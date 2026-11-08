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Pollo desmechado en salsa de chile ancho, pasilla y de árbol, listo en 35 minutos

Pechuga dorada y desmechada dentro de una salsa licuada de tres chiles secos, tomate, cebolla y ajo. Se sirve con cilantro, aguacate y tortillas o chips de maíz.

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María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
Al momento de servir este pollo en salsa de chile, no olvides el cilantro para aportar frescura a tu plato.
Al momento de servir este pollo en salsa de chile, no olvides el cilantro para aportar frescura a tu plato.

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Gastronomía: Latinoamericana.

Acompaña este pollo desmechado en salsa con tortillas o chips de maíz.

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 500 gramos de filetes de pechuga de pollo
  • 1 chile ancho
  • 1 chile pasilla
  • 1 chile de árbol
  • 3 tomates
  • 1 cebolla cabezona
  • 2 dientes de ajo
  • 1 taza de caldo de pollo
  • 1 cucharada de aceite
  • Sal y pimienta al gusto
  • Cilantro fresco
  • Aguacate para servir
  • Tortillas o chips de maíz para acompañar

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Preparación

Limpia los chiles y, si quieres menos picante, retira las semillas y las venas. Hidrátalos en agua caliente durante 10 minutos, hasta que estén suaves.

Salpimienta los filetes y dóralos por ambos lados en la sartén con el aceite. Cuando estén cocidos en un 70 %, retíralos y resérvalos.

En la misma sartén, dora los tomates, la cebolla en trozos, los dientes de ajo y los chiles hidratados.

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Pasa todo a la licuadora, agrega el caldo de pollo y procesa hasta obtener una salsa homogénea.

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Vierte la salsa en la sartén, incorpora los filetes, tapa y cocina 10 minutos a fuego medio, hasta que el pollo esté completamente cocido.

Destapa, desmecha el pollo dentro de la salsa con dos tenedores y mezcla para que se impregne bien. Rectifica la sal.

Sirve con cilantro fresco y aguacate, acompañado de tortillas o chips de maíz.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

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