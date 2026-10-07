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De la Espriella quiere saber qué pasó con Moïse en Haití: esto dice EE. UU. del magnicidio

El presidente Abelardo de la Espriella pidió explicaciones sobre el proceso que involucra a 17 colombianos, señalados de haber participado en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en julio de 2021. Los llamó “héores” y ordenó darles asistencia jurídica. Sin embargo, un documento conocido por El Espectador revela la investigación de la Fiscalía de Estados Unidos que muestra una versión distinta a la del jefe de Estado.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
El jefe de Estado le pidió a los ministros de Justicia y Defensa "rindar asistencia jurídica a los militares" extraditados el pasado 20 de septiembre y darles apoyo económico a sus familias.
El jefe de Estado le pidió a los ministros de Justicia y Defensa "rindar asistencia jurídica a los militares" extraditados el pasado 20 de septiembre y darles apoyo económico a sus familias.
Foto: El Espectador

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“Quiero saber exactamente qué ocurrió”. La frase es del presidente Abelardo de la Espriella y la escribió este martes en su cuenta de X al anunciar asistencia jurídica para los exmilitares colombianos extraditados a Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021. Desde el pasado 27 de agosto, sin embargo, la justicia estadounidense dejó consignada en un documento público de 85 páginas su reconstrucción del crimen y el papel que habrían desempeñado 17…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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