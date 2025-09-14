No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Tarot de Mavé gratis de la semana del 15 al 21 de septiembre

Conozca qué le dice el Tarot sobre el amor, el dinero y la salud durante la semana del 15 al 21 de septiembre.

Mavé
14 de septiembre de 2025 - 07:00 p. m.
PISCIS: Lo preocupa terminar las cosas pendientes; cada vez aparece un nuevo tropiezo y las semanas vuelan… Está atrapado en compromisos que no quiere; era muy difícil rehusarse, no había nadie más que pudiera hacerlo y los asumió por quedar bien. Lo preocupa dedicarse a tonterías que no lo llenan y no lo conducen a ninguna parte ¿Mandará todo al diablo? Velas amarillas, muchas velas amarillas, sin falta.
