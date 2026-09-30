Paletas de coco con solo 4 ingredientes

Licúa el resto de la pulpa con la leche, el azúcar y la leche en polvo hasta obtener…

Abre el coco con cuidado, separa la pulpa y córtala en trozos. Aparta ¼ de taza en trocitos pequeños para decorar.

Pon el coco a fuego directo, girándolo, hasta que la corteza se agriete. Esto ayuda a que la pulpa se despegue con facilidad.

Perfora los "ojos" del coco y extrae el agua. Puedes reservarla para tomar o para reemplazar parte de la leche.

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Licúa el resto de la pulpa con la leche, el azúcar y la leche en polvo hasta obtener una mezcla homogénea. Luego, en una sartén, carameliza los trocitos de coco con las 2 cucharadas de azúcar a fuego medio hasta que se doren. Deja enfriar.

Distribuye los trocitos caramelizados en el fondo de vasitos o moldes para helado y vierte la mezcla encima. Inserta los palitos y congela mínimo 6 horas, o hasta que estén firmes.

Para desmoldar, pasa el molde unos segundos por agua tibia.

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Un poco de la historia del coco

El coco proviene originalmente de la India y del sudeste asiático gracias a que una vez cayó de la palma, flotó y llegó a las costas de todo el Océano Pacífico. Es uno de los ingredientes más apetecidos de la cocina gracias a su versatilidad y a su sabor, suele utilizarse en recetas de sal y de dulce y por estos días se ha convertido en una de las opciones más apetecidas para quienes han optado por una gastronomía más saludables. Gracias a él existen algunos alimentos como la harina de coco, la leche de coco, el arroz con coco e incluso el aceite con sabor a esta fruta.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

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