Festival del Kalenta’o 2026: más de 20 calentaos se servirán en Bucaramanga

Bucaramanga vive una nueva edición del Festival del Kalenta’o, una celebración gastronómica que arrancó el 5 de noviembre y que irá hasta el 22 del mismo mes, con la participación de más de 20 establecimientos, cada uno con su propia interpretación de uno de los platos más representativos de la cocina colombiana, el calentao. La iniciativa busca rescatar las tradiciones culinarias, promover la creatividad en la cocina y dinamizar el sector gastronómico de la ciudad.

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Bajo el concepto "De vuelta a la raíz", esta edición quiere reconectar a los bumangueses con los sabores, recuerdos y tradiciones que han pasado de generación en generación, pues reconoce el calentao como una preparación que trasciende la cocina y que representa la historia de nuestras familias, el aprovechamiento de los alimentos y la creatividad propia de la gastronomía popular.

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Durante estos 18 días, los establecimientos participantes presentan propuestas en las que combinan ingredientes tradicionales, recetas familiares y nuevas interpretaciones del plato, de modo que el público puede descubrir, desde las preparaciones más clásicas hasta las más arriesgadas, la diversidad de sabores que caben en un buen calentao. El festival pone en valor las recetas que nacieron en las cocinas de abuelas, madres y familias colombianas, donde el arroz, los fríjoles, las carnes y otros acompañamientos se transforman en preparaciones llenas de sabor e historia, una tradición que hoy encuentra nuevas formas de expresión en manos de los cocineros locales.

Además, el Festival del Kalenta’o se consolida como una plataforma para visibilizar el talento gastronómico de la ciudad, acercar a los establecimientos a nuevos consumidores y dinamizar la actividad comercial del sector, al tiempo que fortalece el reconocimiento de la cocina tradicional como parte de la identidad cultural de Santander. El evento cuenta el apoyo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y Acodrés, que articulan esfuerzos para fortalecer y promover la gastronomía regional.

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