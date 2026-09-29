Capturan a alias Pollo, disidente señalado por asesinato de una menor reclutada en Catatumbo

En el área urbana de Tibú (Norte de Santander), fue capturado alias "El Pollo", señalado de ser jefe de comisión de la subestructura Jorge Suárez Briceño, de la estructura 33, al mando de las disidencias de alias "Calarcá". Según las autoridades, estaría relacionado con el homicidio de Mónica Lisbeth Beltrán, una menor de 13 años que habría sido víctima de reclutamiento forzado por ese grupo armado.

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La operación fue adelantada por tropas del Batallón de Ingenieros de Combate 30 de la Fuerza de Tarea Vulcano, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional. En el procedimiento fueron incautados una pistola 9 milímetros, con su proveedor y munición. De acuerdo con las autoridades, la captura fue posible gracias a labores de inteligencia militar. Alias "El Pollo" y el material incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que definirá los delitos por los que deberá responder.

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De acuerdo con el general Cesar Augusto Martínez Páez, comandante de la Segunda División del Ejército, "alias ‘El Pollo’ también estaría vinculado en acciones armadas, desplazamientos forzados, secuestros e intimidaciones contra habitantes del Catatumbo, así como recientes confrontaciones entre estructuras armadas ilegales".

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Las autoridades indicaron que el hombre llevaría más de cuatro años en esta estructura, donde habría escalado rápidamente hasta encargarse de acciones de intimidación y desplazamiento forzado contra habitantes de la región, en medio de los enfrentamientos entre las disidencias de "Calarcá" y el Eln, grupo con presencia histórica en el Catatumbo.

También lo relacionan con ataques con drones acondicionados con explosivos contra la fuerza pública y la población civil, y con la retención de habitantes de los corregimientos de Pacheli y Versalles, en jurisdicción de Tibú.

El caso de Mónica Liseth Beltrán

La familia de la niña, de 13 años, denunció su muerte el pasado 21 de septiembre. Según la denuncia, apoyada por la Asociación Nacional de Víctimas, la menor había sido secuestrada en abril de 2026 por integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc, que irrumpieron en su vivienda del sector Villas del Río, en Tibú. Cursaba séptimo grado y vivía con su padre y sus seis hermanos. El caso fue dado a conocer inicialmente por Olguín Mayorga, presidente de la Asociación.

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Desde el secuestro, su padre, Ramón Darío Beltrán, solo pudo verla una vez, mediante una videollamada. El pasado domingo 20 de septiembre recibió dos llamadas anónimas en las que le confirmaron la muerte de su hija, sin más detalles, y después le enviaron un video en el que aparece sin vida.

No hay confirmación oficial sobre las circunstancias. Una versión indica que habría sido asesinada cuando intentaba escapar; otra, que sería una retaliación tras la fuga de dos menores del grupo. Según lo que conoció el presidente de la Asociación, el cuerpo fue dejado en el sector de Beltrania, zona rural de Tibú, y recuperado por autoridades de la inspección de Policía.

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