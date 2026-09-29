Implicado en la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes aceptó cargos

Por segunda vez, una persona que estaría implicada en la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes aceptó su responsabilidad en los hechos ocurridos el 4 de abril de 2022. La manifestación, libre y voluntaria, se dio durante la audiencia de acusación ante un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, ya que para la fecha de los hechos tenía 17 años.

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De acuerdo con las pruebas de la Fiscalía, el hombre se habría encargado de vigilar previamente al ingeniero Peláez Yepes, con el fin de avisar en qué momento podía ser retenido por integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘El Mesa’, que opera en el norte del Valle de Aburrá. El joven fue vinculado por el delito de desaparición forzada agravada y continúa privado de la libertad.

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Además de este procesado, la Fiscalía ha judicializado por el mismo caso a Juan Fernando Tobón Correa, alias ‘Paisa’; Weimar Alexander Castillo, alias ‘300’; y Willington Ortiz Muñoz, alias ‘Willy’. También fue procesado otro hombre que, al momento de los hechos, era igualmente menor de edad y que aceptó su participación.

La desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes

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Andrés Camilo Peláez Yepes trabajaba como ingeniero ambiental al frente de uno de los proyectos de reforestación que se adelantaban alrededor de Hidroituango para proteger el ecosistema de la zona. La alerta por su ausencia la dio ese mismo 4 de abril de 2022 Luis Miguel Calisto, coordinador de ingenieros de la firma Williams Sale Partnership (WSP), empresa para la que trabajaba.

El hombre señaló que, al ir a recogerlo al hotel, no logró ubicarlo. En un primer momento, las autoridades exploraron hipótesis como un suicidio en el río e, incluso, un secuestro, pero nunca se registró una llamada en la que se exigiera una recompensa ni ninguna otra pista asociada, como suele ocurrir en otros casos de personas desaparecidas. Por eso, y ante el paso del tiempo, el caso terminó por considerarse una desaparición forzada.

Tiempo después, la Fiscalía señaló que el ingeniero “fue interceptado, presuntamente intimidado con armas de fuego, golpeado y obligado a abordar un vehículo”. Tras su secuestro, habría sido trasladado a una vivienda, donde fue amarrado con cordones de zapatos. Dentro del proceso, nuevas declaraciones de otros implicados señalaron que Peláez Yepes fue asesinado. Según estos testimonios, el ingeniero fue sepultado y, meses más tarde, su cuerpo fue exhumado para arrojarlo al río San Andrés.

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El caso, aunque avanza, lo ha hecho lentamente y entre retrocesos. Claudia Yepes Upegui, madre del ingeniero, dijo a El Espectador que el camino judicial ha representado dificultades para ella y su familia. Sin embargo, el mayor dolor está en “aprender a vivir con la incertidumbre de no saber qué pasó con mi hijo. Porque esto es un sufrimiento que no termina”.

A ese sentimiento, dice, se suman “la angustia, la impotencia, la rabia, el dolor y, muchas veces, la sensación de que los procesos no avanzan como uno quisiera. Como madre buscadora he tenido que enfrentar el desgaste emocional, económico, físico y familiar que nos deja con mucho dolor, pero con la esperanza de poder dar respuesta a esa pregunta que todos nos estamos haciendo: ¿dónde está Andrés Camilo?”.

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