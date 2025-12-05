Ejército encontró en Nariño uno de los mayores laboratorios de cocaína en el país

El primer complejo, ubicado en la vereda Tres Bocas, en el municipio de El Charco, estaba compuesto por seis estructuras. Foto: Ejército

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una operación conjunta entre el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) y la Policía Nacional permitió la incautación de 5.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural de Nariño, uno de los principales enclaves de producción de droga del país.

El cargamento fue hallado en dos laboratorios clandestinos integrados por diez subestructuras, donde, según inteligencia militar, se procesaba el estupefacientes destinado a mercados internacionales.

Lea: Murió alias “Rigo”, presunto jefe extorsionista del Clan de Oriente, en combate en Antioquia

El primer complejo, ubicado en la vereda Tres Bocas, en el municipio de El Charco, estaba compuesto por seis estructuras con capacidad para producir hasta tres toneladas mensuales. Allí fueron decomisados 2.846 kilogramos de cocaína, 8.746 galones de insumos líquidos, 136 galones de cocaína en suspensión y maquinaria utilizada para su procesamiento. Las autoridades señalan que estas instalaciones pertenecían a la estructura 30 Rafael Aguilera, facción de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias “Iván Mordisco”.

Una segunda operación se desarrolló en la vereda Cordillera, municipio de Córdoba, donde se ubicó otro laboratorio con cuatro estructuras. En ese punto se incautaron 2.834 kilogramos adicionales del estupefaciente, 385 galones de insumos químicos y equipos utilizados para la producción, que fueron destruidos.

De acuerdo con información de inteligencia, la droga procesada por esta organización criminal tendría como destino Centroamérica y Europa. Con la confiscación, el Ejército estima que se evitaron la circulación de 5.680.000 dosis y se afectaron las economías ilícitas de la disidencia en más de COP 28.873 millones.

Lea también: A la cárcel presunto implicado en secuestro del cantante Miguel Ayala y su mánager en Cauca

El comandante del CONAT, el general Gerardo Ortiz Ramírez, destacó que “las tropas del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales continuarán desarrollando operaciones militares que permitan contrarrestar el eslabón del narcotráfico, motor dinamizador de las economías ilícitas de los grupos armados organizados”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.