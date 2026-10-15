Fiscalía acusa a exgobernador de San Andrés por presunta corrupción en millonario contrato

La Fiscalía General de la Nación formuló escrito de acusación contra Everth Julio Hawkins Sjögren, quien fue gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina entre 2020 y 2023. El funcionario es investigado por presuntas irregularidades en el proyecto de mejoramiento urbanístico del islote Haynes Cay, valorado en COP 11.125 millones. Se le acusa de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

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El pasado 27 de agosto, el exgobernador fue judicializado y una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia le imputó ambos delitos. Hawkins Sjögren no aceptó los cargos.

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Según la investigación, Hawkins delegó en el entonces secretario de Infraestructura la firma de un contrato interadministrativo con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), suscrito el 19 de octubre de 2022. Esa entidad subcontrató la ejecución de la obra y la interventoría. El ente investigador sostiene que la asociación no tenía la experiencia técnica exigida para este tipo de intervenciones.

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La Fiscalía también señala que el estudio de mercado habría sido insuficiente y que la iniciativa se presentó como una gerencia estratégica cuando en realidad era una obra. Además, no figuraba en el banco de proyectos de la Gobernación, no contaba con las autorizaciones pertinentes y se tramitó por contratación directa, pese a que la ley exigía licitación pública.

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Las labores comenzaron el 20 de abril de 2023 sin la licencia ambiental de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina) ni los permisos de la Dirección General Marítima (Dimar). En el islote se construyeron una plataforma y varios kioscos turísticos, que están en riesgo de demolición por la falta de aval. En cambio, no se levantó el muelle de acceso para turistas, uno de los principales componentes del proyecto.

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Antes de que iniciara la construcción, el 11 y 12 de enero de 2023, la Gobernación desembolsó COP 10.847 millones a una fiducia constituida por Aremca. “Según los peritajes realizados por la Fiscalía, el presunto detrimento patrimonial asciende a COP 4.330 millones, cifra relacionada con sobrecostos, no devolución de sumas que dejaron de ejecutarse y la omisión de descuentos por impuestos, estampillas y sobretasas, entre otros conceptos”, explicó la entidad.

De acuerdo con las pruebas de la Fiscalía, aunque Hawkins Sjögren delegó la firma del contrato, el exmandatario habría participado en la orientación del presupuesto, la escogencia del contratista y la definición de la modalidad contractual. Además, tendría conocimiento de las anomalías del trámite, de los desembolsos y de la posterior suspensión de la obra.

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Esta investigación hace parte de la estrategia de la Fiscalía para evidenciar actos de corrupción en el manejo de recursos del Sistema General de Regalías (SGR). Un Grupo de Tareas Especiales, conformado por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y la Dirección Especializada contra la Corrupción, ha judicializado en seis meses a 28 personas por el direccionamiento de más de 1.252 contratos que superan los COP 3,7 billones.

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