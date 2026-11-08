Pollo desmechado en salsa de chile ancho, pasilla y de árbol, listo en 35 minutos

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Gastronomía: Latinoamericana.
Acompaña este pollo desmechado en salsa con tortillas o chips de maíz.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 500 gramos de filetes de pechuga de pollo
- 1 chile ancho
- 1 chile pasilla
- 1 chile de árbol
- 3 tomates
- 1 cebolla cabezona
- 2 dientes de ajo
- 1 taza de caldo de pollo
- 1 cucharada de aceite
- Sal y pimienta al gusto
- Cilantro fresco
- Aguacate para servir
- Tortillas o chips de maíz para acompañar
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Preparación
Limpia los chiles y, si quieres menos picante, retira las semillas y las venas. Hidrátalos en agua caliente durante 10 minutos, hasta que estén suaves.
Salpimienta los filetes y dóralos por ambos lados en la sartén con el aceite. Cuando estén cocidos en un 70 %, retíralos y resérvalos.
En la misma sartén, dora los tomates, la cebolla en trozos, los dientes de ajo y los chiles hidratados.
Pasa todo a la licuadora, agrega el caldo de pollo y procesa hasta obtener una salsa homogénea.
Vierte la salsa en la sartén, incorpora los filetes, tapa y cocina 10 minutos a fuego medio, hasta que el pollo esté completamente cocido.
Destapa, desmecha el pollo dentro de la salsa con dos tenedores y mezcla para que se impregne bien. Rectifica la sal.
Sirve con cilantro fresco y aguacate, acompañado de tortillas o chips de maíz.
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