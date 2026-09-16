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¿Cómo vamos en materia de seguridad en Colombia? El Espectador le explica

Extradiciones, bombardeos, traslado de presos, ayuda directa de los Estados Unidos y más, sobre la mesa.

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Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
16 de septiembre de 2026 – 04:02 p. m.
Seguridad en tiempos de Abelardo de la Espriella.
Seguridad en tiempos de Abelardo de la Espriella.
Foto: Paula Saavedra

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Es miércoles, día de El Espectador le explica. En tiempos de campaña todos los políticos hacen promesas. Y entre esas, Abelardo de la Espriella, hoy presidente de Colombia, habló de ponerle fin a las negociaciones de paz que venía adelantando la administración Petro, en materia de seguridad proponía un modelo como el del Plan Colombia pero versión 2.0 con la novedad de uso de tecnología en drones y operaciones de inteligencia, habló de su interés por construir megacárceles, también de reactivar la aspersión para atacar los cultivos ilícitos,…

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa EBohorquez_EyL ebohorquez@elespectador.com
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