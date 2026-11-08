Al momento de servir este pollo en salsa de chile, no olvides el cilantro para aportar frescura a tu plato.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Pollo desmechado en salsa de chile ancho, pasilla y de árbol, listo en 35 minutos María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Gastronomía: Latinoamericana. Acompaña este pollo desmechado en salsa con tortillas o chips de maíz. Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 4. Ingredientes 500 gramos de filetes de pechuga de pollo

1 chile ancho

1 chile pasilla

1 chile de árbol

3 tomates

1 cebolla cabezona

2 dientes de ajo

1 taza de caldo de pollo

1 cucharada de aceite

Sal y pimienta al gusto

Cilantro fresco

Aguacate para servir

Tortillas o chips de maíz para acompañar

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Preparación

Limpia los chiles y, si quieres menos picante, retira las semillas y las venas. Hidrátalos en agua caliente durante 10 minutos, hasta que estén suaves.

Salpimienta los filetes y dóralos por ambos lados en la sartén con el aceite. Cuando estén cocidos en un 70 %, retíralos y resérvalos.

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En la misma sartén, dora los tomates, la cebolla en trozos, los dientes de ajo y los chiles hidratados.

Pasa todo a la licuadora, agrega el caldo de pollo y procesa hasta obtener una…