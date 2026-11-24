La mayoría de los casos de intoxicación son leves y provocan síntomas durante unos días, como náuseas, vómitos y diarrea. Sin embargo, en ocasiones las complicaciones…

La intoxicación por alimentos es frecuente y afecta a unos 48 millones de personas en el caso de Estados Unidos cada año, por ejemplo. Esta realidad cobró especial relevancia durante el verano, cuando una oleada sin precedentes de enfermedades de origen alimentario se extendió por todo el país, lo que llevó a muchos a preguntarse si había algo que se pudiera comer con seguridad.

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La mayoría de los casos de intoxicación son leves y provocan síntomas durante unos días, como náuseas, vómitos y diarrea. Sin embargo, en ocasiones las complicaciones pueden llegar a ser graves y, en casos excepcionales, provocar la muerte.

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La mayoría de nosotros sabemos que algunos alimentos —como la carne o los huevos que no se cocinan en tu totalidad, o la leche y el queso crudos— pueden provocar enfermedades de origen alimentario. ¿Qué ocurre con otros alimentos menos evidentes?

Barbara Kowalcyk, directora del Instituto para la Seguridad Alimentaria y la Seguridad Nutricional de la Universidad George Washington, es quizás más cautelosa que la mayoría en lo que respeta a la seguridad alimentaria. En 2001, su hijo de dos años falleció tras contraer una infección por E. coli, muy probablemente por haber consumido carne molida contaminada.

“No quiero decirle a la gente qué debe comer o qué no debe comer”, dijo Kowalcyk. Sin embargo, añadió, es importante comprender que ciertos alimentos conllevan más riesgos que otros, especialmente para los niños pequeños, las personas mayores y aquellas que están embarazadas o que tienen el sistema inmunológico debilitado.

A continuación, te presentamos cinco alimentos que, según los expertos con los que hemos hablado, suelen evitar.

Brotes

Los germinados de alfalfa, frijol y brócoli, entre otros, se desarrollan en condiciones cálidas y húmedas: “el entorno perfecto para que crezcan las bacterias”, dijo Ellen Shumaker, experta en seguridad alimentaria de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Entre 1996 y 2020, los germinados se relacionaron con al menos 52 casos de salmonela, listeria o E. coli en Estados Unidos. Este verano, dos brotes de enfermedades de origen alimentario se relacionaron con el germinado de brócoli y de alfalfa .

Solo se puede consumir los germinados sin riesgo si se cocinan a fondo, dijo Shumaker.

Embutidos

Los embutidos han sido los responsables de varios brotes importantes de listeriosis recientemente, incluido un brote de 2024 relacionado con los productos cárnicos de la marca Boar’s Head , que provocó 60 hospitalizaciones y 10 fallecimientos .

La listeria es habitual en el suelo y el agua y puede contaminar los equipos de procesamiento de carne y las superficies de preparación. A diferencia de la mayoría de las demás bacterias, puede crecer a temperaturas de refrigeración, por lo que puede desarrollarse en la carne almacenada en vitrinas refrigeradas de charcutería o en los frigoríficos domésticos.

Los embutidos pueden ser especialmente propensos a la contaminación, dijo Kowalcyk, ya que un solo trozo de carne contaminado podría contaminar una cortadora de embutidos, lo que a su vez podría propagar la listeria a otras carnes. Cuando Kowalcyk compra embutidos, opta por los envasados, que suelen procesarse con mayores medidas de seguridad, explicó.

Las infecciones por listeria son más graves para las personas que pertenecen a grupos de alto riesgo. Las autoridades sanitarias recomiendan que cocinen los embutidos a 74 grados Celsius (o hasta que estén al vapor), o que los eviten por completo.

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Ensaladas envasadas

Bill Marler, un abogado con sede en Seattle especializado en seguridad alimentaria, evita las ensaladas verdes envasadas.

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Dado que muchas lechugas se cortan, se lavan y se mezclan entre sí , la contaminación de una sola lechuga puede extenderse a muchos envases. “Si algo sale mal, sale muy mal ”, dijo Marler.

Él compra lechugas enteras y las lava en casa. Dijo que eso no está totalmente exento de riesgos, pero es más seguro. Además, suele evitar las ensaladas en los restaurantes, ya que estos suelen utilizar verduras envasadas.

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Marisco crudo

Matthew Moore, microbiólogo especializado en seguridad alimentaria de la Universidad de Massachusetts Amherst, evita las ostras y otros mariscos crudos, como el callo de hacha y las almejas. Este tipo de mariscos se alimenta filtrando el agua a través de su cuerpo, dijo. Los patógenos presentes en el agua pueden acumularse en los mariscos, lo que podría provocar enfermedades si se consumen crudos.

El norovirus, que provoca vómitos y diarrea, es uno de los patógenos más comunes transmitidos por las ostras crudas. Los investigadores han estimado que las ostras crudas son responsables de unas 60.000 infecciones por norovirus en Estados Unidos cada año.

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Las ostras y otros mariscos también pueden ser portadores de la bacteria vibrio, presente en las aguas costeras y capaz de provocar infecciones graves e incluso la muerte. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades , la mayoría de las 52.000 personas que se infectan con vibrio a través de los alimentos cada año lo contraen al consumir marisco crudo o poco cocido, especialmente ostras.

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Melón precortado

Los melones maduran en el suelo, donde pueden adquirir agentes patógenos, dijo Sandra Eskin, antigua responsable de seguridad alimentaria del Departamento de Agricultura y actual directora ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro Stop Foodborne Illness. Los melones cantalupos, en particular, tienen una corteza exterior rugosa a la que pueden adherirse los contaminantes.

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Cuando se corta un melón, “todo lo que hay en el exterior pasa al interior”, dijo Eskin. Si los trozos de melón contaminados se envasan posteriormente para su venta, los microbios pueden multiplicarse, sobre todo si no se mantiene a una temperatura lo suficientemente baja.

En un estudio de 2025 , los científicos descubrieron que los melones cantalupos, las sandías y los melones de miel provocaron 18 brotes de salmonela o listeria entre 2012 y 2021 en Estados Unidos. Los melones precortados solían ser los responsables, muy probablemente debido a la contaminación durante el corte ya una refrigeración inadecuada.

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Eskin compra los melones enteros y los frota con un cepillo para frutas y verduras bajo el agua corriente antes de cortarlos. Intenta evitar comer melón precortado, ya que no puedes saber cómo se ha preparado. “No merece la pena correr el riesgo”, dijo.

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