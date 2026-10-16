Denuncian al caricaturista “Matador” por presuntos delitos en contrato con Gobierno Petro

La Fiscalía General de la Nación recibió una denuncia penal contra Julio César González Quiceno, conocido como “Matador”, por presuntas irregularidades en un contrato de prestación de servicios que firmó durante la administración de Gustavo Petro. El documento, conocido por la revista Semana, fue radicado por Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y consejero comisionado de paz (e) del gobierno de Abelardo de la Espriella.

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La denuncia es por los presuntos delitos de peculado por apropiación, peculado culposo, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

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Según el escrito, se trata de presuntas irregularidades en “la contratación directa, estructuración, ejecución, supervisión y pagos del Contrato de Prestación de Servicios 1937 de 2024”, celebrado por el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (PA-FCP).

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La primera irregularidad tiene que ver con un error en el nombre del contratista. El contrato lo identifica como “Julio César Rodríguez Quiceno”, mientras que en el resto del documento y en su RUT figura como Julio César González Quiceno. Para el director del Dapre, ese error “es un indicio que justifica examinar si la justificación fue elaborada de manera individualizada y rigurosa”.

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La segunda se relaciona con el IVA. El valor inicial del contrato fue de COP 257.040.000, más COP 3.420.000 mensuales por IVA, es decir, COP 41.040.000 durante los doce meses de ejecución. Sin embargo, el RUT de “Matador”, actualizado el 31 de enero de 2024, lo registra como “no responsable de IVA”. La denuncia señala que la inconsistencia solo se corrigió con un otrosí, dos meses después de iniciada la ejecución, y que ese documento reconoce que, según el RUT, González Quiceno no es responsable de dicho tributo.

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La tercera irregularidad sería el lugar de ejecución. El contrato fijó únicamente a Bogotá, pese a que las obligaciones 4 y 5 “son necesariamente territoriales”. El mismo otrosí admite que la cláusula 34 dejó la ciudad como sede “sin contemplar los desplazamientos”, lo que el director del Dapre considera otro indicio sobre la calidad de la estructuración del contrato.

Según Ríos Puerta, estos hechos ameritan investigación si “se establecen la intervención de sujetos legalmente calificados, la presencia de un interés indebido o la omisión dolosa de requisitos legales esenciales” en las etapas de tramitación, celebración y liquidación del contrato. Añade que la infracción del manual y la elección directa del contratista sin los análisis exigidos son “hechos indicativos de un presunto delito”.

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La denuncia también señala a Gloria Cuartas, supervisora del contrato, y afirma que se hallaron irregularidades en los informes y soportes de ejecución, con “inconsistencias entre los periodos de cobro, las fechas de las actividades y los productos presentados”.

El director del Dapre pide establecer la responsabilidad de Cuartas por las revisiones que debió hacer sobre los informes y desembolsos. En la etapa precontractual, los cuestionamientos apuntan a la posible omisión de verificaciones, aprobaciones y soportes económicos esenciales para la selección directa. En la ejecución, preocupan “la sucesión de soportes fechados después de los cortes de cobro, la reiteración de evidencias entre mensualidades y la ausencia de soportes diferenciados para determinadas obligaciones”.

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“Estos hechos plantean interrogantes concretos sobre la correspondencia entre el cumplimiento certificado y los desembolsos autorizados. La irregularidad administrativa o el incumplimiento contractual no constituyen por sí solos prueba de un delito, y la Fiscalía deberá establecer la intervención concreta de cada persona”, concluyó la denuncia del Gobierno de la Espriella.

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