Capturan alias “Junior Rojas”, señalado segundo jefe de disidencias de “Calarcá” en Meta

Tropas del Ejército Nacional capturaron a alias “Junior Rojas”, señalado de ser el segundo jefe de finanzas de la estructura Marco Aurelio Buendía, disidencia de las Farc al mando de alias “Calarcá”. En la operación, realizada en la vereda Guaimaral, en Puerto Rico (Meta), otras dos personas fueron capturadas y una presunta disidente murió en combate.

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Las labores de inteligencia que permitieron la captura evidenciarían posibles tensiones internas y pérdida de cohesión en la organización, que hace parte del Bloque Jorge Suárez Briceño.

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¿Quién es alias “Junior Rojas”?

Sobre el historial criminal de alias “Junior Rojas”, las autoridades señalan que llevaría cerca de seis años en organizaciones armadas. Habría ingresado en 2020 a la estructura Jhon Linares, donde hizo parte del componente financiero, y en 2026 habría asumido funciones de mayor responsabilidad en la estructura Marco Aurelio Buendía de las disidencias.

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Las autoridades le atribuyen presuntamente el cobro de extorsiones, ser el jefe de finanzas para comprar armamento ilegal, el constreñimiento a la población civil y posibles actividades de reclutamiento de menores de edad y su traslado a otras zonas de influencia del grupo. También lo vinculan con el ataque con explosivos del pasado 21 de septiembre en Puerto Chorizo, en Vistahermosa, que dejó dos soldados heridos.

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Durante el operativo se registró un combate en el que murió una mujer. Según información preliminar, sería la compañera sentimental de alias “Junior Rojas” y habría pertenecido a la misma estructura.

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Asimismo, las autoridades reportaron la incautación de dos fusiles, dos pistolas, tres granadas de mano, cuatro proveedores para fusil, dos proveedores para pistola y 274 cartuchos de diferentes calibres. También fueron incautados equipos de comunicaciones y panfletos que presuntamente serían utilizados para actividades de extorsión.

La acción, coordinada con labores de inteligencia de las Fuerzas Militares y la Policía, fue liderada por el Batallón de Acción Directa y Reconocimiento 11, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido 11. También participaron unidades de la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía, encargada de la articulación judicial.

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