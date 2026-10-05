Capturan a alias "Lobo", señalado como segundo jefe de disidencias de "Calarcá" en Antioquia

La operación fue adelantada por la Cuarta Brigada del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la…

Wilmar Elias Zuleta Pulgarín, alias "Lobo", fue capturado en la vereda La Paulina, zona rural de Valdivia (Antioquia). El hombre es señalado por las autoridades como segundo jefe del frente 36, estructura de las disidencias de las Farc de alias "Calarcá" en Antioquia. Con él fue detenida Alexandra García Legarda, alias "Samanta", quien sería su compañera sentimental y también integraría el grupo armado.

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La operación fue adelantada por la Cuarta Brigada del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Según el reporte oficial, las tropas rodearon el lugar donde ambos se ocultaban y procedieron a su captura. Posteriormente fueron trasladados a Medellín, donde serán judicializados y presentados ante un juez.

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¿Quién es alias "Lobo"?

De acuerdo con las autoridades, "Lobo" tendría más de cuatro años de actividad criminal. Lo señalan de haber participado en el desplazamiento de 2.300 personas de 23 veredas de Briceño en octubre de 2025, así como de coordinar extorsiones, reclutamiento forzado de menores y homicidios. Según la Policía, alias "Lobo" también sería investigado por su presunta participación en el homicidio de Ángela Muñoz Betancur, ocurrido el 24 de noviembre de 2024 en el casco urbano de San Andrés de Cuerquia.

Wilmar Elias Zuleta Pulgarín tiene varias órdenes de captura vigentes por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, y utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de la Fuerza Pública. Además, estaba incluido en el cartel de los más buscados en Antioquia y, según el Ejército, era un objetivo de alto valor estratégico.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, confirmó la captura y entregó más detalles del prontuario criminal de “Lobo”. El político señaló que el hombre estaría “detrás de homicidios, cobro de vacunas, secuestros, ataques contra la Fuerza Pública y desplazamientos masivos en Briceño. Además, hacía parte del anillo de seguridad y era hombre de confianza de alias ‘Primo Gay’, quien hoy delinque para el Clan del Golfo, y de alias ‘Chalá’, capturado por el homicidio del periodista Mateo Pérez”, publicó en su cuenta de X.

Antioqueños: se le cierra el cerco al frente 36 de las FARC de Calarcá en Antioquia. El @COL_EJERCITO, la @FuerzaAereaCol, la @PoliciaColombia y la @FiscaliaCol capturaron en la vereda La Paulina, de Valdivia, a alias Lobo. También cayó alias Zamanta o la Flaca.



Alias Lobo era… pic.twitter.com/13OqHyn9Nl — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 5, 2026

Por su parte, alias “Samanta”, de acuerdo con las autoridades, llevaría cerca de dos años en la estructura. En julio de 2025 fue registrada en un video portando fusiles en zona rural de Briceño. La señalan de coordinar extorsiones contra campesinos, transportadores y comerciantes del norte de Antioquia.

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Alexandra García Legarda tiene una orden de captura vigente por concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. De acuerdo con la investigación, habría trabajado como enfermera dentro de la estructura y tendría conocimientos en maniobras de combate e inteligencia delictiva. Su paso por la organización sería de cerca de dos años.

Tras la doble captura, el Ejército informó que se ordenó fortalecer el dispositivo de seguridad en la zona y que en las próximas horas llegarán más tropas por aire y tierra para mantener la presión sobre los grupos armados que operan en el departamento.

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