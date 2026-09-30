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Paletas de coco con solo 4 ingredientes

Si el coco es tu sabor favorito, estas paletas de helado de coco caseras te van a encantar. Solo necesitas coco fresco, leche, azúcar y leche en polvo.

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Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
El toque final para decorar estas paletas de coco lo ponen unos trocitos de coco caramelizado que les dan un crocante irresistible.
El toque final para decorar estas paletas de coco lo ponen unos trocitos de coco caramelizado que les dan un crocante irresistible.

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Gastronomía: Latinoamericana.

Congela durante seis horas estas paletas de helado de coco para disfrutar.

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 1 coco
  • 2 tazas (500 ml) de leche
  • ½ taza (100 g) de azúcar
  • ½ taza (50 g) de leche en polvo

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Preparación

Perfora los "ojos" del coco y extrae el agua. Puedes reservarla para tomar o para reemplazar parte de la leche.

Pon el coco a fuego directo, girándolo, hasta que la corteza se agriete. Esto ayuda a que la pulpa se despegue con facilidad.

Abre el coco con cuidado, separa la pulpa y córtala en trozos. Aparta ¼ de taza en trocitos pequeños para decorar.

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Licúa el resto de la pulpa con la leche, el azúcar y la leche en polvo hasta obtener una mezcla homogénea. Luego, en una sartén, carameliza los trocitos de coco con las 2 cucharadas de azúcar a fuego medio hasta que se doren. Deja enfriar.

Distribuye los trocitos caramelizados en el fondo de vasitos o moldes para helado y vierte la mezcla encima. Inserta los palitos y congela mínimo 6 horas, o hasta que estén firmes.

Para desmoldar, pasa el molde unos segundos por agua tibia.

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Un poco de la historia del coco

El coco proviene originalmente de la India y del sudeste asiático gracias a que una vez cayó de la palma, flotó y llegó a las costas de todo el Océano Pacífico. Es uno de los ingredientes más apetecidos de la cocina gracias a su versatilidad y a su sabor, suele utilizarse en recetas de sal y de dulce y por estos días se ha convertido en una de las opciones más apetecidas para quienes han optado por una gastronomía más saludables. Gracias a él existen algunos alimentos como la harina de coco, la leche de coco, el arroz con coco e incluso el aceite con sabor a esta fruta.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

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