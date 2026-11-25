Hay una edad en la que pareciera que las mujeres dejan de ocupar un lugar en las conversaciones sobre violencia de género. Las imaginamos como abuelas, madres, cuidadoras; pensamos en sus casas, sus familias y sus recuerdos. Pero ¿quién piensa en ellas cuando hablamos de violencia sexual, de control, de agresiones dentro del hogar o de feminicidios? ¿Quién se pregunta si están seguras cuando salen a la calle, cuando viven solas o cuando dependen de alguien para recibir cuidados? Lo cierto es que sabemos muy poco sobre las violencias que viven…

Hay una edad en la que pareciera que las mujeres dejan de ocupar un lugar en las conversaciones sobre violencia de género. Las imaginamos como abuelas, madres, cuidadoras; pensamos en sus casas, sus familias y sus recuerdos. Pero ¿quién piensa en ellas cuando hablamos de violencia sexual, de control, de agresiones dentro del hogar o de feminicidios? ¿Quién se pregunta si están seguras cuando salen a la calle, cuando viven solas o cuando dependen de alguien para recibir cuidados? Lo cierto es que sabemos muy poco sobre las violencias que viven las mujeres mayores.

Este año, casi una decena de casos reportados por medios de comunicación en el país nos pusieron esta realidad frente a los ojos: en la vejez también hay violencia machista. Ocurrieron en calles, fincas, viviendas familiares y lugares destinados al cuidado de personas mayores. El caso de Blanca Pardo, una campesina de 72 años que murió después de sufrir una agresión sexual en Nariño, conmocionó al país y llegó hasta titulares internacionales. Su historia causó indignación, pero lamentablemente no sólo le ocurrió a ella: también se conocieron los casos de una mujer de 83 años en La Unión, Antioquia; otra de 94 años en un hogar geriátrico de Apartadó; otra de 79 años agredida en su propia casa y cuatro más en distintas partes del país.

Publicidad

Hay pocos datos de la magnitud del problema. Uno de ellos está en los registros del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Entre enero y julio de 2026, la entidad realizó 92 exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales contra personas adultas mayores, 81 de estos casos corresponden a mujeres. La cifra representa 22 valoraciones más que en el mismo periodo de 2025, un aumento del 31 %. No obstante, los datos no recogen todos los casos de violencia sexual, pues corresponden a exámenes realizados por la entidad. En cuanto a violencia física o feminicidios, no hay cifras contundentes.

“Tratamos toda la vejez como parte de un proceso de invisibilización, donde las violencias tampoco están expuestas”, explica Tary Garzón Landínez, PhD en Derecho, docente e investigadora en temas de género, cuidado y vejez en la Universidad de los Andes, en entrevista con El Espectador. Para ella, la discriminación por la edad y por el hecho de ser mujeres son la columna vertebral de esa invisibilización. Incluso, organismos internacionales como Naciones Unidas han advertido que muchas encuestas internacionales sobre violencia de género alrededor del mundo recogen datos de mujeres entre los 15 y los 49 años, lo que deja casi a la deriva el panorama para las adultas mayores.

Para la investigadora, esta falta de reconocimiento también tiene que ver con las ideas machistas sobre el lugar que deben ocupar las mujeres en la sociedad. Se espera que tengan hijos, que cuiden y que respondan a ciertas expectativas sobre su apariencia y su sexualidad. Pero al llegar a la vejez, muchas dejan de encajar en esos modelos y pasan a ser vistas como personas que ya no tienen un papel útil. "La discriminación por edad parte de que ya no tienen un rol útil dentro de la sociedad", dice.

Ahí está uno de los sesgos que alerta ONU Mujeres en los informes sobre violencias basadas en género (VBG): muchos se diseñaron inicialmente desde un enfoque de salud sexual y reproductiva y se centraron en mujeres de hasta 49 años. Como resultado, las experiencias y las violencias que viven las mujeres mayores quedan por fuera de buena parte de los registros.

Pero las VBG tienen patrones y eso sí está ampliamente documentado. Según ese mismo organismo, en el mundo casi una de cada tres, es decir 840 millones de mujeres, han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja, violencia sexual fuera de la pareja o ambas. Y 263 millones han sido víctimas de violencia sexual por parte de alguien distinto de su pareja.

Y esos patrones también aparecen en los casos de mujeres mayores que conocimos este año en Colombia. De los ocho casos que se rastrearon hay historias que ocurrieron en sus propias casas, otras en lugares destinados al cuidado de personas mayores y algunas en zonas rurales. En la mitad, los agresores eran hombres cercanos: parejas, familiares o personas de su entorno; en la otra mitad, eran desconocidos. Las denuncias incluyen violencia sexual, agresiones dentro del hogar o feminicidios y dejan entrever que tener 70, 80 o incluso 90 años no protege a las mujeres de la violencia machista. Sus cuerpos, sus decisiones y su autonomía siguen siendo objeto de control.

Blanca Pardo y otros siete casos de violencia de género contra adultas mayores

Blanca Pardo tenía 72 años y vivía en la vereda Plazuelas, en San Bernardo, Nariño. El 29 de agosto salió a hacer sus labores en la finca. Había hablado con una de sus hijas y le había contado que estaba recogiendo huevos para enviarles. Era una actividad cotidiana para ella, parte de la vida campesina que había construido. Horas después, su familia la encontró gravemente herida en un potrero. La trasladaron primero a un centro de salud del municipio y luego a un hospital en Pasto, donde murió el 30 de agosto.

Según contó su hija Jenny Pardo, en el hospital les informaron que Blanca presentaba signos de violencia sexual. Desde entonces, sus seis hijos buscan respuestas sobre lo que ocurrió y quién fue responsable. La familia ha pedido celeridad en la investigación y en la entrega de los resultados de las pruebas que adelanta Medicina Legal. En noviembre, todavía esperaba esos resultados.

La historia de Blanca llegó a los medios nacionales después de que su hija contara lo sucedido en un pódcast y reclamara justicia. En San Bernardo la indignación llevó a sus habitantes a organizar una marcha y una velatón bajo la consigna de que este no sea un caso más, que no quede en el olvido. La mujer tenía una rutina, una familia y dedicaba su vida al campo y a su emprendimiento de quesos.

Blanca Pardo, de 72 años. Foto: Archivo particular

Pero no fue un caso aislado. En la madrugada del 18 de enero, una mujer de 79 años recibió a su nieto, Ángelo Albeiro Gómez Orozco, de 39 años, en su casa en Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Él la había llamado para pedirle posada porque, según la información conocida por las autoridades, había estado consumiendo alcohol en Manizales y Chinchiná. La mujer le permitió quedarse. Horas después, el hombre habría entrado a su habitación por la pared que dividía los dos cuartos y la habría agredido sexualmente. Los gritos de la mujer alertaron a sus familiares, que llamaron a la Policía y evitaron que escapara. Fue capturado en flagrancia y enviado a prisión mientras continúa el proceso judicial. No aceptó los cargos.

Otro caso de violencia ocurrió en Medellín. El 31 de julio a Luz Rocío Posada, de 77 años, la encontraron muerta en su cama, con un disparo en la cabeza, en su vivienda del barrio Manrique Central. La llamada a las autoridades la hizo su hijo, Larry Gómez Posada, de 51 años, quien reportó inicialmente que su madre se había suicidado. Sin embargo, durante la inspección judicial, los agentes encontraron inconsistencias en la escena y el caso comenzó a investigarse como homicidio. El hijo fue capturado inicialmente por porte ilegal de armas de fuego y las autoridades también investigan su posible responsabilidad en la muerte.

No muy lejos de allí, en el mismo departamento, ocurrió otro caso. El 16 de agosto, María Eugenia Cardona, de 70 años, fue asesinada en el apartamento donde vivía con su esposo, José Albeiro Toro Zapata, de 78 años, en el barrio Centro de La Ceja, Antioquia. Según el reporte de las autoridades, el hombre la golpeó en la cabeza con un martillo. La mujer fue trasladada a un centro asistencial, pero murió por la gravedad de las heridas. Cuando la Policía y el personal del edificio ingresaron al apartamento, el hombre se lanzó desde un tercer piso. Fue llevado a un hospital, donde también murió por los traumatismos que sufrió en la caída. Las autoridades relacionaron el caso con violencia intrafamiliar.

Publicidad

A comienzos de septiembre, también en Antioquia, se denunció que en el Centro del Adulto Mayor Mi Dulce Hogar, en Apartadó, una mujer de 94 años habría sido víctima de tocamientos sexuales por parte de jóvenes que realizaban sus prácticas académicas. El caso se conoció después de que circulara un video grabado en el lugar. En las imágenes, uno de los jóvenes le toca los senos y ella intenta apartarlo con las manos y pide que se detenga. También se escucha a otras personas reírse. La mujer, según el reporte, tenía alzhéimer y vivía en un centro que debía garantizar su cuidado y protección. La Patrulla Púrpura intervino para recopilar información y el hijo de la mujer pidió que se investigara lo ocurrido.

El 26 de septiembre, en La Unión, Antioquia, una mujer de 83 años habría sido víctima de violencia sexual, después de que un hombre le ofreciera acercarla en su vehículo hasta la casa de un familiar. Aparentemente, el conductor se desvió a otro lugar y la agredió sexualmente. Después de recibir atención médica, la sobreviviente y su familia aportaron información sobre el vehículo. Ella recordaba parte de la placa, y las cámaras de seguridad permitieron ubicarlo. El señalado agresor fue identificado como Wilber Alonso García Muñoz, de 47 años. Lo capturaron el 14 de octubre en Santa Rosa de Osos, después de varios días de búsqueda. Sin embargo, al día siguiente un juez lo dejó en libertad, aunque la investigación continúa.

Publicidad

En San Vicente de Chucurí, Santander, el 5 de octubre, una mujer de 70 años salió a hacer su recorrido habitual cerca del batallón Luciano D’Elhuyar. Hacia las 5:20 a. m., un hombre la habría interceptado y llevado hasta un potrero, donde la agredió sexualmente. Después la dejó abandonada en el lugar. El señalado agresor fue identificado como José Armando García Jaimes, de 28 años, conocido como "Picapiedra". Lo capturaron el 7 de octubre y fue imputado por acceso carnal violento. Aceptó los cargos y un juez ordenó su reclusión en la cárcel durante el proceso.

Y a unos 430 kilómetros de allí ocurrió otro caso. El 2 de noviembre se conoció una denuncia de violencia contra una mujer de 77 años en una vivienda rural de Pueblo Nuevo, Córdoba. Cerca de las 10:30 de la noche, un hombre habría forzado una de las puertas de la casa y llegado hasta la habitación donde ella estaba. Según el relato que entregó a las autoridades, el agresor la sujetó con fuerza, le cubrió la cara con una cobija y la amenazó con asesinarla con un arma cortopunzante si gritaba o avisaba a sus vecinos. La mujer identificó al hombre como Jhon Fredy Oyola y presentó la denuncia ante la Fiscalía. Hasta el momento, él no ha sido localizado.

Publicidad

Foto: Pexels

¿Por qué sabemos tan poco de las violencias contra mujeres mayores? Entre el edadismo y la misoginia

Las agresiones contra las mujeres mayores no siempre se denuncian y muchas ni siquiera llegan a los registros oficiales, advierte ONU Mujeres. Esto tiene que ver con las condiciones en las que viven muchas adultas mayores y con la forma en que entendemos la vejez, la familia y el cuidado. Para la investigadora Tary Garzón, ahí están algunas de las claves para entender por qué sabemos tan poco.

La experta asegura que el problema puede crecer en los próximos años. Cada vez hay más mujeres que llegan a edades avanzadas y, si las condiciones que permiten y reproducen las violencias no cambian, también aumentará el número de mujeres mayores expuestas a ellas. "Como empezamos a envejecer y si no cambiamos estructuralmente esto, los niveles de violencia sexual hacia las mujeres mayores, pues desafortunadamente van a tender a aumentar porque no son casos aislados", advierte. Su análisis va en tres líneas: el machismo, la crisis de cuidados y el cambio demográfico que estamos viviendo.

Publicidad

Para muchas mujeres mayores de 70 años, gran parte de la vida transcurre en sus casas. Algunas tienen pocas redes de apoyo fuera de la familia y otras viven solas, especialmente en zonas rurales. Esa permanencia en el espacio privado puede hacer que las agresiones pasen inadvertidas y que otras personas no sepan lo que ocurre. Además, las cifras generales de VBG muestran que la casa, ese lugar que imaginamos como seguro, también es uno de los principales escenarios de violencia contra las mujeres.

"A las personas mayores normalmente se las recluye. El Estado ha tratado de mantenerlas en las casas, cuidadas por mujeres, aunque también están en geriátricos y centros de atención. Estos lugares se convierten en una especie de nichos. Toda la vejez forma parte de un proceso de invisibilización y, obviamente, las violencias tampoco quedan expuestas”, explica. Incluso, menciona que tienen mayor exposición a la violencia justamente por el imaginario de que son “inútiles” o que se convirtieron en una “carga para las familias”. Eso es lo que se conoce como edadismo: la discriminación motivada por la edad.

Publicidad

Pero esa discriminación también tiene consecuencias sobre sus cuerpos cuando se cruza con el machismo. Garzón explica que la violencia sexual encuentra condiciones para ocurrir cuando las mujeres están en situaciones de vulnerabilidad, y que las adultas mayores pueden quedar especialmente expuestas dentro de sus propios hogares. Son vistas "como un cuerpo que ya no sirve, que ya no cuida, que ya no está reproduciéndose, entonces se vuelve como un objeto para maltratar, para abusar, para cuidar o para satisfacer algún deseo particular", agrega.

A esto se suma que también hay una idea muy arraigada en la sociedad colombiana de que la familia es el “mejor lugar para cuidar” y de que sus integrantes tienen que resolver cualquier problema de puertas para adentro. Garzón llama a esto "familiarismo". Aunque la familia puede ser una red fundamental de apoyo, esa idea también tiene varios riesgos: cuando hay agresiones, terminan tratándose como problemas privados. "La familia lo puede todo y lo soporta todo, incluso si hay violencias, pues son como una parte y una excepción y como un costo que se puede asumir por vivir en familia", explica la abogada al describir esa creencia.

Publicidad

Esa forma de entender el cuidado puede dejar a las mujeres mayores en una situación especialmente difícil cuando dependen de familiares para vivir, recibir atención o realizar actividades cotidianas. Denunciar a una persona cercana puede significar poner en riesgo el vínculo del que también dependen para recibir apoyo. Y si las agresiones ocurren dentro de la casa, sin otras personas que puedan advertirlas, las posibilidades de pedir ayuda pueden reducirse todavía más.

En una sociedad que aún no logra erradicar la violencia contra las mujeres, estas agresiones contra adultas mayores también pueden tener un carácter aleccionador: refuerzan los imaginarios machistas que las quieren recluidas en el espacio doméstico y les recuerdan que tampoco allí están a salvo. "Si pasan las violencias en la casa, pues este es el costo de ser cuidado en la casa. Si pasan por fuera, pues ese es el costo de salir de la casa", dice Garzón.

Publicidad

Sin embargo, la invisibilización de estas violencias también tiene una dimensión institucional. Para Garzón, hacen falta recursos económicos, políticas públicas, estrategias de sensibilización y canales de denuncia que tengan en cuenta las condiciones de las mujeres mayores. Incluso advierte que, cuando conocemos un caso de violencia, no necesariamente estamos ante la primera agresión. "No sabemos si esas personas que la atacaron ya la habían atacado antes y esta vez solamente es que se les fue la mano y en este momento es que nos enteramos", plantea. Es decir, detrás de una denuncia que llega a los medios puede haber otras violencias que nunca se registraron.

En este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recordamos los casos de Blanca Pardo, Luz Rocío Posada, María Eugenia Cardona y las otras cinco mujeres mayores víctimas de violencia de género en Colombia.

Publicidad

🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.

✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.