¿Cuál es el panorama de seguridad para las elecciones de 2026?: habla Mindefensa

El ministro Sánchez detalló que en este momento hay más de 3.500 policías desplegados en 81 municipios de 24 departamentos con alta concentración de actividad política. Foto: Mindefensa

A través del Plan Democracia, estrategia central de protección electoral, el Goberno Nacional buscará garantizar la seguridad de candidatos y ciudadanos de cara a los comicios presidenciales y legislativos de 2026. El anuncio se hizo tras el atentado contra el representante a la Cámara Julio César Triana en La Plata (Huila), en la tarde del 13 de agosto.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, explicó que el Plan Democracia articula las capacidades de la fuerza pública y de las entidades del gobierno, bajo la coordinación del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe), liderado por el Ministerio del Interior.

Este mecanismo revisó recientemente los avances de la estrategia, que contempla acciones colectivas, dirigidas a garantizar el orden público las regione, y medidas individuales para los candidatos cuya seguridad podría correr peligro.

Sánchez precisó que, actualmente, en 81 municipios de 24 departamentos donde hay mayor actividad política, se mantiene un despliegue de más de 3.500 policías, junto con pelotones, compañías y unidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Estos operativos buscan garantizar el libre ejercicio democrático y prevenir alteraciones del orden público. Además, anunció que la próxima semana sostendrá reuniones con las bancadas de los partidos para socializar el diagnóstico de alertas tempranas elaborado por el Centro Integrado de Información de Inteligencia Electoral.

En el ámbito de la protección directa a aspirantes, la Policía Nacional ha evaluado el nivel de riesgo de 50 precandidatos presidenciales. De ellos, 47 ya cuentan con esquemas especiales: 38 combinan personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y de la Policía, y nueve son atendidos únicamente por la UNP.

Durante la primera fase de la campaña, se han realizado 429 acompañamientos a actividades políticas, especialmente en Valle del Cauca (54), Atlántico (53), Cundinamarca (50), Bolívar (40), Antioquia (39) y Cesar (24). Los tres precandidatos que aún están en estudio serán evaluados por el Cormpe en las próximas semanas.

El atentado contra Triana, ocurrido el pasado 14 de agosto en una carretera de La Plata, está siendo investigado. Según información de oficial, tras la reacción de las tropas del Grupo Liviano de Caballería Número 6, varios presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, comandadas por alias Iván Mordisco, habrían huido con heridas sufridas en el combate.

El ministro Sánchez dijo que en lo corrido de 2025 han muerto en operaciones militares más de 300 miembros de organizaciones a margen de la ley, en Huila. En otros sitios del país también han muerto importantes líderes de organizaciones ilegales como las disidencias comandadas por Iván Mordisco. Entre ellos, alias Cholinga y alias Libardo, ambos muertos entre junio y julio en el municipio de Páez (Cauca).

El comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Hernando Cubides, dijo que soldados, marinos y aviadores conformarán el tercer anillo de seguridad electoral, en coordinación con la Policía y la UNP.

Su misión será proteger a candidatos presidenciales y aspirantes al Congreso, con especial atención a sus desplazamientos en áreas rurales. “Para las Fuerzas Militares no existe territorio vedado”, afirmó, asegurando que habrá una cobertura nacional que reforzará las zonas de mayor riesgo.

Durante el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral, ratifiqué el compromiso irrestricto de los Soldados, Marinos y Aviadores como tercer anillo de seguridad, en apoyo a la @PoliciaColombia y a la @UNPColombia, para la protección de… pic.twitter.com/4fqOK04GIe — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) August 14, 2025

