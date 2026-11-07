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Chorizos santarrosanos con bondiola y tocino, receta paso a paso para preparar y vender

Bondiola de cerdo, tocino, cebolla larga y tripa natural son la base de estos chorizos al estilo de Santa Rosa de Cabal. Quedan llenos de sabor y son ideales para compartir al desayuno o al almuerzo.

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@malejabestial / chef
Estos chorizos quedan llenos de sabor y son ideales para compartir en familia o para emprender.
Estos chorizos quedan llenos de sabor y son ideales para compartir en familia o para emprender.

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Gastronomía: Colombiana .

Esta receta con chorizo es una preparación tradicional colombiana muy artesanal.

  • Tiempo de preparación: 40 minutos.
  • Tiempo de cocción: 35 minutos.
  • Porciones: 12.

Ingredientes

  • 1 kilo de bondiola
  • 1 kilo de tocino
  • 6 tallos de cebolla larga (con parte verde)
  • 5 dientes de ajo
  • 1 cucharada de sal
  • 2 cucharadas de páprika
  • Tripa en cantidad necesaria

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Preparación

Corta la bondiola en cubos pequeños, de 1 centímetro aproximadamente. Retira la piel del tocino y córtalo en trozos pequeños.

En un recipiente amplio mezcla la carne y el tocino con la cebolla larga, el ajo, la sal y la paprika hasta que todo quede bien integrado.

Remoja la tripa en agua tibia durante 5 minutos y enjuágala por dentro.

Pon un extremo de la tripa en el pico de la botella recortada y haz un nudo en la punta libre.

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Introduce la carne por la botella y empújala con la mano de mortero, llenando la tripa de forma pareja y sin dejar bolsas de aire.

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Amarra con hilo cada 13 centímetros para formar los chorizos y Hornea a 150 °C durante 20 minutos.

Termina en una parrilla o plancha aceitada, a fuego medio, de 10 a 15 minutos, volteándolos hasta que estén dorados por todos los lados.

Sirve con arepa, papitas criollas, limón o el acompañamiento que más te guste.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por @malejabestial / chef

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