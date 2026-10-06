Un posible atentado terrorista fue frustrado por tropas de la Brigada 29 del Ejército durante un puesto de control en la vía Panamericana, a la altura de Santander de Quilichao (Cauca). En el procedimiento, que contó con capacidades especiales del Grupo de Caballería Liviano 8, fue capturado en flagrancia el conductor de un vehículo en el cual se ubicaron más de 400 kilogramos de material explosivo.

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Ejército frustra posible atentado en que se iban a utilizar 400 kilos de explosivos en Cauca

Según la información preliminar, el cargamento tenía como objetivo ejecutar acciones terroristas que pondrían en riesgo a la población civil y a la fuerza pública. Personal especializado adelanta los procedimientos para desactivar la carga, mientras los soldados mantienen el control y las operaciones en el sector.

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la incautación e indicó que, según la información inicial, el material era transportado desde Mondomo y tenía como destino la ciudad de Cali. El mandatario agregó que las autoridades investigan su procedencia y quiénes estarían detrás del cargamento.

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De acuerdo con el mandatario, las autoridades hallaron en el barrio Centro de Santander de Quilichao los 400 kilos de material explosivo, identificado de manera preliminar como C4, un explosivo plástico de uso militar que se caracteriza por su capacidad de ser moldeado.

"Este hallazgo representa una amenaza de enorme gravedad: de confirmarse que se trata de C4, una detonación de ese volumen en una zona poblada podría causar numerosas víctimas y graves daños a viviendas, comercios e infraestructura", señaló De la Espriella en su cuenta de X.

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400 KILOS DE EXPLOSIVOS FUERA DE LAS MANOS DEL NARCOTERRORISMO!



En el barrio Centro de Santander de Quilichao, Cauca, la Policía halló dentro de un vehículo aproximadamente 400 kilos de material explosivo, preliminarmente identificado como C4.



Este hallazgo representa una… pic.twitter.com/grOB3WkKoP — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 6, 2026

En el departamento de Cauca se ha sostenido una crisis de orden público por cuenta de grupos armados como el Eln y las disidencias de las Farc de alias "Iván Mordisco". Este 6 de octubre, los habitantes del corregimiento El Pedregal, en Inzá, permanecieron confinados mientras hombres de dichos grupos armados se enfrentaban en la zona.

Por los combates, se suspendieron las clases y el comercio cerró sus puertas. Fuentes del Ejército confirmaron a El Espectador que un civil resultó herido, aunque las autoridades no han entregado más detalles sobre su estado de salud. Tras los enfrentamientos, tropas de la Brigada 29, con apoyo de la División de Aviación de Asalto Aéreo, adelantan operaciones para garantizar la seguridad de los habitantes.

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