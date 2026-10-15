Dejan en libertad a hombre señalado de abusar sexualmente a mujer de 83 años en Antioquia

El mandatario publicó en su cuenta de X que “¡La justicia no puede fallarles a las víctimas! La Fiscalía debe revisar con urgencia lo ocurrido y actuar con todo el rigor para que este crimen no quede impune”.

Un juez de control de garantías dejó en libertad a Wilber Alonso García Muñoz, de 47 años, conocido como alias “Wilber”, señalado de abusar sexualmente de una mujer de 83 años en zona rural de La Unión (Antioquia). La noticia fue confirmada por el gobernador del departamento, Andrés Rendón, quien cuestionó la decisión.

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¡Inaceptable! un juez dejó en libertad a Wilber Alonso García Muñoz, señalado de abusar sexualmente de una mujer de 83 años en La Unión.



¡La justicia no puede fallarles a las víctimas! La @FiscaliaCol debe revisar con urgencia lo ocurrido y actuar con todo el rigor para que este… https://t.co/oYb4cN7qHn — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 15, 2026

García Muñoz fue detenido en Santa Rosa de Osos, en el norte de Antioquia, en una operación de la Policía en articulación con la Fiscalía y con el apoyo de la Alcaldía de La Unión y la Gobernación. Según el reporte oficial, habría abandonado el Oriente antioqueño para evadir a las autoridades, y fue ubicado gracias las pistas surgieron de las cámaras de seguridad, que permitieron identificar el vehículo utilizado en el presunto ataque.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de septiembre en zona rural de La Unión. La mujer, de 83 años, habría sido víctima de acceso carnal violento, y tras ser trasladada a un centro médico, sus familiares aportaron datos clave, entre ellos los números de la placa del vehículo del presunto agresor, que la víctima habría recordado.

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Con las cámaras de seguridad, las autoridades confirmaron la placa y encontraron el automóvil abandonado. Ese mismo día, el vehículo volvió a moverse y su conductor fue detenido y llevado a instalaciones policiales. Sin embargo, el hombre dijo ser hermano del presunto agresor y explicó que este le había pedido recoger el carro porque las autoridades lo buscaban.

La alcaldesa de La Unión, Carmen Judith Valencia Moreno, afirmó en redes sociales: “Desde el momento cero activamos el Código Fucsia y todas las entidades públicas y de decisión están trabajando para esclarecer el hecho”.

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La Alcaldía pidió además proteger la identidad de la víctima para evitar su revictimización. “Guardar su identidad, conservar sus nombres y guardar la reserva de la información es pertinente, no solo para garantizar los procesos judiciales, sino porque queremos que la vida de las personas afectadas continúe con la mayor tranquilidad”, señalaron.

El hecho se suma a lo ocurrido el pasado 30 de agosto en San Bernardo (Nariño), donde Blanca Emeria Pardo Rosero, de 72 años, murió tras ser víctima de un presunto abuso sexual en un potrero de su finca. Un mes y ocho días después, sus hijos lograron visibilizar el caso ante la falta de respuestas de las autoridades. Tras las declaraciones de Jenny Pardo, hija de la víctima, el ministro de Justicia, Iván Cancino, afirmó: “Ninguna víctima puede quedar en el olvido y ningún crimen debe quedar impune”.

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