Cómo preparar chorotas rellenas de carne de cerdo para el sancocho

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Gastronomía: Colombiana .
- Tiempo de preparación: 25 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 250 gramos de maíz pelado cocido
- 1 tallo de cebolla larga
- Sal al gusto
- ¼ de taza de agua (aproximadamente)
Ingredientes para el guiso
½ cebolla cabezona picada finamente
1 tallo de cebolla larga picado
1 tomate maduro picado
Ingredientes para el relleno
2 cucharadas de aceite achotado
200 gramos de carne molida de cerdo
Sal al gusto
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Preparación
Muele el maíz pelado junto con la cebolla larga. Agrega sal y un poco de agua, y amasa muy bien hasta obtener una masa suave y manejable. Reserva.
En una sartén, sofríe la cebolla cabezona, la cebolla larga y el tomate picado durante unos 5 minutos, hasta que estén blandos.
En una olla, calienta el aceite achotado y agrega la carne molida de cerdo junto con el guiso. Sazona con sal y cocina a fuego medio por unos 10 minutos, revolviendo, hasta que la carne esté bien cocida.
Toma porciones de masa y forma bolitas. Con el dedo, haz un orificio en el centro de cada una, rellénalas con la preparación de cerdo y ciérralas bien.
Introduce las chorotas en el caldo caliente y déjalas cocinar durante 20 minutos, hasta que estén firmes. Sirve. Acompaña el sancocho con las chorotas bien calientes.
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Un poco de la historia de las chorotas
Las chorotas son pequeñas bolitas de masa de maíz que se cocinan dentro del sancocho y le aportan cuerpo y sabor al caldo. En esta versión van rellenas de carne molida de cerdo colombiano con un guiso casero, una forma práctica y deliciosa de darle un giro a este plato tradicional.
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