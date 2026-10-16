Cartel de la toga: los argumentos de la condena a Leonidas Bustos por traicionar la justicia

“Un exmagistrado y expresidente de esta corporación y de su Sala de Casación Penal se prestó para instrumentalizar la administración de justicia, en contravía de sus deberes legales y constitucionales”. Esas son parte de las palabras con las que la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena a más de diez años de prisión en contra de José Leonidas Bustos Martínez, quien en su momento fue uno de los juristas más influyentes del país y ahora tendrá que ser extraditado desde Canadá para que responda por su participación en el caso del…

“Un exmagistrado y expresidente de esta corporación y de su Sala de Casación Penal se prestó para instrumentalizar la administración de justicia, en contravía de sus deberes legales y constitucionales”. Esas son parte de las palabras con las que la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena a más de diez años de prisión en contra de José Leonidas Bustos Martínez, quien en su momento fue uno de los juristas más influyentes del país y ahora tendrá que ser extraditado desde Canadá para que responda por su participación en el caso del cartel de la toga. El alto tribunal confirmó su responsabilidad en los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir, por los cuales ya había sido declarado culpable en febrero pasado.

La sentencia de 277 páginas, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro, no solo confirma la culpabilidad de José Leonidas Bustos en un entramado criminal que buscó desviar investigaciones y expedientes de excongresistas en el alto tribunal a cambio de dinero. También le ordena al Gobierno Nacional que adelante con urgencia las gestiones diplomáticas necesarias para hacer efectiva su extradición desde Canadá, país en el que vive el exmagistrado desde 2019, cuando ya avanzaba la investigación en su contra. Esto, en atención a la orden de captura emitida por el alto tribunal y a una notificación roja de Interpol. Pero, además, el fallo pone sobre la mesa la forma en la que la justicia actuó en contra de sus propios principios.

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En contexto: Corte Suprema confirma condena contra el exmagistrado Leonidas Bustos por cartel de la toga

El caso del exmagistrado Bustos

José Leonidas Bustos Martínez es el cuarto exmagistrado condenado por la Corte Suprema de Justicia por el llamado cartel de la toga, junto a Francisco Ricaurte, Gustavo Malo y Camilo Tarquino. Las declaraciones del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno fueron claves para destapar el que es, tal vez, el caso de corrupción en la justicia más grande de la historia del país. La reciente decisión del alto tribunal muestra cómo exmagistrados y abogados litigantes se aliaron en una organización criminal dedicada a contactar a congresistas y aforados para ofrecerles la posibilidad de desviar sus investigaciones y expedientes, dilatar procesos judiciales, congelar órdenes de captura y conseguir fallos favorables a cambio de dinero.

A Bustos Martínez la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes lo empezó a investigar de manera formal el 26 de octubre de 2017 en un proceso que después pasó a manos de la Sala Especial de Juzgamiento, la cual emitió sentencia condenatoria de primera instancia en febrero pasado. Son dos los episodios por los cuales fue investigado. El primero está relacionado con el exsenador liberal Álvaro Ashton, con quien se probó que a finales de 2013 concertó el pago de un soborno de COP 1.200 millones para que la Corte Suprema de Justicia archivara una investigación que se adelantaba en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir, dentro del sonado caso de la parapolítica.

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La decisión del alto tribunal en contra de José Leonidas Bustos Martínez señala que Luis Gustavo Moreno recibió un primer pago de COP 600 millones, que fueron entregados al también exmagistrado Francisco Ricaurte. Este último ordenó que le entregara a Bustos Martínez COP 200 millones del soborno, para desviar el proceso por la parapolítica. El segundo caso que aborda la sentencia también está relacionado con la parapolítica y los nexos del exsenador cordobés Musa Besaile Fayad con grupos paramilitares. La sentencia señala que el abogado Moreno, que hacía parte de la estructura criminal, medió entre el político y los exmagistrados la negociación de un soborno por COP 2.000 millones en 2012 y 2015.

El objetivo de esa coima, dice la Corte Suprema de Justicia, era dilatar un proceso que se llevaba en el despacho del entonces magistrado Gustavo Malo sobre parapolítica, para frenar una orden de captura en su contra. Si bien el alto tribunal dice que no se puede probar que Bustos Martínez haya recibido de forma directa parte de ese millonario soborno, sí aceptó la promesa de recibir una coima dirigida a la estructura criminal de la cual se probó que hizo parte. Esto, en contravía con los argumentos del exmagistrado en su apelación, quien cuestionó, entre otras cosas, la credibilidad de los testimonios, parte de las pruebas llevadas al juicio del alto tribunal y hasta la competencia de la Sala Especial de Juzgamiento para resolver el expediente.

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El mea culpa de la justicia

La decisión que confirmó la sentencia de más de diez años de prisión contra José Leonidas Bustos Martínez no solo probó su responsabilidad en los hechos expuestos. También expuso la forma en la que el cartel de la toga fue un golpe para la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones y en la administración de justicia. Para el alto tribunal, lo que sucedió con este entramado de corrupción judicial va más allá de la responsabilidad de los cuatro exmagistrados que hoy están condenados por haber instrumentalizado la justicia en favor de terceros y en la búsqueda de beneficios económicos para ellos mismos, pues significa una grave afectación a la imagen de esa instancia y de las instituciones que administran justicia en Colombia.

“Sin duda, cuando la justicia se pervierte y se deja seducir por intereses ilegítimos, no solo falla el individuo que la representa, sino que se quiebra la imagen y la confianza institucional en una rama del poder público que, por esencia, es el sostén del Estado social y democrático de derecho. Esa desconfianza afecta la paz y la armónica convivencia social, pues la ciudadanía deja de apreciar al aparato de justicia como una instancia que con ecuanimidad y probidad resuelve sus litigios y garantiza el restablecimiento y la efectividad de sus derechos”, se lee en la decisión. Y agrega: “No solo es un asunto en el cual un juez traicionó la confianza en él depositada. Sino que tal traición ocurrió dentro de una corporación de cierre”.

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En ese sentido, la sentencia señala que la indignación y la desconfianza de la ciudadanía son respuestas ante la gravedad de los delitos cometidos por los exmagistrados que usaron su poder en la cúpula de la justicia para desviar procesos judiciales sobre temas sensibles como la parapolítica y casos de corrupción. “La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia considera significativo censurar, sin matices de ninguna naturaleza, los actos corruptos de quienes traicionaron el juramento que un día prestaron, por el daño generado en la confianza al sistema judicial y por la sombra que tal proceder causó sobre todos los servidores judiciales del país, quienes, sin duda, cumplen con abnegación y rectitud sus labores”, se lee en el documento.

La decisión finaliza con un llamado a la Rama Judicial a reconstruir, por medio de sus actuaciones, la confianza rota para la ciudadanía por la falta de transparencia que dejó ver el cartel de la toga. “La Corte condena y rechaza el contexto de corrupción judicial acaecido. Esta decisión y esta reflexión se erigen como un mensaje para el porvenir de toda la Rama Judicial: la imparcialidad, la transparencia, la autonomía y la ética judicial son valores innegociables. Por eso, se debe velar de forma mancomunada para que hechos como los aquí juzgados no vuelvan a ocurrir. Jamás”, concluye la decisión sobre un expediente que hace casi una década cambió la mirada sobre la administración de justicia en el país.

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