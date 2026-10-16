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Cartel de la toga: los argumentos de la condena a Leonidas Bustos por traicionar la justicia

Por medio de un documento de 277 páginas, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena en contra del exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez, uno de los cuatro exintegrantes de ese alto tribunal implicados en el caso del cartel de la toga. Además de probar la culpabilidad del jurista, la sentencia pone sobre la mesa un tema clave para la administración de justicia: la necesidad de reconstruir la confianza de la ciudadanía, cuando la corrupción alcanza las más altas esferas del poder.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, condenado por el cartel de la toga, vive en Canadá.
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, condenado por el cartel de la toga, vive en Canadá.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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“Un exmagistrado y expresidente de esta corporación y de su Sala de Casación Penal se prestó para instrumentalizar la administración de justicia, en contravía de sus deberes legales y constitucionales”. Esas son parte de las palabras con las que la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena a más de diez años de prisión en contra de José Leonidas Bustos Martínez, quien en su momento fue uno de los juristas más influyentes del país y ahora tendrá que ser extraditado desde Canadá para que responda por su participación en el caso del…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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