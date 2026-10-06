Panacota de tomate y crema de leche, el postre diferente que te va a sorprender

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Recuerda que debes congelar este postre por 8 horas, con 4 horas de filtrado y 4 horas de refrigeración para disfrutar.
- Tiempo de preparación: 25 minutos.
- Tiempo de cocción: 25 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 6 tomates maduros
- 1 cucharadita de sal
Ingredientes para la panacota
500 mililitros de crema de leche
80 gramos de azúcar
7 gramos de gelatina sin sabor (1 sobre), hidratada en 35 ml de agua fría
100 mililitros de clarificado de tomate
1 pizca de bicarbonato de sodio
Ingredientes para la mermelada de tomate
La pulpa de tomate que queda en la tela
100 gramos de azúcar
100 mililitros de agua
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Preparación
Procesa los tomates con la sal hasta obtener un puré. Viértelo en una refractaria y congela por al menos 8 horas.
Pon el puré congelado en un colador cubierto con una tela limpia y deja que se descongele en la nevera. Así obtendrás un líquido de tomate clarificado. Reserva el líquido y la pulpa que queda en la tela.
En una olla, calienta la crema de leche con el azúcar hasta 80 °C. Retírala del fuego y agrega la gelatina hidratada, revolviendo hasta que se disuelva.
Agrega el bicarbonato al clarificado de tomate para neutralizar la acidez y evitar que la crema se corte.
Vierte el clarificado en la mezcla de crema de leche sin dejar de revolver.
Sirve en copas y lleva a la nevera por al menos 4 horas, hasta que cuaje.
Para la mermelada, lleva a una olla la pulpa reservada con el agua y el azúcar. Cocina a fuego medio por 15 a 20 minutos, hasta que espese. Deja enfriar.
Cuando la panacota esté firme, cubre con la mermelada de tomate fría y sirve.
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Un poco de historia de la panna cotta
Este postre es de origen italiano y es una de las delicias típica de Piamonte. Suele elaborarse con crema de leche, azúcar, gelatina sin sabor y es ideal para consumirlo con una buena salsa de frutos rojos acompañada con arándanos o fresas. Su textura es más suave que el flan y su preparación original no incluye la gelatina y se cocina a fuego medio y luego en horno.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧