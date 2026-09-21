Cae red que expedía documentos colombianos falsos para llevar migrantes dominicanos a España

Entre los detenidos hay tres ciudadanos dominicanos, señalados como posibles jefes de la estructura llamada ‘Apócrifo’; una funcionaria de la Oficina de Pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores; tres auxiliares…

La Fiscalía General de la Nación capturó a 15 presuntos integrantes de una organización dedicada a facilitar documentos de identidad colombianos falsos para que ciudadanos de República Dominicana pudieran viajar a España sin necesidad de visa. Las capturas se realizaron de forma simultánea en Bogotá, Barranquilla y Neiva.

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Entre los detenidos hay tres ciudadanos dominicanos, señalados como posibles jefes de la estructura llamada ‘Apócrifo’; una funcionaria de la Oficina de Pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores; tres auxiliares administrativos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y ocho particulares.

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El Registrador Nacional, Hernán Penagos Giraldo, señaló que "43 cédulas de ciudadanía fueron canceladas, 15 personas capturadas, entre ellas tres de la Registraduría y de la Oficina de Pasaportes. Gracias a este trabajo articulado, seguimos combatiendo todas las formas de corrupción relacionadas con suplantación de documentos y con falsa identidad".

De acuerdo con la Fiscalía, la organización ofrecía paquetes entre USD 2.000 y 5.000 que incluían la gestión de registros civiles de nacimiento extemporáneos, cédulas de ciudadanía y pasaportes colombianos, y en algunos casos también alojamiento y transporte.

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Los interesados, residentes en República Dominicana, eran contactados y trasladados a Colombia. Allí, la red les ofrecía hospedaje, coordinaba citas ante distintas entidades y recurría a declaraciones extraprocesales falsas, además de personas que se hacían pasar por familiares para sustentar los trámites de registro civil.

Según el ente investigador, funcionarios que harían parte de la estructura accedían luego a los sistemas de la Registraduría y la Cancillería para incorporar y validar información que no correspondía con la realidad, lo que permitía expedir documentos colombianos con datos falsos.

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La Fiscalía tiene registrados 24 hechos ilícitos relacionados con cerca de 40 ciudadanos dominicanos. Quienes lograban la nacionalidad colombiana de forma fraudulenta la usaban para salir del país y continuar su viaje hacia Europa, principalmente a través de Ecuador y Perú como países de tránsito antes de llegar a España. También se identificó un caso con destino a Estados Unidos.

Según la investigación, el jefe de la organización sería un ciudadano dominicano residente en Bogotá que operaba con una identidad colombiana falsa. Dos presuntos cómplices, también dominicanos, habrían usado cédulas venezolanas falsas para permanecer en el país y mantener en marcha las actividades de la red.

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Una fiscal de la Delegada contra la Criminalidad Organizada presentará a los 15 capturados ante un juez de control de garantías de Bogotá. Según su presunto rol y grado de participación, les imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes agravado, acceso abusivo a un sistema informático, obtención de documento público falso, falsedad ideológica en documento público y falsedad material de documento público.

La investigación contó con el apoyo de la Dijin de la Policía Nacional, la Registraduría, Migración Colombia, la Embajada de España y el Departamento de Seguridad Diplomática (DSS) de la Embajada de Estados Unidos. Según esas indagaciones, el grupo ‘Apócrifo’ operaba desde 2024.

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