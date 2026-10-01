Capturan a alias "Ash", señalado capo australiano-iraní buscado por lavado de activos

La captura, ejecutada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), con el apoyo de la Policía Federal Australiana (AFP), se realizó en…

La Policía Nacional retuvo en Antioquia a Arash Ebrahimi Far, conocido como alias "Ash", un ciudadano australiano-iraní con circular roja de Interpol por los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos. El hombres es considerado por las autoridades australianas como un objetivo de alto valor.

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La captura, ejecutada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), con el apoyo de la Policía Federal Australiana (AFP), se realizó en un hospital del municipio de Copacabana. Según las autoridades, los investigadores lo interceptaron cuando se disponía a salir del centro asistencial, presuntamente para evadir el cerco policial.

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Ebrahimi Far se encontraba hospitalizado porque días atrás había recibido un impacto de arma de fuego. Las circunstancias en las que resultó herido aún son materia de investigación.

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El extranjero quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará los trámites administrativos y judiciales necesarios para definir su eventual entrega a la justicia australiana.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, explicó que, de acuerdo con el expediente internacional, "Ash" sería uno de los principales jefes de una organización criminal de gran escala.

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“Esta estructura ostenta la capacidad de comercializar e introducir vastas cantidades de estupefacientes, además de manejar millonarias sumas de dinero en efectivo y arsenales de armas de fuego”, señaló el oficial. Agregó que, para evitar ser detectada por las agencias de inteligencia, la red coordinaba sus actividades mediante plataformas de comunicación cifradas.

La investigación de las autoridades permitió establecer que el hombre permanecía oculto en el país desde diciembre de 2018. Según las autoridades, desde territorio colombiano habría continuado articulando y dirigiendo las operaciones de su estructura hacia el exterior.

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