Este era alias “Robinson”, jefe de Segunda Marquetalia señalado por crimen de Miguel Uribe

Miguel Orlando Guzmán González, alias “Robinson Gutiérrez”, uno de los jefes criminales de la Segunda Marquetalia, fue el último objetivo militar muerto durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. En el mismo operativo, realizado en la vereda Río Blanco, en Tello (Huila), fueron capturados otros tres integrantes de esa disidencia de las Farc, al mando de alias “Iván Márquez”.

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La información fue confirmada por el presidente De la Espriella, quien explicó que la operación fue adelantada por el Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea. El mandatario también vinculó a Guzmán González con el asesinato de Miguel Uribe Turbay: "Este criminal está implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. No dejaré de exigir que se establezca toda la verdad sobre ese crimen", señaló De la Espriella en su cuenta de X.

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El Ejército indicó que la operación se ejecutó con capacidades especiales de esa institución y con apoyo de inteligencia policial, mientras se ubicaba a un objetivo militar perteneciente al Estado Mayor Central de las antiguas Farc. De acuerdo con la institución, la estructura ubicada en Río Blanco pretendía consolidar zonas entre Huila, Caquetá y Meta, un corredor estratégico para la toma de Cundinamarca, mediante extorsión, secuestro y reclutamiento de menores.

¿Quién era alias "Robinson"?

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Guzmán González era el jefe de finanzas de la estructura Teófilo Forero, liderada históricamente por Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias “El Paisa”. Su nombre aparece ligado a algunas de las páginas más dolorosas del conflicto armado colombiano. Según las autoridades, durante 35 años, alias “Robinson” estuvo detrás de emboscadas, secuestros y atentados que dejaron decenas de víctimas en el sur del país y en la capital.

Entre los primeros antecedentes de su prontuario criminal se registra el de agosto de 1991, en Guadalupe (Huila), donde seis policías fueron emboscados y asesinados con tiros de gracia. Ese mismo día, la guerrilla atacó también los municipios de Pitalito, Acevedo y Balsillas. Casi una década después, en diciembre de 2000, otra emboscada, esta vez en una carretera de Puerto Rico (Meta), acabó con la vida del representante a la Cámara Diego Turbay Cote, su madre y otras cuatro personas.

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En 2001, un comando de la columna móvil Teófilo Forero irrumpió en el edificio Torres de Miraflores, en Neiva, y secuestró a 15 personas. Pocos meses después, el 26 de julio, la parlamentaria Consuelo González de Perdomo fue secuestrada en la carretera que conecta a Neiva con Pitalito.

El año siguiente marcó un punto de quiebre. A comienzos de 2002, las Farc obligaron a aterrizar un avión comercial de la aerolínea Aires en una carretera del municipio de Hobo (Huila) y secuestraron al senador Jorge Eduardo Géchem, un hecho que terminó de romper los diálogos de paz del Caguán entre el gobierno de Andrés Pastrana y esa guerrilla. Ese mismo año, el 11 de abril, el asalto a la Asamblea Departamental, en pleno centro de Cali, dejó a 12 diputados del Valle del Cauca secuestrados. Once de ellos fueron asesinados años después. Este caso fue documentado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el macrocaso sobre secuestros cometidos por las antiguas Farc.

Los ataques llegaron luego a la capital del país. En 2003, el 7 de febrero, un carro bomba con cerca de 200 kilos de explosivos estalló en el parqueadero del club El Nogal, en Bogotá, y dejó 36 muertos y 198 heridos. La JEP calificó este atentado como un crimen de guerra. Siete días después, en Neiva, una casa bomba explotó en el barrio Villa Magdalena justo cuando la Policía y la Fiscalía la allanaban, siguiendo la pista de un plan contra el entonces presidente Álvaro Uribe. Murieron 18 personas y 48 resultaron heridas.

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Los ataques contra la clase política continuaron en 2005. El 22 de abril, un cohete fue disparado contra el avión del presidente Uribe en el aeropuerto de Neiva. Un mes más tarde, el 24 de mayo, seis concejales de Puerto Rico (Caquetá), entre ellos el presidente de la corporación, fueron asesinados y otros ocho quedaron heridos. Y el 3 de diciembre, en Altares (Huila), mataron al exsenador Jaime Lozada mientras su esposa permanecía secuestrada.

Al año siguiente, el 27 de febrero de 2006, nueve concejales del municipio de Rivera (Huila) murieron a tiros de fusil cuando sesionaban en el centro vacacional La Estancia Los Gabrieles. Dos meses después, el 27 de abril, se registró en Pereira el intento de secuestro y asesinato de Liliana Gaviria, hermana del expresidente César Gaviria.

El 22 de diciembre de 2009, el entonces gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, fue asesinado luego de haber sido secuestrado por quinta vez. Y el 15 de mayo de 2012, en Bogotá, un sicario adhirió una bomba lapa a la camioneta del exministro Fernando Londoño, en la calle 74 con carrera Caracas. Murieron dos integrantes de su esquema de seguridad y más de 50 personas resultaron heridas.

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Trece años después, según el Gobierno, el nombre de alias “Robinson” reapareció en uno de los crímenes que más conmocionó al país: el atentado contra Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, al occidente de Bogotá. Según la información oficial, el magnicidio fue ordenado por la Segunda Marquetalia y ejecutado por medio de redes de crimen urbano en la capital, mientras la organización mantenía acercamientos de diálogo de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.

Sobre ese caso, la Fiscalía emitió recientemente siete órdenes de captura contra altos mandos de la Segunda Marquetalia: Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”; Géner García Molina, alias “John 40”; José Manuel Sierra, alias “Zarco Aldinever”; alias “Rumba”; Alberto Cruz Lobo, alias “Enrique Marulanda”; Diógenes Medina, alias “Gonzalo” o “Chalo”; y Kendric Téllez Álvarez, alias “Yako”.

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