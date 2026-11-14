Garbanzos con callo: receta del guiso casero tradicional

En otra olla, sofríe con el aceite de achiote la parte blanca de la cebolla larga, la cebolla cabezona, el ajo, el comino y una pizca de sal durante unos minutos.

En una olla a presión, pon el callo con los atados de hierbas y cubre con agua. Cocina 25 minutos a partir del pito.

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Incorpora el callo y los garbanzos con su caldo, la zanahoria, el pimentón y la parte verde de la cebolla larga, ajusta la sal y cocina a fuego lento de 15 a 20 minutos, hasta que los sabores se integren. Termina con cilantro picado y sirve.

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Conoce un poco de la historia de los garbanzos

Varios historiadores argumentan que el garbanzo ingresó en territorio español a través de los cartagineses (Cartago), en el siglo III, y que, para los romanos, específicamente en Pompeya, la sopa de garbanzos era un plato fundamental. Estudios también revelaron que, para los egipcios, el garbanzo freído (luego de dejarlos en remojo), era uno de los platos preferidos (1580 a 1100 A.C.).

Existe evidencia de su protagonismo (garbanzo) en los Jardines Colgantes de Babilonia, a finales de le edad del Bronce, aunque se estableció que, en la era neolítica, se cultivaba en lo que en la actualidad es Turquía, en el año 6.000 a.C., y en Siria, en el año 11.000 a.C. El garbanzo es considerado una leguminosa dueña de una gran cantidad de proteínas, fibra y carbohidratos, entre otros, y fueron los españoles los que trajeron las primeras semillas al Nuevo Continente, en época de la Colonia, para prepararla en ocasiones especiales.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

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