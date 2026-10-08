En un bowl, bate los huevos junto con la fécula de maíz y la leche hasta obtener una mezcla homogénea. Sazona con sal y pimienta al gusto.

En la misma sartén, agrega un poco de mantequilla y saltea los champiñones con una pizca de sal hasta que estén dorados. Reserva.

Pica la tocineta y los champiñones. Cocina la tocineta hasta que esté dorada y crujiente. Retírala y reserva.

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Disfruta estos quiches de tocineta y champiñón con mucho queso por encima.

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Mini quiches de tocineta y champiñones para el desayuno o la lonchera

Engrasa ligeramente un molde para cupcakes. Distribuye en cada cavidad un poco de tocineta, champiñones, queso mozzarella y queso parmesano.

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Vierte la mezcla de huevo hasta llenar aproximadamente tres cuartas partes de cada molde.

Hornea durante 25 minutos, o hasta que los mini quiches estén inflados y ligeramente dorados por encima.

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Un poco de historia sobre los champiñones

La palabra champiñón tiene origen en los términos en latín campinio, campinionis, que quiere decir comestible del campo llano (campus).

El champiñón silvestre se cultivó por primera vez en Francia en 1650 cuando se descubrió que entre el estiércol de las caballerizas, sobre el que se vertía agua procedente de lavar hongos silvestres, crecía este hongo comestible. Por esto también es conocido como champiñón de París.

En Colombia este hongo se cultiva hace aproximadamente 50 años gracias al alemán Alfredo Beck. Desde ese entonces empezaron a surgir otros cultivos que se encontraban mayormente en la Sabana de Bogotá. Entre otros beneficios los champiñones ayudan a regular los niveles de azúcar, la presión arterial y ayudan a fortalecer el sistema inmune.

Te invitamos a preparar la receta de hoy, una crema deliciosa, condimentada con ingredientes naturales. Si la acompañas con papitas crocantes al horno tendrás un plato de comida súper reconfortante y saludable.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧