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Combates, ataques con drones y dos militares muertos: se agrava la situación en Cauca

Durante este fin de semana, el Ejército ha sostenido combates contra estructuras de las disidencias de las Farc y del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en varios municipios del departamento del Cauca. Dos uniformados murieron en ataques de grupos al margen de la ley y hay reportes preliminares de comunidades confinadas por la situación de seguridad y orden público.

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Redacción Judicial
Gran parte de los hechos de violencia ocurridos en el departamento del Cauca han sido atribuidos por las autoridades a estructuras de las disidencias de las Farc comandadas por "Iván Mordisco".
Gran parte de los hechos de violencia ocurridos en el departamento del Cauca han sidio atribuidos por las autoridades a estructuras de las disidencias de las Farc comandadas por "Iván Mordisco".
Foto: Andrea Aldana

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La situación de seguridad y orden público durante los últimos días en el departamento del Cauca tiene bajo alerta a las autoridades. Ataques con drones contra la fuerza pública, combates entre el Ejército y grupos al margen de la ley, muertes de militares en medio de hostigamientos y temor en la población civil hacen parte de las últimas noticias registradas en esa zona del país.

El hecho de violencia más reciente se registró este domingo 11 de octubre en zona rural del municipio de Toribío, al norte del Cauca. La base militar del cerro Berlín fue objeto de un ataque por parte de grupos al margen de la ley que desencadenó fuertes enfrentamientos entre el Ejército y presuntos integrantes de las disidencias de las Farc que operan en ese departamento del suroccidente colombiano.

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Según información del Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), cerca de las 5:00 de la madrugada se escucharon ráfagas de disparos contra la instalación militar, que está ubicada en un territorio de resguardo indígena. Habitantes de las veredas Berlín, San Julián, Potrerito, La Pila y Natalá están confinados.

Al parecer, las tropas del Ejército respondieron al ataque y unidades de la Fuerza Aérea Colombiana estarían haciendo sobrevuelos por la zona para contener la acción de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, comandadas por alias "Iván Mordisco". Por ahora no hay pronunciamientos oficiales sobre la situación de orden público en el municipio de Toribío.

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Mientras tanto, la Tercera División del Ejército informó en la tarde de este domingo que en la vereda El Dinde, zona rural del municipio de Cajibío, al centro del departamento del Cauca, los uniformados sostienen combates contra integrantes de la estructura Jaime Martínez, que también hace parte de las disidencias de "Iván Mordisco". Desde la institución aseguraron que "mantienen la presión operacional con el propósito de afectar las capacidades de esta estructura armada ilegal y fortalecer las condiciones de seguridad".

A cuatro horas de Cajibío, en el municipio de La Vega, hombres de la Brigada 29 del Ejército fueron atacados por drones cargados con explosivos. Según información de la Tercera División, en la noche del sábado 10 de octubre los uniformados estaban realizando una operación militar en el sector de Altamira, cuando fueron hostigados, al parecer, por el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

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En medio del ataque con drones murió el soldado profesional Luis David Arrieta Osorio. "Denunciamos el empleo de artefactos explosivos lanzados desde sistemas aéreos no tripulados, una práctica que vulnera las normas del Derecho Internacional Humanitario y representa un grave riesgo tanto para los integrantes de la fuerza pública como para la población civil que habita en esta zona", indicaron desde el Ejército.

Agregaron que "las tropas de la Vigésima Novena Brigada continúan desplegadas en el sector, fortaleciendo las operaciones militares con el propósito de proteger a la población civil, mantener la presencia institucional y contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales que pretenden afectar la seguridad y tranquilidad de las comunidades del sur del Cauca".

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El soldado Arrieta Osorio es el segundo militar muerto este fin de semana en el departamento del Cauca. En la noche del viernes 9 de octubre, en el sector de Mi Bohío, sobre la vía Panamericana, entre Popayán y Timbío, hombres armados atacaron a uniformados de la Policía y del Ejército que prestaban seguridad sobre ese importante corredor vial del suroccidente del país.

En el ataque murió el sargento primero Ángel David Ordóñez Ortiz, quien era oriundo de Bucaramanga (Santander) y hacía parte del Gaula Militar. "Estos actos de violencia atentan contra la vida y la seguridad de quienes sirven a Colombia. Las operaciones continúan para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables", señalaron en un pronunciamiento desde el Ejército.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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