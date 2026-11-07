Chorizos santarrosanos con bondiola y tocino, receta paso a paso para preparar y vender

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Gastronomía: Colombiana .
Esta receta con chorizo es una preparación tradicional colombiana muy artesanal.
- Tiempo de preparación: 40 minutos.
- Tiempo de cocción: 35 minutos.
- Porciones: 12.
Ingredientes
- 1 kilo de bondiola
- 1 kilo de tocino
- 6 tallos de cebolla larga (con parte verde)
- 5 dientes de ajo
- 1 cucharada de sal
- 2 cucharadas de páprika
- Tripa en cantidad necesaria
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Preparación
Corta la bondiola en cubos pequeños, de 1 centímetro aproximadamente. Retira la piel del tocino y córtalo en trozos pequeños.
En un recipiente amplio mezcla la carne y el tocino con la cebolla larga, el ajo, la sal y la paprika hasta que todo quede bien integrado.
Remoja la tripa en agua tibia durante 5 minutos y enjuágala por dentro.
Pon un extremo de la tripa en el pico de la botella recortada y haz un nudo en la punta libre.
Introduce la carne por la botella y empújala con la mano de mortero, llenando la tripa de forma pareja y sin dejar bolsas de aire.
Amarra con hilo cada 13 centímetros para formar los chorizos y Hornea a 150 °C durante 20 minutos.
Termina en una parrilla o plancha aceitada, a fuego medio, de 10 a 15 minutos, volteándolos hasta que estén dorados por todos los lados.
Sirve con arepa, papitas criollas, limón o el acompañamiento que más te guste.
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