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Cómo preparar chorotas rellenas de carne de cerdo para el sancocho

Aprende a preparar chorotas rellenas de carne de cerdo para tu sancocho. Una receta colombiana fácil, con masa de maíz y guiso casero, lista en 45 minutos.

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Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
Las chorotas de maíz rellenas de cerdo le dan un toque especial al sancocho colombiano.
Las chorotas de maíz rellenas de cerdo le dan un toque especial al sancocho colombiano.
Foto: Orlando. Diseñ

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Gastronomía: Colombiana .

  • Tiempo de preparación: 25 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 250 gramos de maíz pelado cocido
  • 1 tallo de cebolla larga
  • Sal al gusto
  • ¼ de taza de agua (aproximadamente)

Ingredientes para el guiso

½ cebolla cabezona picada finamente
1 tallo de cebolla larga picado
1 tomate maduro picado

Ingredientes para el relleno

2 cucharadas de aceite achotado
200 gramos de carne molida de cerdo
Sal al gusto

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Preparación

Muele el maíz pelado junto con la cebolla larga. Agrega sal y un poco de agua, y amasa muy bien hasta obtener una masa suave y manejable. Reserva.

En una sartén, sofríe la cebolla cabezona, la cebolla larga y el tomate picado durante unos 5 minutos, hasta que estén blandos.

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En una olla, calienta el aceite achotado y agrega la carne molida de cerdo junto con el guiso. Sazona con sal y cocina a fuego medio por unos 10 minutos, revolviendo, hasta que la carne esté bien cocida.

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Toma porciones de masa y forma bolitas. Con el dedo, haz un orificio en el centro de cada una, rellénalas con la preparación de cerdo y ciérralas bien.

Introduce las chorotas en el caldo caliente y déjalas cocinar durante 20 minutos, hasta que estén firmes. Sirve. Acompaña el sancocho con las chorotas bien calientes.

Para destacar: Dip de feta y pistachos: receta fácil y cremosa

Un poco de la historia de las chorotas

Las chorotas son pequeñas bolitas de masa de maíz que se cocinan dentro del sancocho y le aportan cuerpo y sabor al caldo. En esta versión van rellenas de carne molida de cerdo colombiano con un guiso casero, una forma práctica y deliciosa de darle un giro a este plato tradicional.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7

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