Combates, ataques con drones y dos militares muertos: se agrava la situación en Cauca

El hecho de violencia más reciente se registró este domingo 11 de octubre en zona rural del municipio de Toribío, al norte del Cauca. La base militar del cerro…

La situación de seguridad y orden público durante los últimos días en el departamento del Cauca tiene bajo alerta a las autoridades. Ataques con drones contra la fuerza pública, combates entre el Ejército y grupos al margen de la ley, muertes de militares en medio de hostigamientos y temor en la población civil hacen parte de las últimas noticias registradas en esa zona del país.

El hecho de violencia más reciente se registró este domingo 11 de octubre en zona rural del municipio de Toribío, al norte del Cauca. La base militar del cerro Berlín fue objeto de un ataque por parte de grupos al margen de la ley que desencadenó fuertes enfrentamientos entre el Ejército y presuntos integrantes de las disidencias de las Farc que operan en ese departamento del suroccidente colombiano.

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Según información del Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), cerca de las 5:00 de la madrugada se escucharon ráfagas de disparos contra la instalación militar, que está ubicada en un territorio de resguardo indígena. Habitantes de las veredas Berlín, San Julián, Potrerito, La Pila y Natalá están confinados.

Al parecer, las tropas del Ejército respondieron al ataque y unidades de la Fuerza Aérea Colombiana estarían haciendo sobrevuelos por la zona para contener la acción de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, comandadas por alias "Iván Mordisco". Por ahora no hay pronunciamientos oficiales sobre la situación de orden público en el municipio de Toribío.

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#AEstaHora | Tropas de la #Brigada29 sostienen combates contra integrantes del GAO-r Jaime Martínez, en la vereda El Dinde, municipio de Cajibío, #Cauca. Las unidades mantienen la presión operacional con el propósito de afectar las capacidades de esta estructura armada ilegal y fortalecer las condiciones de seguridad de las comunidades. #ContraLaAmenaza — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) October 11, 2026

Mientras tanto, la Tercera División del Ejército informó en la tarde de este domingo que en la vereda El Dinde, zona rural del municipio de Cajibío, al centro del departamento del Cauca, los uniformados sostienen combates contra integrantes de la estructura Jaime Martínez, que también hace parte de las disidencias de "Iván Mordisco". Desde la institución aseguraron que "mantienen la presión operacional con el propósito de afectar las capacidades de esta estructura armada ilegal y fortalecer las condiciones de seguridad".

A cuatro horas de Cajibío, en el municipio de La Vega, hombres de la Brigada 29 del Ejército fueron atacados por drones cargados con explosivos. Según información de la Tercera División, en la noche del sábado 10 de octubre los uniformados estaban realizando una operación militar en el sector de Altamira, cuando fueron hostigados, al parecer, por el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

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#ComunicaciónOficial | El Comando de la #Brigada29, unidad orgánica de la #TerceraDivisión del Ejército Nacional, se permite informar a la opinión pública que: 1. En horas de la noche del 10 de octubre de 2026, durante el desarrollo de operaciones militares en el sector de Altamira, municipio de La Vega, #Cauca, tropas del Batallón de Montaña N.°4 fueron atacadas mediante el lanzamiento de artefactos explosivos desde un sistema aéreo no tripulado tipo dron. 2. Como consecuencia de esta acción terrorista, atribuida preliminarmente a integrantes del grupo armado organizado ELN, lamentablemente fue asesinado nuestro soldado profesional Luis David Arrieta Osorio, quien se encontraba cumpliendo con su deber al servicio del país y de las comunidades de esta región del departamento del Cauca. 3. Rechazamos de manera categórica este ataque y denunciamos el empleo de artefactos explosivos lanzados desde sistemas aéreos no tripulados, una práctica que vulnera las normas del derecho internacional humanitario y representa un grave riesgo tanto para los integrantes de la Fuerza Pública como para la población civil que habita en esta zona. 4. La institución expresa sus más sentidas condolencias y acompaña con profundo respeto y solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de armas del soldado profesional Luis David Arrieta Osorio. Así mismo, se dispuso de un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento integral y apoyo psicosocial a sus seres queridos durante este difícil momento. 5. Las tropas de la Vigésima Novena Brigada continúan desplegadas en el sector, fortaleciendo las operaciones militares con el propósito de proteger a la población civil, mantener la presencia institucional y contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales que pretenden afectar la seguridad y tranquilidad de las comunidades del sur del Cauca. #PatriaHonorLealtad — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) October 11, 2026

En medio del ataque con drones murió el soldado profesional Luis David Arrieta Osorio. "Denunciamos el empleo de artefactos explosivos lanzados desde sistemas aéreos no tripulados, una práctica que vulnera las normas del Derecho Internacional Humanitario y representa un grave riesgo tanto para los integrantes de la fuerza pública como para la población civil que habita en esta zona", indicaron desde el Ejército.

Agregaron que "las tropas de la Vigésima Novena Brigada continúan desplegadas en el sector, fortaleciendo las operaciones militares con el propósito de proteger a la población civil, mantener la presencia institucional y contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales que pretenden afectar la seguridad y tranquilidad de las comunidades del sur del Cauca".

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#ComunicaciónOficial | En medio de combates sobre la vía Panamericana, en el sector de El Bohío, municipio de Timbío, Cauca, tropas del @GaulaMilitares de @Ejercito_Div3 en coordinación con la @PoliciaColombia, sostuvieron combates contra presuntos integrantes de la estructura Carlos Patiño. Lamentablemente, durante el desarrollo de la operación perdió la vida nuestro sargento primero Ángel David Ordóñez Ortiz. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros. Como resultado preliminar, fueron capturados cuatro sujetos y se incautaron dos fusiles, cuatro armas cortas, munición de diferentes calibres, un inhibidor de señales, un vehículo y material de intendencia. #HéroePorSiempre — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) October 10, 2026

El soldado Arrieta Osorio es el segundo militar muerto este fin de semana en el departamento del Cauca. En la noche del viernes 9 de octubre, en el sector de Mi Bohío, sobre la vía Panamericana, entre Popayán y Timbío, hombres armados atacaron a uniformados de la Policía y del Ejército que prestaban seguridad sobre ese importante corredor vial del suroccidente del país.

En el ataque murió el sargento primero Ángel David Ordóñez Ortiz, quien era oriundo de Bucaramanga (Santander) y hacía parte del Gaula Militar. "Estos actos de violencia atentan contra la vida y la seguridad de quienes sirven a Colombia. Las operaciones continúan para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables", señalaron en un pronunciamiento desde el Ejército.

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