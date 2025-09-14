Tarot de Mavé gratis de la semana del 15 al 21 de septiembre

PISCIS: Lo preocupa terminar las cosas pendientes; cada vez aparece un nuevo tropiezo y las semanas vuelan… Está atrapado en compromisos que no quiere; era muy difícil rehusarse, no había nadie más que pudiera hacerlo y los asumió por quedar bien. Lo preocupa dedicarse a tonterías que no lo llenan y no lo conducen a ninguna parte ¿Mandará todo al diablo? Velas amarillas, muchas velas amarillas, sin falta.

Foto: Archivo Particular