Mezcla el aceite de oliva con el ajo picado y el perejil. Unta las rodajas y dóralas en una sartén o en el horno hasta que estén crujientes.

300 gramos de carne de res (lomo o punta de anca) 300 gramos de camarones pelados y desvenados 1 cucharadita de paprika 1 cucharadita de ajo en polvo Sal y pimienta al gusto 2 cucharadas de aceite 150 gramos de queso mozzarella rallado

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Receta para hacer tostadas mar y tierra con carne y camarones para compartir

Sazona la carne con sal, pimienta, paprika y ajo en polvo. Dórala en una sartén con aceite caliente, reserva y córtala en trozos pequeños.

Sazona los camarones con sal, pimienta, paprika y ajo en polvo, y gríllalos hasta que estén bien dorados, unos 2 minutos por lado.

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Sobre cada tostada pon carne y camarones, cubre con queso mozzarella y lleva al horno o gratinador hasta que el queso se funda. Sirve de inmediato.

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Un poco de la historia de los camarones

Los camarones se han convertido con el paso del tiempo en los predilectos de las cocinas mundiales. Se pueden incluir en arroces,pastas e incluso es el protagonista de platos típicos como el ceviche y el coctel de camarones. Se caracterizan por tener una apariencia delgada y sin lugar a dudas, su preparación es quizá una de las más sencillas de la gastronomía.Algunos prefieren consumirlos crudos, mientras que otros definitivamente prefieren cocinarlos al vapor, con mantequilla y asados.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧