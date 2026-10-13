Foro Gastronómico Alimentarte 2026 llega a Medellín: invitados, fechas y cómo asistir

Por primera vez en su historia, el Foro Gastronómico Internacional de Alimentarte sale de Bogotá. La Fundación Corazón Verde y el Basque Culinary Center llevan este encuentro, uno de los más importantes de la gastronomía en América Latina, a Medellín los días 14 y 15 de octubre. La cita será en el Teatro Mayor San José de la Universidad Católica Luis Amigó. El cambio de sede no es un detalle menor, marca un momento de crecimiento para el Foro y confirma que la conversación sobre el futuro de la cocina ya no se concentra en una sola ciudad.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Más de 15 expertos se darán cita en Medellín: chefs, investigadores, académicos, periodistas y líderes de la industria. Su misión es compartir ideas y experiencias sobre el rumbo que está tomando la gastronomía.

Publicidad

Lejos de ser un espacio único para charlas, el Foro funciona como un punto de encuentro entre disciplinas, allí se revisa el presente con espíritu crítico y se imagina lo que viene. La agenda girará alrededor de los temas que hoy están moviendo la industria, donde se pondrán sobre la mesa papel de las nuevas generaciones en la cocina y cómo la inteligencia artificial, la tecnología y la ciencia empiezan a entrar a los fogones. También habrá espacio para la creatividad y las experiencias que involucran todos los sentidos, así como para la sostenibilidad, la cocina regenerativa y el cero desperdicio.

La iniciativa académica también abordará la gastronomía como motor de transformación social, así como el turismo y el periodismo gastronómico, entendidos como formas de contar la cocina y llevarla más allá de la mesa. Medellín recibirá invitados de Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, España y Portugal. Esa mezcla de miradas permitirá entender cómo evoluciona la gastronomía en distintos rincones del mundo. El cartel de invitados recorre todo el espectro del oficio: la alta cocina, la investigación, la academia y el periodismo. Son voces que hoy están definiendo la manera en que se piensa y se vive la comida.

Le puede interesar

Con los años, el Foro se ha convertido en un espacio donde la cocina se entiende como una herramienta de cambio social, cultural y económico. En sus conversaciones caben la educación, el impacto ambiental, el trabajo con comunidades y las nuevas formas de concebir el lujo en la mesa. La entrada será gratuita, pero los cupos son limitados. El evento está pensado para estudiantes, profesionales y amantes de la gastronomía. Quienes no puedan viajar a Medellín podrán seguirlo de forma virtual; el enlace de inscripción se dará a conocer próximamente.

Para los visitantes que lleguen de otras ciudades, el Wake Medellín es el hotel oficial aliado del Foro Gastronómico Internacional 2026.

Puede interesarte: Cómo preparar chorotas rellenas de carne de cerdo para el sancocho

Quiénes estarán en el Foro

Entre los invitados internacionales destacan el portugués Pedro Pena Bastos, de Broto, en Lisboa; los ecuatorianos Pía Salazar y Alejandro Chamorro, fundadores de Nuema, ella elegida The World’s Best Pastry Chef en 2023; y los brasileños Iván Ralston, de TUJU, con tres estrellas Michelin, y Manu Buffara, nombrada Mejor Cocinera Latinoamericana en 2022.

Por Colombia estarán Álvaro Clavijo, de El Chato, elegido mejor restaurante de América Latina en 2025; Jaime David Rodríguez, de Celele y Boro; Juan Manuel Barrientos, de Elcielo; Carmen Angel, de Familia Carmen; Manuel Mendoza, de Manuel Cocina; Carlos Ibáñez, de Cotiza Longaniza, y Jeferson García, de Afluente. También participará el bartender Juan David Zapata, cofundador de Mamba Negra y Medellín Cocktail Week, quien creció en la Comuna 13.

Desde la academia y la comunicación llegan Naiara Vidal Lecue y Álvaro Oviedo, del Basque Culinary Center; John Regefalk, de BCC Innovation y con paso por Noma; Joana Munné, de la agencia Síbaris, y los periodistas Rafael Tonón, Claudia Arias y Ana Rivero, esta última coordinadora de contenidos del Foro.

Completan el cartel voces del trabajo social y del campo: Carolina Diek, primera dama de Bogotá; Juan Carlos Buitrago, de la Red de Bancos de Alimentos; Cristina Botero Orozco, de la Fundación Gastronomía Social; Astrid Moreno, de la huerta Príncipe Conejo; Adriæn Mejía Mejía, de la quesería Bonne Nature; la cocinera y gestora social Meli Ospina, y el fermentador e investigador Néstor Jerez.

En video: Así preparan el mejor ajiaco de Bogotá en la Cárcel Distrital

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧