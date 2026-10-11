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Gobierno denuncia atentado a funcionarios del Inpec en Barraquilla y amenazas al presidente

Desde el Ministerio de Defensa informaron que los dos funcionarios del Inpec que hacen parte del cuerpo de seguridad de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, fueron trasladados a una clínica de la ciudad. Según se sabe hasta el momento, fueron atacados con arma de fuego por personas desconocidas a la salida del centro penitenciario.

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Redacción Judicial
Según se conoce, los funcionarios fueron atacados a la salida de la cárcel El Bosque.
Según se conoce, los funcionarios fueron atacados a la salida de la cárcel El Bosque.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Por medio de un comunicado publicado en la noche de este sábado 10 de octubre, el Ministerio de Justicia, en cabeza de Iván Cancino, denunció que dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que hacen parte del cuerpo de seguridad de la cárcel El Bosque, en Barranquilla (Atlántico), fueron víctimas de un atentado.

Según la información entregada por la cartera de Justicia, el atentado en contra de los funcionarios ocurrió en un contexto en el que el presidente Abelardo de la Espriella, el ministro de Justicia y el director general del Inpec, el coronel Daniel Fernando Gutiérrez, y otros integrantes de la institución a su cargo han sido objeto de amenazas por distintos medios.

Según la información que se conoce hasta el momento, los dos funcionarios salían del centro penitenciario cuando fueron atacados con arma de fuego por personas desconocidas. De inmediato fueron trasladados a un centro asistencial de Barranquilla, donde a esta hora reciben atención médica. De forma preliminar, se conoce que su estado de salud es delicado.

El Ministerio de Justicia confrmó que los funcionarios heridos son los dragoneantes Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, quienes estaban terminando turno cuando fueron atacados. El comunicado agrega que este atentado, así como las amenazas contra el presidente y altos funcionarios, ocurren al tiempo que se dan órdenes de traslados de privados de la libertad.

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"Estos hechos se presentan en medio de la circulación de mensaje intimidatorios relacionados con los recientes traslados de persons privadas de la libertad, así como de nuevas alertas sobre posibles acciones violentas contra autoridades y funcionaros del sector penitenciario. La autenticidad, procedencia y alcance de estas amenazas, así como su eventual relación con el atentado son materia de verificación", se lee en el pronunciamiento.

Noticia en desarrollo…

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Por Redacción Judicial

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