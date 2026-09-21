La Fiscalía General de la Nación abrió una línea de investigación para revisar el manejo financiero de las campañas de Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía durante la consulta interna del Pacto Histórico, realizada el 26 de octubre de 2025. Ambos participaron en la consulta interna de esa colectividad para elegir a su candidato a la presidencia en 2026. En el caso de Cepeda, quien fue el ganador de esa votación, el gerente fue Carlos Saúl Garzón Urrea y la contadora fue Sandra Yurany López Cortés.

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Fiscalía llama a interrogatorio a los gerentes de campaña de Iván Cepeda y Carolina Corcho

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Como parte de esas pesquisas, los gerentes y contadores de ambas campañas deberán responder en interrogatorio ante el ente investigador los próximos 23 y 24 de septiembre. Las diligencias fueron ordenadas por una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción.

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El foco de la investigación está en los reportes entregados al Consejo Nacional Electoral (CNE). La Fiscalía busca determinar si los valores registrados como gastos, créditos y aportes corresponden efectivamente con los movimientos financieros y la contabilidad de las campañas. La actuación busca establecer, entre otros aspectos, si existe correspondencia entre lo reportado oficialmente y la realidad económica de las campañas durante la consulta.

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En el caso por la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico, el pasado 14 de septiembre, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el senador Iván Cepeda Castro para establecer si en el manejo de los recursos de esa jornada electoral pudieron presentarse irregularidades. El magistrado Francisco Farfán, quien tiene a su cargo el proceso, ordenó la práctica de pruebas y la recepción de declaraciones para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Una de las actuaciones que antecedieron a la decisión de la Corte tuvo lugar en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Allí fue presentada una solicitud para que se revisara la financiación de la campaña, bajo el argumento de que los gastos reportados estuvieron cerca del límite permitido y que existían inconsistencias en algunos de los aportes y créditos registrados.

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Entre los aspectos señalados estuvo la participación de Samat Publicidad S.A.S., empresa con sede en Barranquilla que apareció en los reportes entregados por la campaña de Cepeda como responsable de suministrar servicios de publicidad mediante crédito. De acuerdo con esa información, los servicios contratados con la compañía representaron cerca del 70 % de los gastos reportados por la campaña en la consulta.

Los documentos publicados por el CNE también registraron créditos en especie asociados a Javier Antonio Pérez Páez, representante legal de la empresa junto con Juan Carlos Páez Mendoza. En particular, aparece un crédito por COP 116 millones, relacionado con la entrega de 300.000 periódicos (COP 61 millones) y 190.000 volantes (COP 55 millones).

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La participación de Samat Publicidad fue cuestionada en la solicitud presentada ante el CNE. Quienes pidieron investigar el caso señalaron, entre otras cosas, que el propietario de la empresa había manifestado públicamente que no tenía relación con Cepeda, pese a que la compañía aparecía como aportante en los reportes de la campaña. También cuestionaron la capacidad financiera atribuida a la empresa para realizar el aporte registrado.

Desde el Pacto Histórico negaron las irregularidades señaladas.

El CNE, por su parte, decidió, el pasado 1 de septiembre, abstenerse de abrir una investigación administrativa contra Cepeda y, según informó el senador, dispuso el cierre definitivo de la actuación relacionada con la financiación de la consulta presidencial del 26 de octubre de 2025.

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