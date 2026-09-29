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Este era alias “Robinson”, jefe de Segunda Marquetalia señalado por crimen de Miguel Uribe

Miguel Orlando Guzmán González, conocido como alias "Robinson Gutiérrez", murió en una operación militar en Tello (Huila). Según inteligencia militar, tenía más de 35 años de trayectoria armada y estaría implicado en el asesinato del precandidato presidencial. Este es su perfil criminal.

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Redacción Judicial
28 de septiembre de 2026 – 09:00 p. m.

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Miguel Orlando Guzmán González, alias “Robinson Gutiérrez”, uno de los jefes criminales de la Segunda Marquetalia, fue el último objetivo militar muerto durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. En el mismo operativo, realizado en la vereda Río Blanco, en Tello (Huila), fueron capturados otros tres integrantes de esa disidencia de las Farc, al mando de alias “Iván Márquez”.

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Por Redacción Judicial

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