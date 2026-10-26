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La hermana de una víctima de falsos positivos aún busca respuestas de un crimen hace 22 años

Desde hace 22 años, Karen Castro Aguirre busca la verdad sobre el crimen de su hermano Carlos Alfredo Castro Aguirre y su cuerpo para darle sepultura. El joven fue asesinado por militares del Batallón La Popa, al mando de Juan Carlos Figueroa Suárez, quien acaba de ser condenado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, la impunidad de este caso de falsos positivos, según la familia, sigue latente.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
Karen Castro Aguire llev 22 años buscando a su hermano, asesinado por militares del Batallón La Popa, de Valledupar, y desaparecido.
Karen Castro Aguire llev 22 años buscando a su hermano, asesinado por militares del Batallón La Popa, de Valledupar, y desaparecido.
Foto: JEP

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“Me duele el alma cuando veo los ojos de una madre que no encuentra respuestas, porque en ellos veo los ojos de mi propia mamá”. La frase es de Karen Castro Aguirre, la hija menor de María Otilia Aguirre Ballesteros y la hermana consentida de Carlos Alfredo Castro Aguirre, un joven de 21 años, asesinado y desaparecido el 30 de junio de 2004 por uniformados del Batallón de Artillería La Popa, en Valledupar (Cesar).

Vivía en Fundación (Magdalena), era el quinto de siete hermanos y, aunque el pasado 22 de octubre la Jurisdicción Especial para la…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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Comentarios
  • Frapolo(7328)Hace 18 minutos
    Y el máximo autor intelectual y patrocinador de estos as3sinatos, el innombrable U, sigue impunemente participando en política.
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