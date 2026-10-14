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Cómo hacer crema de avellanas casera tipo Nutella con solo 5 ingredientes

Prepara en casa esta crema de avellanas con cacao, más saludable y sin conservantes. Solo necesitas tostar las avellanas, procesarlas hasta que liberen sus aceites naturales y mezclarlas con cacao, azúcar, sal y vainilla.

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Viridiana Navarrete, chef / @viricookss
Unta esta crema de avellanas casera sobre tostadas o para acompañar waffles.
Unta esta crema de avellanas casera sobre tostadas o para acompañar waffles.

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Gastronomía: Latinoamericana .

Usa esencia de vainilla en esta crema de avellanas caseras para disfrutar.

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 500 gramos de avellanas
  • ½ taza de azúcar glass
  • ½ taza de cacao en polvo
  • ½ cucharadita de sal
  • ½ cucharadita de esencia de vainilla

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Preparación

Tuesta las avellanas en el horno precalentado a 175 °C (350 °F) durante 20 minutos. También puedes hacerlo en una sartén a fuego bajo, moviéndolas constantemente para que no se quemen.

Mientras aún estén calientes, envuélvelas en un trapo limpio y frótalas para retirar la mayor cantidad posible de cáscara.

Pasa las avellanas a una licuadora de alta potencia y tritúralas. Primero formarán una especie de harina y, poco a poco, empezarán a soltar sus propios aceites hasta volverse líquidas.

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Agrega el azúcar glass, el cacao, la vainilla y la sal. Licúa de nuevo durante unos minutos, hasta que todo esté bien incorporado y obtengas una textura suave y cremosa.

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Por Viridiana Navarrete, chef / @viricookss

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