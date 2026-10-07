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El apellido del papá no va primero por obligación: Corte Suprema protege identidad de niña

Una niña llevaba desde su nacimiento el primer apellido de su mamá. Cuando se confirmó quién era su padre, un tribunal ordenó cambiarlo por el de él. La Corte Suprema frenó esa decisión y aclaró: antes de modificar su nombre, debe protegerse la identidad que ha construido.

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Redacción Judicial
AME936. BOGOTÁ (COLOMBIA), 16/08/2024.- Un integrante de la Policía de Colombia vigila una de las entradas de la Corte Suprema este viernes, en Bogotá (Colombia). El Gobierno colombiano ordenó reforzar la seguridad de la Corte Suprema de Justicia y de otras sedes judiciales del país después de la alerta de seguridad emitida por la Policía al hallar, en un operativo de Bogotá, explosivos y una maqueta del Palacio de Justicia de la capital. EFE/ Carlos Ortega
Para la Corte Suprema, el orden de los apellidos de un niño Para la Corte, la respuesta exige mirar su vida debe tener en cuenta sus contextos y las consecuencias que un cambio puede tener en su colegio, sus relaciones y su sentido de pertenencia. La decisión, en últimas, debe partir de su bienestar./ EFE – Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega

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Durante sus primeros años de vida, Mariana* fue conocida con los apellidos de su mamá. Con ellos quedó registrada al nacer, en 2018, y empezó a construir su identidad. Pero, después de que una prueba de ADN confirmó quién era su padre, el Tribunal Superior de Neiva le ordenó a cambiar su nombre. Su primer apellido tenía que ser el de su papá y no con el que habría crecido y con el que se sentía identificada.

Mariana no estuvo de acuerdo con esa decisión. Y, por eso, acudió a una tutela para que la justicia protegiera sus derechos. La Corte…

Por Redacción Judicial

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