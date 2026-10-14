Unta esta crema de avellanas casera sobre tostadas o para acompañar waffles.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Cómo hacer crema de avellanas casera tipo Nutella con solo 5 ingredientes Viridiana Navarrete, chef / @viricookss Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Gastronomía: Latinoamericana . Usa esencia de vainilla en esta crema de avellanas caseras para disfrutar. Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 4. Ingredientes 500 gramos de avellanas

½ taza de azúcar glass

½ taza de cacao en polvo

½ cucharadita de sal

½ cucharadita de esencia de vainilla

Para destacar: Una guía para hacerte vegetariano (o comer más cereales y verduras)

Preparación

Tuesta las avellanas en el horno precalentado a 175 °C (350 °F) durante 20 minutos. También puedes hacerlo en una sartén a fuego bajo, moviéndolas constantemente para que no se quemen.

Mientras aún estén calientes, envuélvelas en un trapo limpio y frótalas para retirar la mayor cantidad posible de cáscara.

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Pasa las avellanas a una licuadora de alta potencia y tritúralas. Primero formarán una especie de harina y, poco a poco, empezarán a soltar sus…