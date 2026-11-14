“Hija, resiste”: el clamor del padre de la subteniente Pantoja secuestrada por el Eln

En el momento en que Bernardo Pantoja se enteró del secuestro de su hija, la subteniente María Camila Pantoja Hernández, decidió viajar al día siguiente a Saravena (Arauca) en busca de respuestas. En ese municipio, el pasado 4 de noviembre, hombres del Ejército de Liberación Nacional (Eln) interceptaron a la oficial y se la llevaron con rumbo desconocido. El padre de familia habló con El Espectador sobre las respuestas que han recibido de las autoridades frente a la búsqueda de su hija, quien ya completa más de una semana en cautiverio.

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Este 13 de noviembre se hizo público un video de la subteniente como prueba de supervivencia, en el que le pide al Gobierno no realizar un rescate militar y priorizar la ayuda humanitaria para su liberación. Este 13 de noviembre se hizo público un video de la subteniente como prueba de supervivencia, en el que le pide al Gobierno no realizar un rescate militar y priorizar la ayuda humanitaria. “Quiero decirles que me encuentro bien y que los amo con todo mi ser y que si volverá a nacer sería feliz de estar con ustedes, mis padres y hermanos. Me faltaron las palabras para decirles todo el amor que siento por ustedes, les agradezco por cada cosa que me enseñaron, cada momento a su lado y por tanto amor. No me olviden. Solo puedo decirles que los amo”, fue el mensaje de la oficial a su familia.

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Su declaración se produjo luego de que el ministro de Defensa, Jorge Mora, anunciara el pasado 11 de noviembre que el Gobierno adelanta gestiones para solicitar cooperación en inteligencia a Estados Unidos, con el fin de rescatarla en territorio venezolano. Inteligencia Militar tiene indicios de que habría sido trasladada a ese país, pero Mora aclaró que esa información todavía está en proceso de verificación.

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¿Qué le han dicho hasta ahora las autoridades sobre la búsqueda de su hija, la subteniente María Camila Pantoja Hernández?

Las autoridades y el Gobierno me han apoyado, me han abrazado frente a la situación que se presentó con María Camila. Es un proceso que ellos manejan desde el punto de vista estratégico, con el fin de buscar una alternativa y terminar con esta pesadilla que nosotros, como padres, estamos viviendo.

En segundo lugar, me ha tocado moverme por otros medios humanitarios para poder tener acercamientos, ya sea con la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, las iglesias y las arquidiócesis. Buscar un acercamiento espiritual y llegar al grupo del Eln, que, a través de un comunicado, manifestó que la tiene. Esto ha sido un trabajo día a día, paso a paso, tocando puertas, con el apoyo de la misma comunidad y los medios de comunicación.

¿Cuándo fue la última vez que tuvo la oportunidad de hablar con su hija?

Es una fecha que nunca se me va a olvidar. A las 2:30 de la tarde hablamos durante más de 20 minutos. Ella me comentó que estaba alegre, haciendo la labor que le corresponde, porque ama su profesión. Como padre, le recomendé que tuviera todas las precauciones necesarias en cualquier desplazamiento. También hablamos de la familia y le dije que pronto volveríamos a hablar.

¿Cómo recuerda el momento en que recibieron la noticia de su secuestro?

Desde cualquier punto de vista, recibir la noticia de que secuestraron a un hijo o a un amigo hace que uno se dé cuenta de que la vida se derrumba. Nadie está preparado para ese momento, nadie está preparado para que alguien, por cualquier motivo, le quite la libertad a otro, lo más valioso que tiene el ser humano. Eso no se lo deseo ni al peor enemigo.

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No solamente secuestraron a mi hija, sino a todos nosotros: nuestra familia, su mamá, su hermana, sus primos, tíos, parientes y amigos. Todo el núcleo familiar y cercano estamos secuestrados. No podemos estar tranquilos. Para nosotros, cada noche es una incertidumbre. Vivimos el día a día preguntándonos: ¿dónde estará?, ¿qué estará haciendo?, ¿cómo la estarán tratando?

Porque una cosa es que tengamos el comunicado por parte del grupo del Eln, en el que confirma que la tiene, y otra es conocer la realidad de las condiciones en las que está. Esa es una de las preguntas que nos hacemos diariamente. Desde el momento del secuestro, el día 4, hasta hoy, ya van a completarse más de ocho días. Desde que uno tiene conocimiento del secuestro, la vida cambia. Desde que recibimos esa información, durante los primeros minutos uno no sabe qué puede hacer. No existe un manual, un guion, una tabla de contenido que le diga a uno: “Usted debe cumplir esto paso a paso”.

El ser humano se encuentra en un momento de crisis, tan delicado, de presión. Es un momento en el que no se encuentra sin respuestas. Solo queda orar y pedirle a mi Dios que me dé la sabiduría como cabeza visible de este núcleo familiar, para soportar la situación y lograr que todos estemos unidos hasta conseguir el regreso de nuestra hija a nuestro seno familiar. Es difícil. Uno busca todas las alternativas.

Luego de ese momento de crisis, uno comienza a llamar y a buscar la manera de visibilizar lo que acaba de pasar. Al día siguiente del secuestro de mi hija, viajé a Saravena en busca de respuestas y de un contexto más claro y preciso sobre lo que había ocurrido, para hablar con más tranquilidad y analizar las cosas de una manera más profunda. Porque una cosa es estar en Bogotá, detrás de una pantalla, y escuchar que cada uno de los medios comienza a dar una versión diferente de lo que pasó. Realmente, uno queda confundido.

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Del momento del secuestro, lo único que sé es que mi hija estaba cumpliendo una labor y se presentaron ciertas circunstancias. Ya se están haciendo las averiguaciones y las gestiones que corresponden a cada una de las entidades pertinentes para llegar a la verdad de lo que realmente pasó.

¿Ustedes recibieron una llamada por parte del Ejército sobre la situación?

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No. Supe por un familiar que recibió primero una llamada de la unidad militar, y lo que hice fue confirmar con los altos mandos. Ellos nos dijeron que efectivamente se había presentado esa circunstancia y ahí fue cuando comenzó este calvario. Uno escucha noticias de tantos secuestros en el país que estos se vuelven un panorama más, un paisaje, pero jamás piensa que le va a tocar a uno.

¿Cómo describe a su hija María Camilia Pantoja Hernández?

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María Camila es un amor, es una gran mujer, y no porque sea mi hija. Es una niña muy tierna, que tiene luz propia; una mujer muy inteligente y hermosa. Es un ser espectacular con todo el mundo. Tiene mucha nobleza y sabe llegarle a cada una de las personas, sabe escucharlas y acercarse a ellas de una manera única. Es un ser espectacular, valioso y un ejemplo de vida.

¿Por qué decidió irse por la carrera militar?

Realmente, lo que uno busca es apoyarla en sus decisiones, en lo que desea hacer. Lo único que como padre se le puede brindar es el apoyo incondicional en cada una de sus actuaciones. Uno sabe que hay profesiones que les llaman la atención, cosas nuevas que quieren conocer y experiencias que quieren vivir. Así como hubiera estudiado una profesión liberal, derecho o economía, uno lo que hace es apoyarlas.

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No se puede llegar y cortarle las alas a los hijos y decirles que no estudien eso. Lo importante es que amen la profesión que estudian, así sea panadería, y que la ejerzan con dedicación. Entregar el alma a lo que realmente están haciendo. María Camila tiene 25 años, es una niña que apenas está comenzando a vivir y a conocer la profesión que eligió. Apenas había sido ascendida a oficial hace cinco años, después de los cuatro años de formación en la escuela militar.

¿Qué le pediría al Gobierno, que ha anunciado que solicitará cooperación internacional para lograr la liberación de su hija, de quien se presume que estaría en Venezuela?

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El Gobierno realmente estará haciendo lo que está a su alcance. Todo su andamiaje para lograr la liberación, no solamente de María Camila, sino de todas las personas que se encuentran privadas de la libertad. Ellos estarán manejando su agenda y harán los contactos que estén a su alcance, porque este es un problema que se debe analizar tanto desde el punto de vista nacional como internacional.

Yo no tengo la certeza de que María Camila esté en Venezuela. No sé dónde está mi hija. Lo único que sé es que la tienen secuestrada y no sé en qué condiciones está. Esa es la realidad.

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Si su hija de alguna forma pudiera leer estas palabras, ¿qué le diría?

Hija, resiste. Tú eres una mujer fuerte. Aquí todos te estamos esperando. Estamos contigo. Día a día estoy rezando y estamos en oración con todo el grupo de familiares, amigos, allegados y las personas que nos están acompañando en este calvario.

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Necesitamos seguir haciendo visible esta situación, tanto a nivel nacional como internacional. Colombia debe despertar y entender que el secuestro no solo debe dolerles a algunas personas o a algunas familias. El país debe entender que todos sufrimos por aquellas personas que están sirviendo a la patria. Debemos respaldar a todos esos jóvenes, a todos esos soldados, esos policías y las personas comprometidas con estas instituciones. Como padre, le deseo a mi hija mucha fortaleza espiritual para lograr salir de esto.

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