Cómo hacer crema de avellanas casera tipo Nutella con solo 5 ingredientes

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Gastronomía: Latinoamericana .
Usa esencia de vainilla en esta crema de avellanas caseras para disfrutar.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 500 gramos de avellanas
- ½ taza de azúcar glass
- ½ taza de cacao en polvo
- ½ cucharadita de sal
- ½ cucharadita de esencia de vainilla
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Preparación
Tuesta las avellanas en el horno precalentado a 175 °C (350 °F) durante 20 minutos. También puedes hacerlo en una sartén a fuego bajo, moviéndolas constantemente para que no se quemen.
Mientras aún estén calientes, envuélvelas en un trapo limpio y frótalas para retirar la mayor cantidad posible de cáscara.
Pasa las avellanas a una licuadora de alta potencia y tritúralas. Primero formarán una especie de harina y, poco a poco, empezarán a soltar sus propios aceites hasta volverse líquidas.
Agrega el azúcar glass, el cacao, la vainilla y la sal. Licúa de nuevo durante unos minutos, hasta que todo esté bien incorporado y obtengas una textura suave y cremosa.
Envasa la crema en un frasco de vidrio limpio y con tapa.
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