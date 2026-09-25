Mientras las autoridades intensifican la búsqueda para dar con su paradero, Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, señalado como el principal jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), radicó una acción de tutela ante la justicia. No obstante, el Consejo de Estado determinó que no era el competente para estudiar el caso y dispuso remitirlo a los jueces que deben conocerlo en primera instancia.

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Consejo de Estado se declara sin competencia para resolver tutela de alias "Pinocho"

La acción judicial también fue presentada por Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias “Muñeca”, hermano de alias “Pinocho”. En el documento, ambos solicitaron la protección de varios derechos fundamentales que, a su juicio, estarían siendo desconocidos por actuaciones del Gobierno Nacional, entre ellos el debido proceso, la defensa, la buena fe, la confianza legítima, la seguridad jurídica, la libertad personal, la igualdad, el acceso efectivo a la administración de justicia y el derecho a la paz.

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La solicitud tiene relación con las resoluciones 348 y 349 del 28 de agosto de 2026, así como con las resoluciones ejecutivas 353 y 354 del 2 de septiembre de 2026, expedidas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Estas decisiones hacen parte de un paquete de resoluciones que el Ejecutivo expidió para desmontar las tres mesas de diálogo en el marco de la política de paz total creado por el Gobierno de Gustavo Petro, con estructuras de las disidencias de las Farc, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las ACSN.

A través de un auto fechado el 9 de septiembre, el Consejo de Estado explicó que no podía tramitar la solicitud, pues las tutelas contra autoridades, organismos o entidades públicas del orden nacional, incluidas las actuaciones del presidente de la República, deben ser resueltas en primera instancia por los jueces del circuito. "El Consejo de Estado no tiene la facultad para tramitar la acción de la referencia", señaló el despacho.

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Es decir, la corporación no negó las pretensiones de los accionistas ni se pronunció sobre si existe o no una vulneración de derechos. Su decisión se limitó a la falta de competencia para asumir el trámite, por lo que ahora será el despacho judicial que reciba el expediente el encargado de estudiar la solicitud.

El conocimiento de este trámite coincide con el operativo que adelantan las autoridades para capturar a ‘Pinocho’, señalado jefe de las ACSN. En las últimas horas fue capturada Yolima Johana Murgas Guzmán, señalada como su pareja sentimental, durante diligencias realizadas en Santa Marta y Ciénaga.

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La decisión del alto tribunal se conoció, además, después de que las ACSN anunciaran el fin del paro armado que mantenían en Santa Marta y La Guajira, medida que había sido declarada tras la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias "Cholo", señalado como segundo al mando de esa estructura, en un operativo de la Policía.

Frente a esa situación, el presidente Abelardo de la Espriella, luego de liderar dos consejos de seguridad en la capital del Magdalena, ordenó el despliegue de 1.100 uniformados para militarizar la ciudad. El paro armado, anunciado por las ACSN a través de redes sociales, comenzó en la noche del 21 de septiembre y culminó la mañana de este viernes 25 de septiembre, hacia las siete de la mañana.

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