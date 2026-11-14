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“Hija, resiste”: el clamor del padre de la subteniente Pantoja secuestrada por el Eln

Desde que supo que su hija estaba en poder de la guerrilla del Eln, Bernardo Pantoja siente que su familia también está secuestrada. Hoy, tras conocer el video de supervivencia de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, mantiene la esperanza de que regrese sana y salva a casa. 

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Valentina Gutiérrez Restrepo
La subteniente María Camila Pantoja Hernández estaba en el casco urbano de Saravena (Arauca).
La subteniente María Camila Pantoja Hernández fue secuestrada la noche del pasado 4 de noviembre, en Saravena (Arauca).
Foto: Fuerzas Militares

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En el momento en que Bernardo Pantoja se enteró del secuestro de su hija, la subteniente María Camila Pantoja Hernández, decidió viajar al día siguiente a Saravena (Arauca) en busca de respuestas. En ese municipio, el pasado 4 de noviembre, hombres del Ejército de Liberación Nacional (Eln) interceptaron a la oficial y se la llevaron con rumbo desconocido. El padre de familia habló con El Espectador sobre las respuestas que han recibido de las autoridades frente a la búsqueda de su hija, quien ya completa más de una semana en cautiverio.

Este…

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

vgutierrez@elespectador.com
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Comentarios
  • Gilberto(54899)Hace 4 horas
    PUBLÍMETRO, Col 14 Nov 2026 . . . "He aquí una genial muestra de lo que en realidad significa la vergonzante y hasta delincuencial actividad -encabezada por la Mujer de Abelardo- cuando han pasado más de TRES MESES y los multimillonarios aportes NO APARECEN por ningún lado y – a pesar de una tutela que le ordena informar, ella y su "Fundación Milagro" sigue negándose a mostrar en dónde están" Mientras tanto, el PAYASO de TEMU, con ínfulas de dictador, se pasea entre los muertos de jóve
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