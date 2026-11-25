Endulza con la miel y reparte en dos tazas. Calienta la leche sin dejarla hervir y bátela con un espumador o batidor hasta que haga espuma. Agrega la leche espumada sobre el té y sirve.

Calienta el agua hasta que hierva y deja reposar la manzanilla de 4 a 5 minutos. Retira el sobre o cuela.

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La manzanilla es una de las plantas aromáticas más diseminadas en el mundo. Su uso se da tanto a nivel tradicional, como industrial, con una amplia variedad de productos que incorporan esta planta, desde infusiones y mezclas con té, hasta comprimidos que se consiguen en tiendas naturistas.

De acuerdo con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), existen más de 20.000 especies de plantas en el mundo que tienen algún compuesto químico aromático y en Colombia se producen y comercializan cerca de 156 especies de plantas medicinales y aromáticas. La manzanilla es una de éstas y, sin duda, una de las más prominentes. Leer contenido completo aquí

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas o artículos con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧