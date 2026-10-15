Productores de la película del Palacio de Justicia deberán pedir perdón a la familia Gaona

Por eso, presentaron una tutela para que se les respetara sus derechos a la dignidad, honra, buen nombre y a la verdad. Para el alto tribunal, sí…

La Sala Plena de la Corte Constitucional se pronunció sobre una tutela que dio de qué hablar hace un año cuando se estrenó la película Noviembre, una adaptación a la gran pantalla de la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985. En una de sus escenas, aparecía el magistrado Manuel Gaona, quien murió durante esos hechos, y que según su familia había sido erróneamente representado en la historia.

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Por eso, presentaron una tutela para que se les respetara sus derechos a la dignidad, honra, buen nombre y a la verdad. Para el alto tribunal, sí existió esa vulneración y por eso le ordenó al director Tomás Corredor Pulido y a la productora Burning S.A.S a disculparse con la familia Gaona Cruz. La decisión se conoció este jueves 15 de octubre y la votación quedó 6 a 3. Los magistrados que se apartaron de la mayoría fueron Vladimir Fernández, Héctor Carvajal y Natalia Ángel.

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Puntualmente, la Corte Constitucional consideró que los productores violaron los derechos del exmagistrado Gaona y sus familiares al “publicitar la película como una obra que mostraba la ‘verdad’ de lo ocurrido durante la toma del Palacio de Justicia”. En criterio de la Sala Plena, estos hechos generan una confusión sobre “la naturaleza de la obra" y, en concreto, sobre la escena cuestionada en la tutela.

En ese sentido, el alto tribunal señaló que el material audiovisual no puede ser entendido como la verdad absoluta de la toma y retoma del Palacio de Justicia y que los productores deben incluir un aviso en el que aclaren que se trata de “una obra de ficción inspirada en hechos reales”. Asimismo, deben aclarar que los eventos y diálogos dentro de la película no constituyen afirmaciones históricas sobre personas reales.

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Por otra parte, la Sala estableció que la escena demandada “no señala como una aseveración de hecho que el magistrado Gaona tenía una relación cercana con el M-19”. Por el contrario, consideró que se trata de un diálogo ficcional, al que tampoco son aplicables las cargas de veracidad e imparcialidad. En ese sentido, los productores tendrán hasta 15 días para disculparse publicamente con la familia del magistrado.

En diciembre de 2025, el director Tomás Corredor ya se había pronunciado públicamente a través de redes sociales. En un mensaje, aseguró que la intención de la película nunca fue “hacer historia”. Por el contrario, mencionó: “Es la de un ciudadano que desde el cine, sin ser historiador, periodista, o abogado; propuso una reflexión que parte de una mirada crítica a nuestro pasado, de lo que hemos permitido y normalizado como sociedad”.

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En su pronunciamiento, también señaló: “Por eso, a cada familiar de Manuel Gaona Cruz que ve la película como una expresión que mancilla el nombre del magistrado, le manifiesto en este comunicado que ‘No existe prueba histórica alguna que permita afirmar que el Magistrado Manuel Gaona Cruz colaboró, participó o tuvo vínculo alguno con el M-19. Los elementos narrativos de la película Noviembre no constituyen afirmaciones históricas’”.

La toma y retoma del Palacio de Justicia

Los días 6 y 7 de noviembre de 1985, el M-19 irrumpió armado en el Palacio de Justicia, ubicado en la Plaza de Bolívar de Bogotá. El Ejército respondió con una operación a sangre y fuego, sin medir el costo humano. Entre los escombros quedaron cerca de 100 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces, el país quedó dividido entre quienes aplaudieron la defensa del orden institucional y quienes cuestionaron el uso desmedido de la fuerza.

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Esa noche, el entonces presidente Belisario Betancur apareció en televisión. Asumió toda la responsabilidad y agradeció a las Fuerzas Armadas su “heroico esfuerzo”. Aseguró que había tomado personalmente las decisiones, convencido de que no existía una alternativa distinta al uso de la fuerza. Sin embargo, la operación se llevó a cabo sin respetar el derecho internacional humanitario y estuvo marcada por órdenes militares que, tras el fuego, desplazaron a los investigadores.

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