Festival del Patacón en Cartagena 2026: cuánto cuesta la entrada y fechas

El Festival del Patacón llega a su tercera edición en Cartagena. Del viernes 9 al domingo 11 de octubre de 2026, la Plaza de Variedades abrirá sus puertas de 4:00 p. m. a 11:00 p. m. para recibir a entre 28.000 y 32.000 visitantes, con una entrada de $2.000. El evento estará liderado por el chef e influenciador Edd Cabarcas y por Acodres Capítulo Cartagena–Bolívar, con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

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Las matronas en esta nueva entrega serán las protagonistas de esta fiesta de sabor exponiendo sus mejores recetas alrededor de este bocado de tradición. Durante generaciones, han sostenido la tradición del patacón desde playas, esquinas y portales del Centro, y en esta oportunidad llegarán al festival a disputarse el título en igualdad de condiciones con restaurantes y marcas reconocidas. Una de ellas es Patacón de la Choli, que viaja desde Bocachica por invitación del alcalde Dumek Turbay.

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También estarán El Fogón de Aleyda, guardián de la cocina de tradición, y Patacones Segunda de Badillo, que lleva 43 años en el Centro Histórico. "El patacón es lo que nos une como cartageneros. Este festival es para que las matronas que nos criaron con ese sabor también vivan de él, con dignidad y con nombre propio", aseguró Edd Cabarcas, chef y embajador oficial del evento.

Edd Cabarchas, chef cartagenero y líder de la iniciativa Festival del Patacón 2026.

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¿Quiénes participarán y cuánto costará comer en el Festival del Patacón 2026?

En total serán 16 pataconeros los que competirán por el título de Rey del PataCón 2026. Entre ellos hay matronas, restaurantes, gastrobares y marcas locales, incluido Angel’s, ganador en 2024, buscarán llevarse la corona. Cada uno de ellos venderá con una misma carta a precios populares. El patacón individual costará $3.000, y por el mismo valor se podrá agregar una porción de queso de 50 gramos; el chorizo, la salchicha o la butifarra saldrán a $4.000. Para quienes prefieran un combo estará el Matrimonio, con patacón y queso, a $6.000, y el Pa’l Desvare, con patacón y carnes frías, a $8.000. La opción más especial será el patacón de receta libre, en el que cada marca mostrará su propuesta, por $18.000. Las marcas de bebidas, postres y otros productos mantendrán los precios habituales de sus negocios.

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Un jurado de chefs nacionales e internacionales elegirá al Rey del PataCón 2026. Por Cartagena estarán José "Chato" Barbosa, chef de De Indias, y Óscar Díaz, del restaurante Ahito. Desde Perú llegarán Francisco Agüero, chef ejecutivo de Pirka, y Anthony Flores, del restaurante Lima 948. Completan el panel Elly Saúl, de República Dominicana, y Viviana Liévano, consultora gastronómica. Leer aquí: Entre fermentos, fondos y encurtidos: esta es la cocina de José Barbosa en deIndias

Así le fue a la primera edición del Festival del Patacón

El festival se dio a conocer en octubre de 2024 en el Camellón de los Mártires con 12 marcas. En tres días reunió a 15.500 personas, vendió 18.166 patacones y facturó $194.385.000, con un impacto económico estimado en $450.623.123. También dejó un récord: el patacón relleno más grande de Colombia, de 110 × 170 cm, hecho con 80 patacones.

Ese dinero quedó en manos de las matronas, cocineras y pequeños negocios que participaron. Para 2026 el evento casi duplica su tamaño: pasa de 12 a 22 marcas, se traslada a la Plaza de Variedades y estrena una categoría de bebidas, postres y otras preparaciones. Con una asistencia proyectada que dobla la de 2024, los ingresos para las participantes podrían ser aún mayores.

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Datos clave

Fechas: viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026

Horario: 4:00 p. m. a 11:00 p. m.

Lugar: Plaza de Variedades, Cartagena

Entrada: $2.000

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