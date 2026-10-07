El apellido del papá no va primero por obligación: Corte Suprema protege identidad de niña

Mariana no estuvo de acuerdo con esa decisión. Y, por eso, acudió a una tutela para que la justicia protegiera sus derechos. La Corte…

Durante sus primeros años de vida, Mariana* fue conocida con los apellidos de su mamá. Con ellos quedó registrada al nacer, en 2018, y empezó a construir su identidad. Pero, después de que una prueba de ADN confirmó quién era su padre, el Tribunal Superior de Neiva le ordenó a cambiar su nombre. Su primer apellido tenía que ser el de su papá y no con el que habría crecido y con el que se sentía identificada.

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Mariana no estuvo de acuerdo con esa decisión. Y, por eso, acudió a una tutela para que la justicia protegiera sus derechos. La Corte Suprema de Justicia lo acaba de hacer y ordenó dejar sin efecto la decisión que la obligó a cambiar su nombre. Además, recordó que reconocer la paternidad no significa que el apellido paterno deba ir primero automáticamente.

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¿Cuál apellido debe ir primero cuando se declara en juicio la paternidad de una niña, niño o adolescente?



La #SalaDeCasaciónCivilAgrariaYRural de la Corte Suprema de Justicia amparó los derechos de una niña cuyo primer apellido —que correspondía al de su mamá, quien la registró—… pic.twitter.com/Vv7hJqEbQh — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) October 6, 2026

La pregunta que planteó el alto tribunal fue la siguiente: ¿Qué debe pesar al decidir el orden de los apellidos de un niño? Para la Corte, la respuesta exige mirar su vida, el nombre con el que ha crecido y las consecuencias que un cambio puede tener en su colegio, sus relaciones y su sentido de pertenencia. La decisión, en últimas, debe partir de su bienestar.

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La historia comenzó cuando la mamá de Mariana la registró con sus dos apellidos, al día siguiente de su nacimiento. Cuatro años después, en enero de 2022, el padre acudió a un juzgado para que se reconociera legalmente que la niña era su hija, cambiando su nombre e incluyendo su apellido. Además, pidió que se establecieran las condiciones para visitarla y participar en su vida, pues antes no había estado en ella.

Este es el fallo completo:

Los padres dieron versiones distintas sobre lo ocurrido durante esos primeros años. La madre aseguró que había asumido sola la crianza y el sostenimiento de la niña. Sin embargo, él negó haberla abandonado y presentó comprobantes de aportes económicos. Además, ante la justicia sostuvo que había intentado formalizar el reconocimiento de su hija y que la madre había obstaculizado ese propósito.

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Tras la prueba de ADN, un juzgado, en decisión de primera instancia, confirmó la paternidad en noviembre de 2024. Al decidir cómo quedarían los apellidos, mantuvo el primero de la mamá y puso el del papá en segundo lugar. No obstante, el padre pidió que se revisara esa decisión. Consideraba que llevar su apellido primero sería un reconocimiento de su condición de papá y, en marzo de 2026, el Tribunal Superior de Neiva le dio la razón.

En ese fallo, de segunda instancia, el tribunal ordenó invertir el orden y colocar primero el apellido paterno, como usualmente se hace en Colombia. Para cambiar la decisión del juzgado, los magistrados tuvieron en cuenta que sí había hecho aportes económicos, así como sus intentos de reconocimiento y el hecho de que había sido él quien acudió a la justicia. Pero la madre de Mariana no estuvo de acuerdo y el caso llegó hasta la Corte Suprema.

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El expediente le correspondió a la Sala Civil, Agraria y Rural, que encontró que el tribunal había dejado de lado un hecho fundamental: la niña llevaba desde su nacimiento el primer apellido materno y había construido parte de su identidad con él. “El nombre constituye un elemento esencial de su identidad y de su individualización en los ámbitos familiar, educativo y social”, explicó la Corte Suprema en su fallo.

Por eso, advirtió que cambiarlo de manera repentina puede generar confusiones en las relaciones cotidianas y en los registros escolares, además de afectar los referentes con los que una niña se reconoce y se siente parte de su entorno. El fallo también recordó que la Ley 2129 de 2021 buscó superar la tradición de imponer el apellido del padre en primer lugar. Esa norma permite que los padres acuerden el orden.

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En esa norma, además, señala que, cuando la paternidad o la maternidad se reconoce mediante una decisión judicial y no hay acuerdo, contempla que vaya primero el apellido de quien reconoció inicialmente al hijo. En este caso, había sido la mamá quien registró a la niña. Para la Corte, los aportes económicos del padre y su intención de reconocerla no justificaban desplazar automáticamente ese primer apellido.

El alto tribunal también señaló que él tenía otras vías para formalizar la paternidad, como una escritura pública, sin depender únicamente de que la madre asistiera a una conciliación. La Corte no estableció que el apellido materno deba ir siempre primero. Su mensaje es que el orden no puede resolverse de manera mecánica: hay que examinar las circunstancias de cada niño y proteger la estabilidad de su identidad.

Confirmar quién es su padre y decidir cómo se llamará son asuntos relacionados, pero el primero no impone automáticamente la respuesta al segundo, dice el fallo. Por eso, el alto tribunal dejó sin efecto la parte de la decisión que modificó los apellidos y ordenó al Tribunal de Neiva resolver nuevamente el asunto, teniendo en cuenta esas consideraciones. En síntesis, para tomar estas decisiones las autoridades deben tener en cuenta a los menores: antes de cambiar el nombre con el que ha crecido, deben evaluar qué significa para ellos y cómo puede afectar su vida.

*El nombre de la menor fue modificado para proteger su identidad.

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