamientos tras desencadenarle severas afectaciones a su salud.

“Se sometió a un reemplazo de rodilla y contrajo una terrible infección”, reveló una fuente a TMZ, que también conoció que la amputación ocurrió hace un mes, luego de varios intentos de los médicos por mejorar su condición. Al parecer, Jamie Spears tuvo cinco operaciones, que no dieron el resultado esperado, por lo que el dictamen final fue retirarle el miembro afectado.

El padre de la intérprete no estaría atravesando el mejor momento emocionalmente, pues a su estado crítico de salud, se le suma la distancia que hay entre él y su hija, tras perder la tutela, sobre la cual, la misma Britney, lo ha cuestionado y criticado públicamente por su mal manejo.

La relación de Britney Spears con su padre

En The woman in me, el libro autobiográfico de Britney Spears, ella se refirió sobre cómo su papá la mantuvo aislada y le dio malos tratos durante la tutela legal que se le concedió en 2008 y que perdió en 2021.

“Me mantuvieron encerrada contra mi voluntad durante meses. No podía salir. No podía conducir. Me sacaban sangre cada semana. No podía darme un baño en privado. No podía cerrar la puerta de mi habitación”, se lee en su novela, la misma en la que señaló que la tildaron de “demasiado enferma para elegir novio, pero lo suficientemente sana para aparecer en televisión y para cantar ante miles de personas en distintas partes del mundo cada semana”.

Asimismo, la artista relató que desde que empezó a notar que su padre quería lucrarse a costa de ella, empezó a “pensar que había venido a este mundo sin otra razón que ayudarle a conseguir dinero”. Britney asegura que su padre se quedó con el 10% de su fortuna, que llega casi a los 60 millones de dólares.

Según TMZ, sus fuentes les revelaron que Britney estaría dispuesta a tener un acercamiento con su progenitor. Incluso, indican que ha manifestado extrañarlo y que pensó en enviarle dinero para ayudarlo. Por su parte, se asegura que Jamie espera poder reconciliarse con su hija, pero nada de esto ha sido confirmado por la artista o su padre.

Sin embargo, en las últimas semanas, se le ha visto a la artista tener acercamientos con el resto de su familiar. Hace poco, se le vio salir de fiesta por su cumpleaños, en donde estuvo a su madre Lynne. También estaría abriendo el espacio para compartir con su hermana menor, Jamie Lynn, a quien también habría invitado.

