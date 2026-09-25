Guillermo Hernán Burgos Rodríguez, quien se desempeñó como juez en el municipio de Sasaima (Cundinamarca), fue enviado a prisión en medio de un proceso judicial. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural, luego de que la Fiscalía General de la Nación lo vinculara a una presunta red dedicada a manipular procesos judiciales para apropiarse de dinero de pensionados en distintas regiones del país.

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A la cárcel exjuez de Cundinamarca por presunto fraude a decenas de pensionados

Con base en las pruebas recopiladas, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó a Burgos Rodríguez los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, peculado por apropiación y abuso de la condición de inferioridad. Durante la audiencia, el exjuez no aceptó los cargos en su contra.

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De acuerdo con la investigación, el exfuncionario judicial no habría actuado solo. Las pesquisas apuntan a que hizo parte de una organización más amplia, integrada también por notarios, otros servidores públicos y particulares, quienes se habrían encargado de fabricar demandas y títulos ejecutivos relacionados con rentas vitalicias.

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La particularidad del esquema, según la Fiscalía, es que estos procesos eran radicados en ciudades distintas a aquellas donde realmente residían tanto los demandantes como los demandados, lo que les permitía llevar los casos ante despachos judiciales sin competencia territorial para conocerlos.

Ese, precisamente, habría sido el rol de Burgos Rodríguez dentro de la estructura que sería admitir demandas pese a no tener jurisdicción sobre ellas, ordenar el embargo de mesadas pensionales y disponer que los recursos quedaran bajo custodia del juzgado a su cargo, en lugar de remitir los procesos a los despachos competentes.

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La magnitud del presunto esquema se refleja en las cifras que maneja la Fiscalía. Entre 2020 y 2025, el juzgado que dirigía Burgos Rodríguez tramitó 1.660 expedientes relacionados con esta modalidad, un volumen que, según los investigadores, resulta significativo para un despacho de esas características.

De ese universo de procesos, la Fiscalía logró documentar al menos 21 casos en los que las decisiones judiciales derivaron en embargos de hasta el 50 % de las mesadas pensionales de las víctimas. En uno de ellos, un mismo demandante habría llegado a recibir más de COP 1.150 millones como resultado de estas retenciones.

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Uno de los casos documentados dentro de la investigación involucra a una mujer de 82 años, residente en Valledupar (Cesar), quien atravesaba serias dificultades económicas. Según reconstruyó la Fiscalía, en 2022 miembros de la organización se habrían aprovechado de esa situación de vulnerabilidad para engañarla y conseguir que firmara documentos en blanco. Esos papeles habrían sido utilizados posteriormente para promover en su contra una demanda ejecutiva, proceso que terminó costándole COP 63 millones de su pensión.

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