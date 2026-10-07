Receta para hacer tostadas mar y tierra con carne y camarones para compartir

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Gastronomía: Colombiana.
Para estas tostadas usa paprika, ajo en polvo y queso mozzarella.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 1 pan baguette
- 4 cucharadas de acite de oliva extra virgen
- 2 dientes de ajo picados
- 2 cucharadas de perejil picado
Ingredientes para el montaje de las tostadas
300 gramos de carne de res (lomo o punta de anca)
300 gramos de camarones pelados y desvenados
1 cucharadita de paprika
1 cucharadita de ajo en polvo
Sal y pimienta al gusto
2 cucharadas de aceite
150 gramos de queso mozzarella rallado
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Preparación
Corta el pan baguette en rodajas diagonales.
Mezcla el aceite de oliva con el ajo picado y el perejil. Unta las rodajas y dóralas en una sartén o en el horno hasta que estén crujientes.
Sazona la carne con sal, pimienta, paprika y ajo en polvo. Dórala en una sartén con aceite caliente, reserva y córtala en trozos pequeños.
Sazona los camarones con sal, pimienta, paprika y ajo en polvo, y gríllalos hasta que estén bien dorados, unos 2 minutos por lado.
Sobre cada tostada pon carne y camarones, cubre con queso mozzarella y lleva al horno o gratinador hasta que el queso se funda. Sirve de inmediato.
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Un poco de la historia de los camarones
Los camarones se han convertido con el paso del tiempo en los predilectos de las cocinas mundiales. Se pueden incluir en arroces,pastas e incluso es el protagonista de platos típicos como el ceviche y el coctel de camarones. Se caracterizan por tener una apariencia delgada y sin lugar a dudas, su preparación es quizá una de las más sencillas de la gastronomía.Algunos prefieren consumirlos crudos, mientras que otros definitivamente prefieren cocinarlos al vapor, con mantequilla y asados.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧