“No fue consultada ni autorizada”: Cancillería por caso de Carlos Ramón González

La Cancillería de Rosa Villavicencio se pronunció sobre las revelaciones alrededor de Carlos Ramón González. A través de un comunicado, la cartera aclaró que “no instruyó a la Embajada de Colombia en Nicaragua para adelantar gestiones” sobre el exdirector del Dapre y la DNI, ahora investigado por su supuesta participación en la red de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La respuesta viene después de que Noticias RCN revelara varios documentos con los que, presuntamente, la embajada colombiana en ese país habría intercedido por el investigado exfuncionario para que le fuera renovada su residencia. De acuerdo con una misiva enviada por la sede diplomática, el exfuncionario “se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre de 2024 y desde esa fecha no ha salido del país”.

“Solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio”, se lee en la carta.

En el comunicado del Minexteriores, se indica que la “Nota Verbal de fecha 21 de mayo de 2025, suscrita por el Encargado de Negocios, a.i. de la Embajada de Colombia en Nicaragua, (...) en la que se hace referencia al ciudadano colombiano Carlos Ramón González Merchán, no fue consultada ni autorizada por este Ministerio”. Además, señalan que para esa fecha, quien era el embajador de Colombia ante Nicaragua —el ahora senador León Fredy Muñoz (Alianza Verde)— ya había renunciado al cargo.

“En este Ministerio no reposan registros sobre la condición migratoria del mencionado ciudadano, ni sobre solicitudes formales o informales elevadas por la Embajada de Colombia en Nicaragua o por el propio connacional ante las autoridades nicaragüenses”, respondió la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que la Nota Verbal de fecha 21 de mayo de 2025, suscrita por el Encargado de Negocios, a.i. de la Embajada de Colombia en Nicaragua, publicada por un medio de comunicación el día de hoy, en la que se hace referencia al ciudadano… pic.twitter.com/KqaKYC2zKG — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 15, 2025

De todas formas, se finalizó el comunicado reiterando el compromiso de la cartera “con la transparencia, la cooperación judicial y el respeto al ordenamiento jurídico nacional e internacional”. Así, se señala que la información “será remitida a la Oficina de Control Disciplinario Interno para las indagaciones disciplinarias a que haya lugar”.

Previo a eso, el presidente Gustavo Petro también se había referido a las revelaciones. En su cuenta de X, aseguró que “el gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón Gonzalez”.

El gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algun tipo de privilegio para Carlos Ramón Gonzalez. https://t.co/adEnjuG00Q — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 14, 2025

