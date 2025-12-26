Así fue el balance del Ejército en 2025: operaciones, incautaciones y capturas

Con un años retador para el Ejército, el comandante Luis Emilio Cardozo (segundo a la derecha), señaló que el reto para el 2026 es garantizar la seguridad de las elecciones, Foto: Ejército

En un año que inició, y que termina, con el recrudecimiento del conflicto armado en Catatumbo, varios atentados terroristas, la descertificación por parte de EE. UU. y la muerte de 96 militares, el Ejército enfrentó grandes riesgos en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico y combates para garantizar la presencia de la Fuerza Pública en las zonas de conflicto.

En su balance operacional de 2025, la institución reportó operaciones desplegadas en distintas zonas del país, entre ellas Catatumbo (Norte de Santander), sur del Cauca, Nariño, norte del Cauca y sur del Valle, centro del país y sur de Bolívar. En estos territorios se concentraron grupos del ELN, disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y otras estructuras armadas.

En el Catatumbo, una de las regiones con mayores afectaciones humanitarias durante el año, el Ejército informó que sus operaciones incluyeron fases de atención a la población civil, despliegue ofensivo y estabilización. Según el reporte oficial, se realizaron evacuaciones, atención a personas desplazadas y entrega de ayudas humanitarias.

Uno de los hechos más recientes fue el pasado 24 de diciembre, cuando dos mujeres heridas en zona rural de Tibú (Norte de Santander) fueron atendidas por enfermeros de combate. La primera resultó herida por el impacto de un explosivo lanzado por un dron sobre el techo de su hogar. Horas después se registró que otra mujer resultó herida, esta vez por la explosión de una mina antipersonal.

Además, en el sur de Cauca, particularmente en el corregimiento de El Plateado, el Ejército adelantó operaciones contra el frente Carlos Patiño, de las disidencias de “Iván Mordisco”. Por su parte, en Nariño, las operaciones se concentraron en puntos estratégicos utilizados por grupos armados para control territorial y comunicaciones, mientras que en el sur de Bolívar se reforzó la presencia militar ante la disputa entre grupos del Clan del Golfo y el ELN por controlar las minas de oro.

Incluso, el pasado junio, más de 5.000 personas fueron desplazadas y confinadas en los municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo (Bolívar) por las confrontaciones de estos grupos. De acuerdo con cifras de inteligencia militar, en el sur de Bolívar cada año se producen al menos 500 toneladas de oro legal e ilegal, escenario que alimenta una guerra desenfrenada de los grupos.

Capturas, sometimientos e incautaciones

El informe también da cuenta del número de capturas realizadas durante 2025, que asciende a 3.409 personas, en el marco de operaciones contra distintos grupos armados organizados y estructuras de delincuencia común organizada. A esta cifra se suman 682 sometimientos a la justicia, 60 presentaciones voluntarias y la recuperación de 402 menores de edad vinculados a estos grupos.

En cuanto a incautaciones, el Ejército reportó el decomiso de 916 armas largas, 2.320 armas cortas y más de 738.000 municiones, lo que representa, según la institución, el mayor volumen de armamento incautado en los últimos diez años. Asimismo, se neutralizaron cerca de 6.000 minas antipersonal y se incautaron toneladas de explosivos y artefactos improvisados.

Lucha contra las drogas

En un año en el que el fenómeno del narcotráfico resultó clave tras la descertificación por parte de Estados Unidos y la inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton, el Ejército reportó el mayor número de incautaciones en los últimos años, con más de 111 toneladas de cocaína, cerca de 15 toneladas de pasta base y más de 107 toneladas de marihuana, además de la destrucción de cientos de laboratorios para el procesamiento de estupefacientes.

En el componente de minería ilegal, se reportaron 889 capturas, la incautación de maquinaria pesada, la inutilización de dragas y la intervención de socavones, acciones que, según el balance, impactaron directamente las finanzas de las estructuras criminales que operan en distintas regiones del país.

El balance incluye también acciones desarrolladas por los Ingenieros Militares y los componentes de Acción Integral, con obras de infraestructura, desminado humanitario, mantenimiento de vías y entrega de ayudas en comunidades rurales y apartadas. Estas labores se concentraron en regiones como Catatumbo, La Guajira, Meta, Cesar y Córdoba.

¿Cuáles son los retos para el Ejército en 2026?

En entrevista con El Espectador, el comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo, señaló que “el reto más grande para el primer semestre de 2026 es garantizar las elecciones. Estamos trabajando de manera permanente en el Plan Democracia. Pero, antes de eso, el reto principal es asegurar las condiciones de seguridad para que los colombianos puedan desplazarse tranquilamente a sus lugares de residencia, reunirse con sus familias y pasar la Navidad y el Año Nuevo”.

